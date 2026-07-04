Ter Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdi

·45·Sport
Ter Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdi

Kataloniyaning Barselona klubi va Niderlandiyaning Ayaks jamoasi tajribali darvozabon Marc-Andre ter Stegenning transferi boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvga koʻra, germaniyalik posbon mavsum yakuniga qadar ijara asosida Amsterdam klubi sharafini himoya qiladi. Ushbu transfer Barselona uchun nafaqat tarkibni optimallashtirish, balki moliyaviy yukni kamaytirish yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AD nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Barselona rahbariyati Ter Stegenning maoshining katta qismini toʻlab berish majburiyatini oʻz zimmasiga olgan. Bu qadam klubning umumiy ish haqi fondini qisqartirish va La Liga tomonidan oʻrnatilgan moliyaviy feyr-pley qoidalariga moslashish istagi bilan bogʻliq. 34 yoshli darvozabon uchun esa bu oʻz faoliyatini qayta tiklash va muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun yaxshi imkoniyatdir.

Jarohatlar va raqobatdagi magʻlubiyat

Ter Stegenning Barselonadagi soʻnggi yillari jarohatlar tufayli ancha omadsiz kechdi. 2025-yilda tizzasidan olgan ogʻir jarohati uni yetti oyga safdan chiqargan edi. Shundan soʻng, belidagi muammolar sababli jarrohlik amaliyotini oʻtadi. Oʻtgan mavsumda Jirona klubiga ijaraga berilgan boʻlsa-da, u yerda ham bor-yoʻgʻi ikkita oʻyinda ishtirok etib, mushaklaridan jarohat olib, mavsumning qolgan qismini oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi.

Hansi Flick boshqaruvidagi yangi Barselonada Ter Stegen oʻzining avvalgi mavqeini yoʻqotib qoʻydi. Hozirda u yosh darvozabon Joan Garcia va tajribali Wojciech Szczesnydan keyingi uchinchi raqamli posbonga aylanib qolgan. Bu holat futbolchining Germaniya terma jamoasidagi oʻrniga ham taʼsir qildi: Julian Nagelsmann 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomada Manuel Neuerga ishonch bildirishni afzal koʻrdi.

Klub bilan sovuqlashgan munosabatlar

Goal.com xabariga koʻra, futbolchi va klub rahbariyati oʻrtasidagi munosabatlar 2025-yilning avgustida ancha taranglashgan edi. Oʻshanda Ter Stegenning jarohati vaqtida boshqa futbolchini roʻyxatdan oʻtkazish bilan bogʻliq hujjatlardagi tushunmovchilik sabab, u vaqtincha sardorlik bogʻichidan mahrum qilingan. Garchi muammo tezda hal etilib, uning maqomi tiklangan boʻlsa-da, bu voqea jamoa ichidagi muhitga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi.

Ter Stegenning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan. Avvalgi mavsumlardan qolib ketgan toʻlanmagan maoshlar klub byudjetiga katta bosim oʻtkazmoqda. Shu sababli, yuqori maosh oluvchi faxriy futbolchini ijaraga berish har ikki tomon uchun ham eng maqbul yechim sifatida koʻrilmoqda.

Yaqin kunlarda darvozabon Amsterdamga uchib ketishi va tibbiy koʻrikdan oʻtishi rejalashtirilgan. Ayaks safida u nafaqat jismoniy holatini tiklashi, balki oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarishi mumkin. Barselona esa 2026-27-yilgi mavsum oldidan tarkibni yoshartirish va moliyaviy barqarorlikni taʼminlashda davom etadi.

BarselonaAyaksTer StegenTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)Bugun, 17:12JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)Bugun, 17:05JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)Bugun, 16:57Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Bugun, 16:18Lisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldiLisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldiBugun, 16:11Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiFransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiBugun, 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi