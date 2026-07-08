Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdi

·58·Jamiyat
Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdi

Surxondaryo viloyatida voyaga yetmagan bolaga avtomobil boshqarishga ruxsat berilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan tekshiruv o‘tkazildi.

Aniqlanishicha, voqea Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida sodir bo‘lgan. Videoda 7-sinf o‘quvchisi Tracker rusumidagi avtomobilni boshqarib ketayotgani, uning yonida o‘tirgan onasi esa o‘g‘lining avtomobil haydayotganidan faxrlanishini aytayotgani aks etgan.

Tekshiruv davomida ma’lum bo‘lishicha, 38 yoshli ayol tug‘ilgan kuni munosabati bilan o‘g‘liga avtomobilni boshqarishga ruxsat bergan. Suhbat chog‘ida o‘quvchi mashina haydashni onasi o‘rgatganini aytgan. Shuningdek, u hozir o‘qishdan ko‘ra pul topishga ko‘proq qiziqishini ham bildirgan.

Holat yuzasidan qonunchilikka muvofiq choralar ko‘rildi. Avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirildi, ayolga esa farzand tarbiyasi bo‘yicha majburiyatlarini lozim darajada bajarmagani hamda boshqaruv huquqiga ega bo‘lmagan shaxsga transport vositasini topshirgani uchun ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.

Mas’ullar voyaga yetmagan shaxslarga avtomobil boshqarishga ruxsat berish nafaqat qonunbuzarlik, balki yo‘l harakati xavfsizligi uchun ham jiddiy xavf tug‘dirishini eslatib o‘tishdi.

SurkhandaryaUzunRoad Safety ServiceTracker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiQarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiBugun, 14:31Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganBugun, 13:36Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 13:32Toshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiToshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiBugun, 13:29Otasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiOtasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 13:21Uy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiUy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiBugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi