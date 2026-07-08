Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildi

·0·Sport
Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildi

Futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan voqea yuz berdi: Misr terma jamoasi hujumchisi Mostafa Zico 2026-yilgi jahon chempionati natijalari Lionel Messi va Argentina foydasiga avvaldan hal qilinganini ochiqchasiga maʼlum qildi. Bu bayonot Misrning nimchorak finalda amaldagi jahon chempionlaridan uchralgan dramatik magʻlubiyatidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida Misr terma jamoasi haqiqiy sensatsiya qayd etishga juda yaqin kelgan edi. Uchrashuv yakunlanishiga 11 daqiqa qolganida "firʼavnlar" 2:0 hisobida oldinda borishayotgan edi. Yasser Ibrahim va Mostafa Zico tomonidan kiritilgan gollar afrikaliklarni chorak final ostonasiga olib kelgandi. Hatto birinchi boʻlimda misrliklar darvozaboni Mostafa Shobeir Lionel Messi tomonidan tepilgan penaltini qaytarishga ham muvaffaq boʻlgan edi.

Hakamlik mojarosi va shubhali gollar

Biroq uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida vaziyat keskin oʻzgardi. Cristian Romero hisobni qisqartirgan boʻlsa, 83-daqiqada Lionel Messi muvozanatni tikladi. Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda esa Enzo Fernandez gʻalaba golini kiritdi. Aynan shu vaziyatda Misr futbolchilari Alexis Mac Allister tomonidan Muhammad Salahga nisbatan qoʻpollik ishlatilganini daʼvo qilib, VAR tizimini tekshirishni talab qilishdi, ammo hakam Francois Letexier buni inobatga olmadi.

Uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida Mostafa Zico hakamlikdan gʻazabda ekanini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, hujumchi turnirning halolligiga shubha bildirgan. "Hakam mutlaqo adolatsiz edi. Adolatsizlik yaqqol koʻrinib turardi. Biz oʻyin boshida ajoyib ishladik, ammo Argentina ustidan 2:0 hisobidagi ustunlik ham gʻalaba uchun yetarli boʻlmadi. Bu turnir natijalari oldindan belgilab qoʻyilgani koʻrinib turibdi", — deya taʼkidladi Zico.

Murabbiyning munosabati va Messi omili

Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan ham oʻz shogirdining fikrlariga qoʻshildi, biroq u oʻz bayonotida biroz ehtiyotkorlik qildi. Uning soʻzlariga koʻra, hakamlar turnirning asosiy yulduzlarini himoya qilishga urinishgan. BBC maʼlumotiga koʻra, murabbiy maydondagi va undan tashqaridagi omillar natijaga taʼsir qilganini taʼkidlagan.

"Biz amaldagi chempionlardan har jabhada yaxshiroq oʻynadik. Ehtimol, ular jahon chempionini musobaqada olib qolishni, Messining kurashni davom ettirishini xohlashgandir. Men buni chiroyli soʻzlar bilan tushuntirmoqchi edim, lekin bizga nisbatan adolatsizlik qilingani haqiqat", — dedi Hossam Hassan oʻyin yakunidagi matbuot anjumanida.

Ushbu holat jahon miqyosida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻplab mutaxassislar Misrning oʻyini va gʻalabaga boʻlgan intilishini yuqori baholashsa-da, Argentina kabi grand jamoalarning qiyin vaziyatlardan chiqib ketish tajribasi hal qiluvchi rol oʻynaganini aytishmoqda. Shunga qaramay, Ziconing ayblovlari FIFA va hakamlar qoʻmitasi uchun jiddiy signal boʻlishi mumkin.

FutbolArgentinaMisrLionel MessiJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Bugun, 12:53YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiYECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiBugun, 12:48Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi