Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Erondagi harbiy obyektlarga zarbalar yo‘lladi
AQSH harbiy havo kuchlari Eron hududidagi 80 dan ortiq yirik harbiy obyektga kuchli havo zarbalarini amalga oshirdi. Rasmiy Vashington ushbu keskin qadamni Eron tomonidan Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi xalqaro tijorat kemalariga qilingan hujumlarga nisbatan qat’iy javob deb baholamoqda. Zamin.uz mintaqadagi vaziyatni tahlil qilgan holda eng muhim tafsilotlarni taqdim etadi.
CENTCOM bayonoti: Nishonga olingan obyektlar nimalar?
AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, keng ko‘lamli harbiy operatsiya davomida Eronning mudofaa salohiyatiga jiddiy putur yetkazilgan. Quyidagi strategik obyektlar muvaffaqiyatli nishonga olingan:
Havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlari;
Kemalarga qarshi mo‘ljallangan raketa majmualari;
Qirg‘oq bo‘yidagi radiolokatsiya stansiyalari;
Islom inqilobi muhofizlari korpusiga (IIMK) tegishli bo‘lgan 60 dan ortiq tezyurar harbiy qayiqlar.
Harbiy zarbalardan tashqari, Oq uy Tehronga nisbatan iqtisodiy bosimni ham eng yuqori darajaga ko‘tardi. Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi hodisalardan so‘ng, AQSH ma’muriyati Eron neftini xalqaro bozorda sotishga ruxsat beruvchi maxsus litsenziyani bekor qildi.
Eronning javobi: AQSH bazalari o‘qqa tutildi
Rasmiy Tehron Vashingtonning bu harakatlarini iyun oyida erishilgan vaqtinchalik kelishuvlar va o‘t ochishni to‘xtatish tartibining qo‘pol ravishda buzilishi deb atadi.
Islom inqilobi muhofizlari korpusi bayonotidan: «AQSHning Yaqin Sharqdagi bir nechta harbiy obyektlariga qaqshatqich javob zarbalari berildi. Vashingtonning bunday tajovuzkor harakatlariga kelgusida ham juda qat’iy javob qaytariladi».
Jahon bozori xavf ostida: Muzokaralar to‘xtab qoladimi?
Nufuzli The Wall Street Journal nashrining yozishicha, AQSH rasmiylari Eronning bo‘g‘ozdagi harakatlarini «mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan holat» deb atagan. Shunga qaramay, Oq uy Tehron bilan diplomatik muzokaralar eshigini butunlay yopib qo‘ymoqchi emas.
Vaziyatning rivojlanishi bo‘yicha asosiy xavflar quyidagi jadvalda aks etgan:
Xavf yo‘nalishi
Kutilayotgan salbiy oqibatlar
Diplomatiya
Shu yilning iyun oyida erishilgan vaqtinchalik tinchlik kelishuvi butunlay barbod bo‘lishi mumkin.
Iqtisodiyot
Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi harbiy harakatlar xalqaro dengiz savdosiga katta to‘siq bo‘ladi.
Energetika
Ko‘tarilayotgan keskinlik tufayli jahon neft bozorida narxlarning keskin ko‘tarilishi kutilmoqda.
Kuzatuvchilar va xalqaro siyosiy tahlilchilar Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi ushbu to‘qnashuv nafaqat Yaqin Sharq mintaqasi, balki butun global xavfsizlik tizimi va xalqaro dengiz savdosi uchun jiddiy sinov ekanini ta’kidlashmoqda.
…