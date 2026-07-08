Rossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdi
Foto: Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance
Rossiya qo‘shinlari 8 iyulga o‘tar kechasi Ukraina hududiga raketa va zarbali dronlar bilan navbatdagi qo‘shma hujumni amalga oshirdi.
Kiyev va Xarkivda portlashlar, yong‘inlar va vayronalar qayd etildi. Mahalliy hokimiyat ma’lumotlariga ko‘ra, bir necha kishi jarohat olgan.
Kiyevda portlashlar va yong‘inlar yuz berdi
Kiyev shahri meri Vitaliy Klichkoning bildirishicha, hujum oqibatida poytaxtda kamida ikki kishi jabrlangan. Ulardan biri shifoxonaga yotqizilgan.
Avvalroq Klichko Desnyansk tumanida raketa zarbasidan so‘ng omborxonalarda yong‘in chiqqanini ma’lum qilgan. Svyatoshin tumanida esa noturar binoda yong‘in sodir bo‘lgan.
Shu munosabat bilan Kiyev bo‘ylab havo hujumi xavfi e’lon qilindi.
Poytaxt atrofida dronlar harakati kuzatildi
Kiyev shahar harbiy ma’muriyati rahbari Timur Tkachenko poytaxt atrofida dushmanning hujumkor uchuvchisiz apparatlari harakatlanayotganini bildirdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, shahar uchun havodan xavf saqlanib qolgan.
Ukraina Qurolli kuchlari Havo kuchlari ham Rossiya tomonidan Kiyev yo‘nalishiga shimoldan bir nechta ballistik raketa uchirilganini ma’lum qildi.
Xarkivda uylar va avtomobillar shikastlandi
Xarkiv shahri ham tungi hujumlardan jabr ko‘rdi. Shahar meri Igor Terexovning ma’lum qilishicha, hujum oqibatida jiddiy vayronalar qayd etilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Xarkivda ham ikki kishi jarohat olgan.
Shaharda:
20 dan ortiq xususiy uy;
ibodatxona oynalari;
ko‘cha yoritish tarmoqlari;
beshta avtomobil shikastlangan.
Avvalroq Xarkivning Nemishlyansk tumaniga raketa kelib tushgani xabar qilingan edi.
Hujumlar bir necha soat davom etdi
Ukraina Qurolli kuchlari Havo kuchlari ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyaning Kiyev, Xarkiv, shuningdek, mamlakatning markaziy va sharqiy hududlariga qarshi tungi havo hujumlari bir necha soat davom etgan.
Ukrainada havo hujumi xavfi tufayli aholiga ehtiyotkorlik choralariga amal qilish tavsiya etilmoqda.
…