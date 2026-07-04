JSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildi

·0·Dunyo
JSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildi

"Hondius" kruiz kemasida boshlangan xantavirus epidemiyasi tugadi. Bu haqda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lum qildi. Virus yuqqan shaxs bilan muloqotda bo‘lgan so‘nggi kishi karantindan chiqdi, tahlili manfiy natija berdi. 25 maydan keyin yangi bemor qayd etilmagan.

Kasallik o‘chog‘i 2026 yil bahorida Atlantika okeanidagi sayohat vaqtida aniqlangan. Kema yo‘lovchilari va ekipaj a’zolari orasida jami 13 ta tasdiqlangan va ehtimoliy holat qayd etildi. Uch bemor hayotdan ko‘z yumgan.

Tekshiruvlar kasallikni Andes virusi keltirib chiqarganini ko‘rsatdi. Bu xantavirusning kam uchraydigan turlaridan biri bo‘lib, asosan Janubiy Amerikaning ayrim hududlarida tarqalgan. Boshqa xantaviruslardan farqli ravishda, Andes virusi uzoq va yaqin muloqotda odamdan odamga yuqishi ham mumkin.

Xantavirus ko‘p hollarda kemiruvchilardan yuqadi. Inson virus zarrachalari aralashgan changni nafas orqali qabul qilganda kasallanishi mumkin. Belgilari isitma, bosh va mushak og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, holsizlik bilan boshlanadi. Og‘irlashgan vaziyatda o‘pka zararlanishi va nafas olish keskin qiyinlashishi mumkin.

Epidemiyani nazoratga olish uchun turli mamlakatlarda yo‘lovchilar va ular bilan muloqotda bo‘lgan odamlar kuzatuvga olindi. Karantin muddatlari tugab, yangi holatlar qayd etilmaganidan so‘ng JSST epidemiyani yakunlangan deb hisobladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Bugun, 15:17Shveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqdaShveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqdaBugun, 14:2540 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdiBugun, 13:03Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Bugun, 11:36Chiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiChiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiBugun, 10:45Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Kecha, 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi