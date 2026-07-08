Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildi
Futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan voqea yuz berdi: Misr terma jamoasi hujumchisi Mostafa Zico 2026-yilgi jahon chempionati natijalari Lionel Messi va Argentina foydasiga avvaldan hal qilinganini ochiqchasiga maʼlum qildi. Bu bayonot Misrning nimchorak finalda amaldagi jahon chempionlaridan uchralgan dramatik magʻlubiyatidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin davomida Misr terma jamoasi haqiqiy sensatsiya qayd etishga juda yaqin kelgan edi. Uchrashuv yakunlanishiga 11 daqiqa qolganida "firʼavnlar" 2:0 hisobida oldinda borishayotgan edi. Yasser Ibrahim va Mostafa Zico tomonidan kiritilgan gollar afrikaliklarni chorak final ostonasiga olib kelgandi. Hatto birinchi boʻlimda misrliklar darvozaboni Mostafa Shobeir Lionel Messi tomonidan tepilgan penaltini qaytarishga ham muvaffaq boʻlgan edi.
Hakamlik mojarosi va shubhali gollarBiroq uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida vaziyat keskin oʻzgardi. Cristian Romero hisobni qisqartirgan boʻlsa, 83-daqiqada Lionel Messi muvozanatni tikladi. Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda esa Enzo Fernandez gʻalaba golini kiritdi. Aynan shu vaziyatda Misr futbolchilari Alexis Mac Allister tomonidan Muhammad Salahga nisbatan qoʻpollik ishlatilganini daʼvo qilib, VAR tizimini tekshirishni talab qilishdi, ammo hakam Francois Letexier buni inobatga olmadi.
Uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida Mostafa Zico hakamlikdan gʻazabda ekanini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, hujumchi turnirning halolligiga shubha bildirgan. "Hakam mutlaqo adolatsiz edi. Adolatsizlik yaqqol koʻrinib turardi. Biz oʻyin boshida ajoyib ishladik, ammo Argentina ustidan 2:0 hisobidagi ustunlik ham gʻalaba uchun yetarli boʻlmadi. Bu turnir natijalari oldindan belgilab qoʻyilgani koʻrinib turibdi", — deya taʼkidladi Zico.
Murabbiyning munosabati va Messi omiliMisr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan ham oʻz shogirdining fikrlariga qoʻshildi, biroq u oʻz bayonotida biroz ehtiyotkorlik qildi. Uning soʻzlariga koʻra, hakamlar turnirning asosiy yulduzlarini himoya qilishga urinishgan. BBC maʼlumotiga koʻra, murabbiy maydondagi va undan tashqaridagi omillar natijaga taʼsir qilganini taʼkidlagan.
"Biz amaldagi chempionlardan har jabhada yaxshiroq oʻynadik. Ehtimol, ular jahon chempionini musobaqada olib qolishni, Messining kurashni davom ettirishini xohlashgandir. Men buni chiroyli soʻzlar bilan tushuntirmoqchi edim, lekin bizga nisbatan adolatsizlik qilingani haqiqat", — dedi Hossam Hassan oʻyin yakunidagi matbuot anjumanida.
Ushbu holat jahon miqyosida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻplab mutaxassislar Misrning oʻyini va gʻalabaga boʻlgan intilishini yuqori baholashsa-da, Argentina kabi grand jamoalarning qiyin vaziyatlardan chiqib ketish tajribasi hal qiluvchi rol oʻynaganini aytishmoqda. Shunga qaramay, Ziconing ayblovlari FIFA va hakamlar qoʻmitasi uchun jiddiy signal boʻlishi mumkin.
…