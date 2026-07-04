Ter Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdi
Kataloniyaning Barselona klubi va Niderlandiyaning Ayaks jamoasi tajribali darvozabon Marc-Andre ter Stegenning transferi boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvga koʻra, germaniyalik posbon mavsum yakuniga qadar ijara asosida Amsterdam klubi sharafini himoya qiladi. Ushbu transfer Barselona uchun nafaqat tarkibni optimallashtirish, balki moliyaviy yukni kamaytirish yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AD nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati Ter Stegenning maoshining katta qismini toʻlab berish majburiyatini oʻz zimmasiga olgan. Bu qadam klubning umumiy ish haqi fondini qisqartirish va La Liga tomonidan oʻrnatilgan moliyaviy feyr-pley qoidalariga moslashish istagi bilan bogʻliq. 34 yoshli darvozabon uchun esa bu oʻz faoliyatini qayta tiklash va muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun yaxshi imkoniyatdir.
Jarohatlar va raqobatdagi magʻlubiyatTer Stegenning Barselonadagi soʻnggi yillari jarohatlar tufayli ancha omadsiz kechdi. 2025-yilda tizzasidan olgan ogʻir jarohati uni yetti oyga safdan chiqargan edi. Shundan soʻng, belidagi muammolar sababli jarrohlik amaliyotini oʻtadi. Oʻtgan mavsumda Jirona klubiga ijaraga berilgan boʻlsa-da, u yerda ham bor-yoʻgʻi ikkita oʻyinda ishtirok etib, mushaklaridan jarohat olib, mavsumning qolgan qismini oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi.
Hansi Flick boshqaruvidagi yangi Barselonada Ter Stegen oʻzining avvalgi mavqeini yoʻqotib qoʻydi. Hozirda u yosh darvozabon Joan Garcia va tajribali Wojciech Szczesnydan keyingi uchinchi raqamli posbonga aylanib qolgan. Bu holat futbolchining Germaniya terma jamoasidagi oʻrniga ham taʼsir qildi: Julian Nagelsmann 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomada Manuel Neuerga ishonch bildirishni afzal koʻrdi.
Klub bilan sovuqlashgan munosabatlarGoal.com xabariga koʻra, futbolchi va klub rahbariyati oʻrtasidagi munosabatlar 2025-yilning avgustida ancha taranglashgan edi. Oʻshanda Ter Stegenning jarohati vaqtida boshqa futbolchini roʻyxatdan oʻtkazish bilan bogʻliq hujjatlardagi tushunmovchilik sabab, u vaqtincha sardorlik bogʻichidan mahrum qilingan. Garchi muammo tezda hal etilib, uning maqomi tiklangan boʻlsa-da, bu voqea jamoa ichidagi muhitga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi.
Ter Stegenning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan. Avvalgi mavsumlardan qolib ketgan toʻlanmagan maoshlar klub byudjetiga katta bosim oʻtkazmoqda. Shu sababli, yuqori maosh oluvchi faxriy futbolchini ijaraga berish har ikki tomon uchun ham eng maqbul yechim sifatida koʻrilmoqda.
Yaqin kunlarda darvozabon Amsterdamga uchib ketishi va tibbiy koʻrikdan oʻtishi rejalashtirilgan. Ayaks safida u nafaqat jismoniy holatini tiklashi, balki oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarishi mumkin. Barselona esa 2026-27-yilgi mavsum oldidan tarkibni yoshartirish va moliyaviy barqarorlikni taʼminlashda davom etadi.
…