O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladi

·24·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladi

O‘zbekistonda ekologik barqarorlikni mustahkamlash maqsadida 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmonlar barpo etilishi rejalashtirilmoqda. Mazkur tashabbus mamlakatda yashil hududlarni kengaytirish, cho‘llanish jarayonining oldini olish va tabiiy ekotizimlarni tiklashga qaratilgan.

Loyiha doirasida turli hududlarda daraxt va buta ko‘chatlari ekiladi, mavjud o‘rmon fondi kengaytiriladi hamda degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash ishlari olib boriladi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yangi o‘rmonzorlar havo sifatini yaxshilash, tuproq eroziyasini kamaytirish va iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatishda muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu loyiha O‘zbekistonda “yashil makon”larni ko‘paytirish va kelajak avlod uchun sog‘lom ekologik muhit yaratishga qaratilgan yirik tashabbuslardan biri sifatida baholanmoqda.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiShavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiBugun, 13:04Makkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiMakkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiBugun, 12:38Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiToshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiBugun, 11:11Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiVodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiBugun, 04:37Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiToshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiKecha, 19:39Toshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiToshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiKecha, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi