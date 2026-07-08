Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Erondagi harbiy obyektlarga zarbalar yo‘lladi

·55·Dunyo
Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Erondagi harbiy obyektlarga zarbalar yo‘lladi

AQSH harbiy havo kuchlari Eron hududidagi 80 dan ortiq yirik harbiy obyektga kuchli havo zarbalarini amalga oshirdi. Rasmiy Vashington ushbu keskin qadamni Eron tomonidan Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi xalqaro tijorat kemalariga qilingan hujumlarga nisbatan qat’iy javob deb baholamoqda. Zamin.uz mintaqadagi vaziyatni tahlil qilgan holda eng muhim tafsilotlarni taqdim etadi.

CENTCOM bayonoti: Nishonga olingan obyektlar nimalar?

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) bergan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, keng ko‘lamli harbiy operatsiya davomida Eronning mudofaa salohiyatiga jiddiy putur yetkazilgan. Quyidagi strategik obyektlar muvaffaqiyatli nishonga olingan:

  • Havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlari;

  • Kemalarga qarshi mo‘ljallangan raketa majmualari;

  • Qirg‘oq bo‘yidagi radiolokatsiya stansiyalari;

  • Islom inqilobi muhofizlari korpusiga (IIMK) tegishli bo‘lgan 60 dan ortiq tezyurar harbiy qayiqlar.

Harbiy zarbalardan tashqari, Oq uy Tehronga nisbatan iqtisodiy bosimni ham eng yuqori darajaga ko‘tardi. Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi hodisalardan so‘ng, AQSH ma’muriyati Eron neftini xalqaro bozorda sotishga ruxsat beruvchi maxsus litsenziyani bekor qildi.

Eronning javobi: AQSH bazalari o‘qqa tutildi

Rasmiy Tehron Vashingtonning bu harakatlarini iyun oyida erishilgan vaqtinchalik kelishuvlar va o‘t ochishni to‘xtatish tartibining qo‘pol ravishda buzilishi deb atadi.

Islom inqilobi muhofizlari korpusi bayonotidan: «AQSHning Yaqin Sharqdagi bir nechta harbiy obyektlariga qaqshatqich javob zarbalari berildi. Vashingtonning bunday tajovuzkor harakatlariga kelgusida ham juda qat’iy javob qaytariladi».

Jahon bozori xavf ostida: Muzokaralar to‘xtab qoladimi?

Nufuzli The Wall Street Journal nashrining yozishicha, AQSH rasmiylari Eronning bo‘g‘ozdagi harakatlarini «mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan holat» deb atagan. Shunga qaramay, Oq uy Tehron bilan diplomatik muzokaralar eshigini butunlay yopib qo‘ymoqchi emas.

Vaziyatning rivojlanishi bo‘yicha asosiy xavflar quyidagi jadvalda aks etgan:

Xavf yo‘nalishi

Kutilayotgan salbiy oqibatlar

Diplomatiya

Shu yilning iyun oyida erishilgan vaqtinchalik tinchlik kelishuvi butunlay barbod bo‘lishi mumkin.

Iqtisodiyot

Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi harbiy harakatlar xalqaro dengiz savdosiga katta to‘siq bo‘ladi.

Energetika

Ko‘tarilayotgan keskinlik tufayli jahon neft bozorida narxlarning keskin ko‘tarilishi kutilmoqda.

Kuzatuvchilar va xalqaro siyosiy tahlilchilar Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi ushbu to‘qnashuv nafaqat Yaqin Sharq mintaqasi, balki butun global xavfsizlik tizimi va xalqaro dengiz savdosi uchun jiddiy sinov ekanini ta’kidlashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiYouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiBugun, 13:45Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaOna 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:35139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdiBugun, 13:33Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBugun, 13:28Temu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiTemu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiBugun, 13:15Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiParijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiBugun, 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi