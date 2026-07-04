Turkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyaning Denizli shahrida fojiaga aylanishi mumkin bo‘lgan hodisa sodir bo‘ldi. Uyda o‘ynab yurgan kichkina bola ehtiyotsizlik oqibatida derazadan chiqib, balkonni o‘rab turgan himoya to‘rining tashqi tomoniga osilib qolgan.
Vaziyatni payqagan bolaning onasi zudlik bilan uning qo‘lidan ushlab qolgan. Biroq bolani yuqoriga tortib olishning imkoni bo‘lmagan. Shunga qaramay, ona taxminan 10 daqiqa davomida bor kuchi bilan bolasini qo‘yib yubormay, uni pastga qulab tushishdan saqlab turgan.
Voqea haqida xabar olgan qutqaruv xizmatlari qisqa fursatda hodisa joyiga yetib kelgan. O‘t o‘chiruvchilar maxsus narvon yordamida balkonga chiqib, himoya to‘rini ehtiyotkorlik bilan kesgan va bolani xavfsiz tarzda ichkariga olib kirishga muvaffaq bo‘lgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…