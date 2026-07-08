SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi

·43·Texno
SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari uchun ixtisoslashgan chiplar ishlab chiqaruvchi SambaNova Systems startapi oʻzining navbatdagi investitsiya bosqichida 1 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Mazkur moliyalashtirishdan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 11 milliard dollarga yetdi. Bu voqea global texnologiya bozorida NVIDIA kabi gigantlarga munosib raqobatchi shakllanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Investitsiya raundi General Atlantic kompaniyasi boshchiligida amalga oshirildi. SambaNova bosh direktori va hammuassisi Rodrigo Liangning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, yaqin haftalarda yana bir necha investorlar qoʻshilishi kutilmoqda va yakuniy summa yanada ortishi mumkin. Shunisi eʼtiborliki, kompaniya bor-yoʻgʻi besh oy avval oʻzining SN50 chipini taqdim etgan va oʻshanda 350 million dollar sarmoya jalb qilgan edi.

Bank tizimi va xavfsiz infratuzilma

Yangi moliyaviy muvaffaqiyat bilan bir qatorda, SambaNova dunyodagi eng yirik banklardan biri — JPMorgan Chase bilan hamkorlikni boshlaganini eʼlon qildi. Bank oʻzining ichki sunʼiy intellekt tizimlarini (inference) yuritish uchun aynan SambaNova chiplaridan foydalanishga qaror qilgan. Bu bank sohasida maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash uchun bulutli xizmatlardan voz kechib, shaxsiy infratuzilmaga oʻtish tendensiyasi boshlanganini koʻrsatadi.

Liangning soʻzlariga koʻra, JPMorgan Chase darajasidagi moliya muassasalarining ushbu texnologiyaga ishonch bildirishi butun bozorga kuchli signal beradi. Hozirda yirik korxonalar va hukumatlar oʻzlarining maxfiy modellarini xavfsiz muhitda yuritish uchun mustaqil apparat vositalariga ehtiyoj sezmoqda. SambaNova aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishni maqsad qilgan.

Intel bilan hamkorlik va kelajak rejalari

SambaNova va Intel oʻrtasidagi aloqalar ham yangi bosqichga koʻtarildi. Intel nafaqat investor sifatida qatnashmoqda, balki kompaniyalar birgalikda mahsulotlar ishlab chiqib, ularni bozorga chiqarishmoqda. Mazkur hamkorlik startapga Intelʼning ulkan ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish imkonini beradi. Avvalroq Intel kompaniyani 1,6 milliard dollarga sotib olishni koʻzlagani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq hozirgi oʻsish surʼatlari SambaNova mustaqil qolishni afzal koʻrayotganini anglatadi.

Kompaniyaning asosiy ustunligi — trillionlab parametrlarga ega eng yirik sunʼiy intellekt modellarini bitta server tokchasida (rack) yuqori tezlikda ishlatish imkoniyatidir. SambaNova mahsulotlari quyidagi yoʻnalishlarda yetakchilikni koʻzlamoqda:

  • Katta hajmdagi til modellarini (LLM) mahalliy serverlarda tezkor yuritish;
  • Maʼlumotlar markazlari uchun energiya tejamkor va ixcham yechimlar taqdim etish;
  • Davlat va moliya sektorlari uchun yopiq, xavfsiz AI ekotizimlarini yaratish.
Kompaniyaning navbatdagi avlod SN50 chiplari 2026-yilning ikkinchi yarmida mijozlarga yetkazib berila boshlaydi. SoftBank ushbu yangi chiplarni birinchilardan boʻlib oʻz tizimiga joriy etishi kutilmoqda. SambaNova rahbariyati kelajakda kompaniyani birjaga (IPO) olib chiqish niyatida ekanini ham yashirmadi.

SambaNovaSunʼiy IntellektIntelJPMorgan ChaseTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaFransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaBugun, 13:22Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiAvstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiBugun, 03:50Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiMeta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiBugun, 03:29Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Bugun, 01:28Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi