Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdi
Kaliforniyaning mashhur Gunther Werks tyuning studiyasi oʻzining yangi loyihasi — Project F-26 modelini eʼlon qildi. Ushbu avtomobil afsonaviy Porsche 911 Slantnose modelining zamonaviy va oʻta kuchli talqini boʻlib, u kelasi haftada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida oʻz klassi boʻyicha rekord oʻrnatishni maqsad qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Project F-26 nomi bejiz tanlanmagan: kompaniya ushbu modeldan jami 26 dona ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Har bir nusxaning narxi taxminan 1,2 million funt sterlingni tashkil etadi. Avtomobil 1970-yillardagi Porsche 935 Slantnose poyga mashinasidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, uning asosi sifatida 993-avlodga mansub Porsche 911 shassisi olingan.
Texnik imkoniyatlar va quvvatAvtomobilning yuragi — 4,0 litrli, ikkita turbokompressorli Mezger dvigatelidir. Qiziqarli jihati shundaki, u Porsche anʼanalariga sodiq qolgan holda havo yordamida sovutiladi. Maxsus poyga muhandislari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ushbu agregat 1067 ot kuchi va 1017 Nm aylantiruvchi momentni taqdim etadi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich hatto Ferrari 849 Testarossa modelidan ham yuqoriroqdir.
Bunday ulkan quvvat olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi va cheklangan sirpanishli differensial orqali orqa gʻildiraklarga uzatiladi. Avtomobilning butun kuzovi uglerod tolasidan (karbon) ishlangan boʻlib, uning quruq vazni bor-yoʻgʻi 1225 kilogrammni tashkil etadi. Bu hatto Lotus Emira kabi yengil sportkarlardan ham kamroq demakdir.
Gudvud tepaligidagi poygaGunther Werks kompaniyasi ushbu model bilan Gʻarbiy Sasseksdagi 1,16 milyalik (1,86 km) mashhur tepalikka koʻtarilish poygasida qatnashadi. Mashinani sobiq Formula 1 va Nascar poygachisi Scott Speed boshqaradi. Kompaniya yoʻl avtomobillari toifasida eng yaxshi natijani qayd etishni koʻzlamoqda.
Maʼlumot uchun, oʻtgan yilgi tadbirda ishlab chiqarishdagi yoʻl avtomobillari orasida eng tezkor natijani Koenigsegg Jesko Attack (Jesko Absolut variantlaridan biri) 47,14 soniya bilan qayd etgan edi. Mutlaq rekord esa hali ham McMurtry Spéirling elektromobiliga tegishli boʻlib, u masofani 39,08 soniyada bosib oʻtgan.
Project F-26 nafaqat tezlik, balki dizayn jihatidan ham qiruvchi samolyotlarni eslatuvchi aerodinamik elementlari bilan ajralib turadi. Ushbu loyiha klassik Porsche ishqibozlari uchun ham, zamonaviy giperkar ishqibozlari uchun ham birdek qiziqarli boʻlishi kutilmoqda. Gunther Werks ushbu model orqali havo bilan sovutiladigan dvigatellar davri hali tugamaganini isbotlamoqchi.
…