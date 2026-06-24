Zelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildi
Ukraina bilan chegaradosh Belarus hududida joylashgan va Rossiya dronlarini Ukrainadagi nishonlarga to‘g‘rilab kelgan maxsus retranslyatorlar (aloqa kuchaytirgich stansiyalari) 22 iyun kuni to‘satdan o‘z faoliyatini to‘xtatdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jurnalistlar bilan uchrashuvda ma’lum qildi.
Bundan bir necha kun oldin Kiyev tomonidan juda jiddiy ogohlantirish yangragan edi. Voqealar rivoji qanday tus oldi? Quyidagi xronikada tanishamiz:
Qat’iy ultimatum
19 iyun, 2026 yil
Vladimir Zelenskiy Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoga rasmiy ultimatum e’lon qildi. Unda Belarusning Ukraina bilan chegaradosh ikki hududida joylashgan Rossiya harbiy retranslyatorlarini olib tashlash uchun to‘liq bir hafta vaqt berildi. Agar talab bajarilmasa, Ukraina javob choralarini ko‘rishidan ogohlantirildi.
Stansiyalarning o‘chishi
22 iyun, 2026 yil
Berilgan muhlat tugashidan ancha avval, chegaradagi barcha retranslyatorlarning signali kutilmaganda yo‘qoldi va ular ishlashdan to‘xtadi.
Demontaj qilindimi yoki shunchaki o‘chirildi?
Hozircha bu qurilmalar butunlay buzib tashlangani yoki shunchaki tarmoqdan uzib qo‘yilgani noma’lum. Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Ukraina razvedkasi vaziyatni juda diqqat bilan kuzatib bormoqda va har kuni hisobotlar olmoqda.
«Ularni demontaj qilishganmi yoki yo‘qmi, hozircha bilmayman. Ammo biz bu borada ishlayapmiz va men vaziyatni juda diqqat bilan kuzatib boraman. Fakt shundaki, retranslyatorlar bugungi kunda ishlamayapti», — dedi Ukraina rahbari.
«Moskvaga bosimga moslashishga yordam bermang!»
Zelenskiyning ta’kidlashicha, gap faqatgina dronlarni yo‘naltiruvchi stansiyalar haqida ketmayapti. Belarus hududida hali ham Rossiya harbiy agressiyasiga va uning sanoatiga yaqindan ko‘maklashayotgan bir qancha yirik korxonalar mavjud.
Ukraina tomonining fikricha, bunday yashirin zanjirlar va korxonalar Moskvaga xalqaro sanksiyalar hamda siyosiy bosimlarga moslashib olish imkonini bermoqda. Bu esa mintaqada intizorlik bilan kutilayotgan tinchlikni yanada orqaga suradi.
Nima bo‘lganda ham, Ukraina chegarasi yaqinidagi xavfli qurilmalarning o‘chirilishi — Kiyevning qat’iy pozitsiyasi bergan dastlabki sezilarli natijalardan biri bo‘ldi. Vaziyat keyinchalik qanday tus olishini kuzatishda davom etamiz.
…