Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"

·1·Madaniyat
Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"

Shahlo Alijonova Instagram sahifasi orqali muxlislari bilan yana bir quvonchli voqeani bo‘lishdi. San’atkor turmush o‘rtog‘i Shoxrux Ro‘ziboyev bilan oila qurganiga roppa-rosa bir yil to‘lganini ma’lum qildi.

Eslatib o‘tamiz, Shahlo Alijonova va Shoxrux Ro‘ziboyevning nikoh to‘yi 2025 yilning 7 iyul kuni bo‘lib o‘tgan edi. O‘tgan bir yil davomida er-xotin ijtimoiy tarmoqlarda oilaviy hayotidan iliq va samimiy lahzalarni tez-tez ulashib, kuzatuvchilari e’tiborini qozonib kelmoqda.

Aktrisa to‘y suratlarini e’lon qilib, ularga quyidagi ta’sirli izohni yozib qoldirdi:

“2025.07.07 ~ 2026.07.07. Bugun to‘yimizga bir yil bo‘pti. Vaqtning o‘tishini qaranglar, nazarimda to‘yimizga hali bir oy bo‘lgandek. Shu bir yil ichida qanchalik baxtli bo‘lgan bo‘lsam, qolgan umrimizni ham shunday baxt bilan o‘tkazishni Alloh nasib qilsin. Bizga baxt tilagan, havas qilgan barchani ham Allohim shunday baxt bilan siylasin.”

Aktrisaning ushbu posti qisqa vaqt ichida minglab layk va izohlarni jamladi. Kuzatuvchilar yosh oilani samimiy tabriklab, ularga uzoq umr, mustahkam oila, tinchlik va cheksiz baxt tilab ezgu tilaklarini bildirishmoqda.

Oq to‘y libosidagi kelin-kuyovning tantanali sharoitdagi ikki xil ko‘rinishi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Kecha, 16:30Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganJahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganKecha, 16:28"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdi"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdiKecha, 15:47Enn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiEnn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 14:06Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)Kecha, 13:30Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiHomilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiKecha, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi