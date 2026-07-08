BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdi

·37·Avto
BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdi

Xitoyning avtomobil ishlab chiqaruvchi giganti BYD zaxira g‘ildirakka bo‘lgan ehtiyojni deyarli yo‘qqa chiqarishi mumkin bo‘lgan yangi texnologiyasini namoyish etdi. Kompaniya taqdim etgan YangWang U8 yo‘ltanlamasi shinalardan biri ishdan chiqsa ham harakatni davom ettira oladi.

Avtomobil intellektual vazn taqsimlash tizimi bilan jihozlangan. Agar shinalardan biri butunlay teshilib qolsa yoki bosimini yo‘qotsa, elektron boshqaruv tizimi avtomobil muvozanatini bir zumda qayta hisoblaydi. Natijada mashina barqarorligini saqlab qoladi va uchta g‘ildirakda ham soatiga 80 kilometrgacha tezlikda eng yaqin avtoservisgacha yetib borishi mumkin.

YangWang U8ning imkoniyatlari buning bilan cheklanmaydi. Ushbu model amfibiya xususiyatiga ham ega bo‘lib, zarur holatlarda suv yuzasida suza oladi.

BYD so‘nggi yillarda noodatiy texnologiyalari bilan avtomobil bozorida alohida e’tibor qozonmoqda. Kompaniya ilgari o‘z o‘rnida 360 daraja burila oladigan, to‘siqlardan sakrab o‘ta oladigan hamda tom qismiga maxsus maydoncha o‘rnatilgan avtomobillarni ham namoyish etgan. Mazkur platformadan kichik kopter uchib chiqishi va parvozdan so‘ng yana avtomobil tomiga avtomatik ravishda qo‘na olishi ham mumkin.

BYDYangWang U8Xitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Bugun, 13:30Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiDacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiBugun, 11:26Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiChery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiBugun, 10:29Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiFiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiBugun, 08:27Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliLand Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliBugun, 04:21Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariKecha, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi