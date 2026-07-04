Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdi

·17·Avto
Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdi

Kaliforniyaning mashhur Gunther Werks tyuning studiyasi oʻzining yangi loyihasi — Project F-26 modelini eʼlon qildi. Ushbu avtomobil afsonaviy Porsche 911 Slantnose modelining zamonaviy va oʻta kuchli talqini boʻlib, u kelasi haftada boʻlib oʻtadigan nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida oʻz klassi boʻyicha rekord oʻrnatishni maqsad qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Project F-26 nomi bejiz tanlanmagan: kompaniya ushbu modeldan jami 26 dona ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Har bir nusxaning narxi taxminan 1,2 million funt sterlingni tashkil etadi. Avtomobil 1970-yillardagi Porsche 935 Slantnose poyga mashinasidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, uning asosi sifatida 993-avlodga mansub Porsche 911 shassisi olingan.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Avtomobilning yuragi — 4,0 litrli, ikkita turbokompressorli Mezger dvigatelidir. Qiziqarli jihati shundaki, u Porsche anʼanalariga sodiq qolgan holda havo yordamida sovutiladi. Maxsus poyga muhandislari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ushbu agregat 1067 ot kuchi va 1017 Nm aylantiruvchi momentni taqdim etadi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich hatto Ferrari 849 Testarossa modelidan ham yuqoriroqdir.

Bunday ulkan quvvat olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi va cheklangan sirpanishli differensial orqali orqa gʻildiraklarga uzatiladi. Avtomobilning butun kuzovi uglerod tolasidan (karbon) ishlangan boʻlib, uning quruq vazni bor-yoʻgʻi 1225 kilogrammni tashkil etadi. Bu hatto Lotus Emira kabi yengil sportkarlardan ham kamroq demakdir.

Gudvud tepaligidagi poyga

Gunther Werks kompaniyasi ushbu model bilan Gʻarbiy Sasseksdagi 1,16 milyalik (1,86 km) mashhur tepalikka koʻtarilish poygasida qatnashadi. Mashinani sobiq Formula 1 va Nascar poygachisi Scott Speed boshqaradi. Kompaniya yoʻl avtomobillari toifasida eng yaxshi natijani qayd etishni koʻzlamoqda.

Maʼlumot uchun, oʻtgan yilgi tadbirda ishlab chiqarishdagi yoʻl avtomobillari orasida eng tezkor natijani Koenigsegg Jesko Attack (Jesko Absolut variantlaridan biri) 47,14 soniya bilan qayd etgan edi. Mutlaq rekord esa hali ham McMurtry Spéirling elektromobiliga tegishli boʻlib, u masofani 39,08 soniyada bosib oʻtgan.

Project F-26 nafaqat tezlik, balki dizayn jihatidan ham qiruvchi samolyotlarni eslatuvchi aerodinamik elementlari bilan ajralib turadi. Ushbu loyiha klassik Porsche ishqibozlari uchun ham, zamonaviy giperkar ishqibozlari uchun ham birdek qiziqarli boʻlishi kutilmoqda. Gunther Werks ushbu model orqali havo bilan sovutiladigan dvigatellar davri hali tugamaganini isbotlamoqchi.

PorscheGunther WerksGiperkarAvtoGoodwood
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiElektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 16:55Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaMercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaBugun, 09:50Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelFord yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelBugun, 04:56Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriChery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriBugun, 03:23Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiFerrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiKecha, 23:56Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi