Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydi
Fransiya terma jamoasi jahon chempionati 1/8 finali oldidan jiddiy yo‘qotishga uchradi. Jamoa yarimhimoyachisi Orelen Tchuameni jarohat sabab Paragvayga qarshi muhim uchrashuvda maydonga tusha olmaydi.
Tchuameni mashg‘ulotda jarohat oldi
RMC Sport xabariga ko‘ra, 26 yoshli futbolchi mashg‘ulot jarayonida son qismidan jarohatlangan.
Shu sababli Tchuameni pley-off bosqichida Paragvayga qarshi bo‘ladigan bahsni o‘tkazib yuboradi. Uning qachon safga qaytishi hozircha ma’lum qilinmagan.
Uning o‘rnini Manu Kone egallashi mumkin
Fransiya terma jamoasi murabbiylar shtabi Tchuamenining o‘rniga asosiy tarkibda Manu Koneni maydonga tushirish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
Tchuameni joriy jahon chempionatida Fransiya safida shu paytgacha uchta uchrashuvda ishtirok etgan edi.
Fransiya Shvetsiyani yirik hisobda yenggan
Dide Desham shogirdlari 1/16 final bosqichida Shvetsiya terma jamoasini 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.
Fransuzlar ushbu g‘alaba orqali 1/8 finalga yo‘l oldi, ammo keyingi bahs oldidan asosiy yarimhimoyachilaridan birini yo‘qotdi.
Paragvay Germaniyani sensatsion tarzda chiqarib yubordi
Paragvay terma jamoasi esa pley-offning ilk bosqichida katta sensatsiya qayd etdi.
Janubiy amerikaliklar Germaniya bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda g‘olibni aniqlay olmadi. Penaltilar seriyasida esa «bundestim»ni mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqdi.
Endi Fransiya sensatsiya yaratib ulgurgan Paragvayga qarshi Tchuamenisiz kurash olib boradi.
…