Zelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildi

·79·Dunyo
Zelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildi

Ukraina bilan chegaradosh Belarus hududida joylashgan va Rossiya dronlarini Ukrainadagi nishonlarga to‘g‘rilab kelgan maxsus retranslyatorlar (aloqa kuchaytirgich stansiyalari) 22 iyun kuni to‘satdan o‘z faoliyatini to‘xtatdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jurnalistlar bilan uchrashuvda ma’lum qildi.

Bundan bir necha kun oldin Kiyev tomonidan juda jiddiy ogohlantirish yangragan edi. Voqealar rivoji qanday tus oldi? Quyidagi xronikada tanishamiz:

Qat’iy ultimatum

19 iyun, 2026 yil

Vladimir Zelenskiy Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoga rasmiy ultimatum e’lon qildi. Unda Belarusning Ukraina bilan chegaradosh ikki hududida joylashgan Rossiya harbiy retranslyatorlarini olib tashlash uchun to‘liq bir hafta vaqt berildi. Agar talab bajarilmasa, Ukraina javob choralarini ko‘rishidan ogohlantirildi.

Stansiyalarning o‘chishi

22 iyun, 2026 yil

Berilgan muhlat tugashidan ancha avval, chegaradagi barcha retranslyatorlarning signali kutilmaganda yo‘qoldi va ular ishlashdan to‘xtadi.

Demontaj qilindimi yoki shunchaki o‘chirildi?

Hozircha bu qurilmalar butunlay buzib tashlangani yoki shunchaki tarmoqdan uzib qo‘yilgani noma’lum. Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Ukraina razvedkasi vaziyatni juda diqqat bilan kuzatib bormoqda va har kuni hisobotlar olmoqda.

«Ularni demontaj qilishganmi yoki yo‘qmi, hozircha bilmayman. Ammo biz bu borada ishlayapmiz va men vaziyatni juda diqqat bilan kuzatib boraman. Fakt shundaki, retranslyatorlar bugungi kunda ishlamayapti», — dedi Ukraina rahbari.

«Moskvaga bosimga moslashishga yordam bermang!»

Zelenskiyning ta’kidlashicha, gap faqatgina dronlarni yo‘naltiruvchi stansiyalar haqida ketmayapti. Belarus hududida hali ham Rossiya harbiy agressiyasiga va uning sanoatiga yaqindan ko‘maklashayotgan bir qancha yirik korxonalar mavjud.

Ukraina tomonining fikricha, bunday yashirin zanjirlar va korxonalar Moskvaga xalqaro sanksiyalar hamda siyosiy bosimlarga moslashib olish imkonini bermoqda. Bu esa mintaqada intizorlik bilan kutilayotgan tinchlikni yanada orqaga suradi.

Nima bo‘lganda ham, Ukraina chegarasi yaqinidagi xavfli qurilmalarning o‘chirilishi — Kiyevning qat’iy pozitsiyasi bergan dastlabki sezilarli natijalardan biri bo‘ldi. Vaziyat keyinchalik qanday tus olishini kuzatishda davom etamiz.

Vladimir ZelenskiyUkrainaBelarusRossiyaAleksandr Lukashenko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiBugun, 23:00Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiNiderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiBugun, 22:48Erkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiErkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiBugun, 22:33Filning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiFilning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiBugun, 22:21Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Bugun, 22:16133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindiBugun, 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda