Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lgan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida AYOQSH hududidan Spark avtomobilini olib qochgan shaxs ushlandi.
Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchi mashinani qismlarga ajratib sotishni rejalashtirgan. U tushgan pulni bukmekerlik idorasida Portugaliya terma jamoasining g‘alabasiga tikmoqchi bo‘lgan.
Uning aytishicha, Portugaliya o‘yinidan keladigan yutuq orqali mavjud qarzlarini yopishni o‘ylagan.
Huquq-tartibot idoralari xodimlari o‘g‘irlangan avtomobilni Bektemir tumani hududidan topgan. Mashina egasiga qaytarilgan.
Hozirda gumonlanuvchiga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…