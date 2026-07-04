Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!

·1·Dunyo
Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!

Tarixda ko‘plab ayollar jamiyatdagi cheklovlarga qaramay, ilm-fan va ixtirochilik bilan shug‘ullangan. Ular yaratgan ayrim qurilma va g‘oyalar bugun millionlab insonlarning kundalik hayotida qo‘llaniladi.

• Jozefina Kokreyn mexanik idish-tovoq yuvish mashinasining ilk muvaffaqiyatli namunalaridan birini yaratgan. Uning ixtirosi keyinchalik zamonaviy idish yuvish mashinalarining rivojlanishiga asos bo‘ldi.

• Hedi Lamarr bastakor Jorj Anteyl bilan birga radiosignallarni chastotalar bo‘ylab almashtirib uzatish usulini ishlab chiqqan. Bu texnologiya keyinchalik simsiz aloqa tizimlarining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatdi. Uni to‘g‘ridan to‘g‘ri Wi-Fi ixtirochisi deb atash aniq emas, ammo uning ishlanmasi zamonaviy simsiz texnologiyalar uchun muhim g‘oyalardan biri bo‘lgan.

Hedi Lamarrning qora-oq rangdagi klassik portreti.

• Merion Donovan suv o‘tkazmaydigan bolalar tagligi qoplamasini yaratgan. Uning ishlanmasi keyinchalik bir marta ishlatiladigan zamonaviy tagliklarni takomillashtirishga turtki berdi.

Marvarid marjon taqqan va pastga qarab turgan ayolning oq-qora surati.

• Meri Anderson avtomobil old oynasini tashqaridan tozalaydigan mexanik qurilma uchun patent olgan. Bugungi oyna tozalagichlar aynan shu g‘oya asosida rivojlangan.

To‘lqinsimon sochli ayolning oq-qora rangdagi portreti.

• Margaret Uilkoks avtomobil salonini isitishga mo‘ljallangan dastlabki tizimlardan birini ishlab chiqqan. U yaratgan yechim keyinchalik avtomobil isitish uskunalarining takomillashishiga xizmat qildi.

Qisqa jingalak sochli ayolning jigarrang tusdagi portreti.

• Elizabet Megi "The Landlord's Game" nomli stol o‘yinini yaratgan. Keyinchalik uning g‘oyalari dunyoda mashhur bo‘lgan "Monopoliya" o‘yinining asosiga aylangan.

Qora-oq suratda keksa ayol "Siz bir milliard dollar yo‘qotdingiz" deb yozilgan kartani ushlab turibdi.

Bu ayollar faoliyat yuritgan davrda ilm-fan va muhandislik sohalarida ayollarga imkoniyatlar cheklangan edi. Shunga qaramay, ular o‘z g‘oyalarini sinovdan o‘tkazdi, patent oldi va jamiyatda qabul qilingan qarashlarga qarshi ishlashda davom etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldiTurkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldiBugun, 15:30JSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiJSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiBugun, 15:21Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Bugun, 15:17Shveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqdaShveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqdaBugun, 14:2540 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdiBugun, 13:03Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Bugun, 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi