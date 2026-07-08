Uy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldi

·73·Jamiyat
Uy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldi

Toshkent shahrida 91 yoshli ayolga qarash uchun yollangan uy xizmatchisining bir necha oy davomida keksa ayolga nisbatan zo‘ravonlik qilgani sudda o‘z tasdig‘ini topdi. Holat yashirin kuzatuv kameralaridagi tasvirlar orqali fosh bo‘lgan.

Sud hukmiga ko‘ra, 33 yoshli ayol uy yumushlarini bajarish va keksa ayolga qarash uchun ishga olingan. Biroq u taxminan 3–4 oy davomida uy egalaridan yashirincha 91 yoshli ayolni muntazam kaltaklab, unga tan jarohatlari yetkazib kelgan.

Ojiz ahvoldagi ayol boshidan kechirayotgan zo‘ravonlik haqida yaqinlariga ayta olmagan. Sudlanuvchi sud jarayonida aybiga to‘liq iqror bo‘lib, doimiy ishlardan charchagani sabab o‘zini tuta olmaganini bildirgan.

Uning ko‘rsatmasiga ko‘ra, zo‘ravonlik 2026 yil 19 martga qadar davom etgan. Uy xizmatchisi keksa ayolning bosh, bo‘yin va qo‘l qismlariga urib, muntazam ravishda tan jarohati yetkazganini tan olgan.

19 mart kuni ertalab u yana ayolni kaltaklagan. Oradan ko‘p o‘tmay, xonaga buvining nabirasi kirib, uning holidan xabar olgan. Keksa ayol hech narsa deya olmagan, faqat ko‘z yosh to‘kkan. Aynan shu holat yaqinlarida shubha uyg‘otgan.

Shundan so‘ng uy egalari xonadonga o‘rnatilgan yashirin kuzatuv kameralaridagi yozuvlarni tekshirgan va uy xizmatchisining zo‘ravonlik qilayotganini ko‘rgan. Ushbu tasvirlar keyinchalik tergov uchun muhim dalil bo‘lib xizmat qilgan.

Sud qaroriga ko‘ra, ayol qiynash jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topildi. Unga nisbatan 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganBugun, 13:36Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 13:32Toshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiToshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiBugun, 13:29Otasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiOtasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 13:21Abituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandiAbituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandiBugun, 11:20Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiBugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi