Rossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdi

·48·Dunyo
Rossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdi

Foto: Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance

Rossiya qo‘shinlari 8 iyulga o‘tar kechasi Ukraina hududiga raketa va zarbali dronlar bilan navbatdagi qo‘shma hujumni amalga oshirdi.

Kiyev va Xarkivda portlashlar, yong‘inlar va vayronalar qayd etildi. Mahalliy hokimiyat ma’lumotlariga ko‘ra, bir necha kishi jarohat olgan.

Kiyevda portlashlar va yong‘inlar yuz berdi

Kiyev shahri meri Vitaliy Klichkoning bildirishicha, hujum oqibatida poytaxtda kamida ikki kishi jabrlangan. Ulardan biri shifoxonaga yotqizilgan.

Avvalroq Klichko Desnyansk tumanida raketa zarbasidan so‘ng omborxonalarda yong‘in chiqqanini ma’lum qilgan. Svyatoshin tumanida esa noturar binoda yong‘in sodir bo‘lgan.

Shu munosabat bilan Kiyev bo‘ylab havo hujumi xavfi e’lon qilindi.

Poytaxt atrofida dronlar harakati kuzatildi

Kiyev shahar harbiy ma’muriyati rahbari Timur Tkachenko poytaxt atrofida dushmanning hujumkor uchuvchisiz apparatlari harakatlanayotganini bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, shahar uchun havodan xavf saqlanib qolgan.

Ukraina Qurolli kuchlari Havo kuchlari ham Rossiya tomonidan Kiyev yo‘nalishiga shimoldan bir nechta ballistik raketa uchirilganini ma’lum qildi.

Xarkivda uylar va avtomobillar shikastlandi

Xarkiv shahri ham tungi hujumlardan jabr ko‘rdi. Shahar meri Igor Terexovning ma’lum qilishicha, hujum oqibatida jiddiy vayronalar qayd etilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Xarkivda ham ikki kishi jarohat olgan.

Shaharda:

  • 20 dan ortiq xususiy uy;

  • ibodatxona oynalari;

  • ko‘cha yoritish tarmoqlari;

  • beshta avtomobil shikastlangan.

Avvalroq Xarkivning Nemishlyansk tumaniga raketa kelib tushgani xabar qilingan edi.

Hujumlar bir necha soat davom etdi

Ukraina Qurolli kuchlari Havo kuchlari ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyaning Kiyev, Xarkiv, shuningdek, mamlakatning markaziy va sharqiy hududlariga qarshi tungi havo hujumlari bir necha soat davom etgan.

Ukrainada havo hujumi xavfi tufayli aholiga ehtiyotkorlik choralariga amal qilish tavsiya etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldiBugun, 05:0238 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdiBugun, 01:44Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 01:31Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaBugun, 00:01Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiBishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiKecha, 23:52AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)Kecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi