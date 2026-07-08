O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladi
O‘zbekistonda ekologik barqarorlikni mustahkamlash maqsadida 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmonlar barpo etilishi rejalashtirilmoqda. Mazkur tashabbus mamlakatda yashil hududlarni kengaytirish, cho‘llanish jarayonining oldini olish va tabiiy ekotizimlarni tiklashga qaratilgan.
Loyiha doirasida turli hududlarda daraxt va buta ko‘chatlari ekiladi, mavjud o‘rmon fondi kengaytiriladi hamda degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash ishlari olib boriladi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yangi o‘rmonzorlar havo sifatini yaxshilash, tuproq eroziyasini kamaytirish va iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatishda muhim rol o‘ynaydi.
Ushbu loyiha O‘zbekistonda “yashil makon”larni ko‘paytirish va kelajak avlod uchun sog‘lom ekologik muhit yaratishga qaratilgan yirik tashabbuslardan biri sifatida baholanmoqda.
…