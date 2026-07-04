Qashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqda

·31·O‘zbekiston
Qashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqda

Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yetishtirilgan pomidorlardan tayyorlanayotgan qoqi mahsulotlari Italiya va Turkiya bozorlariga eksport qilinmoqda.

Quyoshda pishgan qizil pomidorlar qayta ishlanib, qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantirilmoqda. Bu orqali Chiroqchi tumanining eksport salohiyati ham kengaymoqda.

Ma’lum qilinishicha, Italiya va Turkiyaga jami 50 tonna pomidor qoqisi yetkazib berish bo‘yicha shartnoma tuzilgan. Pomidorni tayyor mahsulot holatiga keltirish jarayoni taxminan besh kun davom etadi. Shundan so‘ng qoqilar qadoqlanib, eksportga jo‘natiladi.

Dastlab daladan terib olingan pomidorlar saralanadi va ikkiga bo‘linadi. Keyingi bosqichda ular maxsus joylarga yoyilib, tabiiy quyosh nuri ostida quritiladi.

Mahsulot tayyor bo‘lgach, sifat nazoratidan o‘tkaziladi va qadoqlash ishlari boshlanadi. Shu tariqa, mahalliy dalalarda yetishtirilgan pomidorlar Yevropa va Osiyo bozorlariga tayyor mahsulot sifatida chiqarilmoqda.

KashkadaryaChiroqchiItaliyaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiPrezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiBugun, 16:45Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiToshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiBugun, 16:25O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiO‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiBugun, 13:45Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Bugun, 12:32Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??