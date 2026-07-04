Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydi

·0·Sport
Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydi

Fransiya terma jamoasi jahon chempionati 1/8 finali oldidan jiddiy yo‘qotishga uchradi. Jamoa yarimhimoyachisi Orelen Tchuameni jarohat sabab Paragvayga qarshi muhim uchrashuvda maydonga tusha olmaydi.

Tchuameni mashg‘ulotda jarohat oldi

RMC Sport xabariga ko‘ra, 26 yoshli futbolchi mashg‘ulot jarayonida son qismidan jarohatlangan.

Shu sababli Tchuameni pley-off bosqichida Paragvayga qarshi bo‘ladigan bahsni o‘tkazib yuboradi. Uning qachon safga qaytishi hozircha ma’lum qilinmagan.

Uning o‘rnini Manu Kone egallashi mumkin

Fransiya terma jamoasi murabbiylar shtabi Tchuamenining o‘rniga asosiy tarkibda Manu Koneni maydonga tushirish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Tchuameni joriy jahon chempionatida Fransiya safida shu paytgacha uchta uchrashuvda ishtirok etgan edi.

Fransiya Shvetsiyani yirik hisobda yenggan

Dide Desham shogirdlari 1/16 final bosqichida Shvetsiya terma jamoasini 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.

Fransuzlar ushbu g‘alaba orqali 1/8 finalga yo‘l oldi, ammo keyingi bahs oldidan asosiy yarimhimoyachilaridan birini yo‘qotdi.

Paragvay Germaniyani sensatsion tarzda chiqarib yubordi

Paragvay terma jamoasi esa pley-offning ilk bosqichida katta sensatsiya qayd etdi.

Janubiy amerikaliklar Germaniya bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda g‘olibni aniqlay olmadi. Penaltilar seriyasida esa «bundestim»ni mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqdi.

Endi Fransiya sensatsiya yaratib ulgurgan Paragvayga qarshi Tchuamenisiz kurash olib boradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Bugun, 15:14Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiJamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiBugun, 15:07Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiNursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiBugun, 14:40Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiNeymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiBugun, 14:35Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi