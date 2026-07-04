Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!
Tarixda ko‘plab ayollar jamiyatdagi cheklovlarga qaramay, ilm-fan va ixtirochilik bilan shug‘ullangan. Ular yaratgan ayrim qurilma va g‘oyalar bugun millionlab insonlarning kundalik hayotida qo‘llaniladi.
• Jozefina Kokreyn mexanik idish-tovoq yuvish mashinasining ilk muvaffaqiyatli namunalaridan birini yaratgan. Uning ixtirosi keyinchalik zamonaviy idish yuvish mashinalarining rivojlanishiga asos bo‘ldi.
• Hedi Lamarr bastakor Jorj Anteyl bilan birga radiosignallarni chastotalar bo‘ylab almashtirib uzatish usulini ishlab chiqqan. Bu texnologiya keyinchalik simsiz aloqa tizimlarining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatdi. Uni to‘g‘ridan to‘g‘ri Wi-Fi ixtirochisi deb atash aniq emas, ammo uning ishlanmasi zamonaviy simsiz texnologiyalar uchun muhim g‘oyalardan biri bo‘lgan.
• Merion Donovan suv o‘tkazmaydigan bolalar tagligi qoplamasini yaratgan. Uning ishlanmasi keyinchalik bir marta ishlatiladigan zamonaviy tagliklarni takomillashtirishga turtki berdi.
• Meri Anderson avtomobil old oynasini tashqaridan tozalaydigan mexanik qurilma uchun patent olgan. Bugungi oyna tozalagichlar aynan shu g‘oya asosida rivojlangan.
• Margaret Uilkoks avtomobil salonini isitishga mo‘ljallangan dastlabki tizimlardan birini ishlab chiqqan. U yaratgan yechim keyinchalik avtomobil isitish uskunalarining takomillashishiga xizmat qildi.
• Elizabet Megi "The Landlord's Game" nomli stol o‘yinini yaratgan. Keyinchalik uning g‘oyalari dunyoda mashhur bo‘lgan "Monopoliya" o‘yinining asosiga aylangan.
Bu ayollar faoliyat yuritgan davrda ilm-fan va muhandislik sohalarida ayollarga imkoniyatlar cheklangan edi. Shunga qaramay, ular o‘z g‘oyalarini sinovdan o‘tkazdi, patent oldi va jamiyatda qabul qilingan qarashlarga qarshi ishlashda davom etdi.
…