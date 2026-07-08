Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladi
Londonning Arsenal klubi transfer bozorida kutilmagan yurishni amalga oshirmoqda. "Kanonirlar" Lids Yunayted jamoasining sobiq posboni Illan Meslier bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. 26 yoshli fransiyalik darvozabon Emirates Stadiumga erkin agent maqomida kelib qoʻshilishi kutilmoqda. Mikel Arteta jamoaning darvozabonlar chizigʻini kuchaytirish maqsadida ushbu tajribali oʻyinchini tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Arsenal rahbariyati Meslier bilan muzokaralarni yakunlagan va futbolchi tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtadi. Klub mutasaddilari ushbu transferni "past xavfli, ammo yuqori natijali" investitsiya sifatida baholamoqda. Lids Yunayted bilan shartnomasi yakunlanganidan soʻng erkin agentga aylangan darvozabon Gʻarbiy Yorkshirda oʻtkazgan yetti mavsumi davomida 215 ta uchrashuvda ishtirok etib, katta tajriba toʻplashga ulgurgan.
Meslierning transferi Arsenal uchun strategik ahamiyatga ega. U jamoaning asosiy darvozaboni David Raya va Kepa Arrizabalaga uchun tajribali oʻrinbosar vazifasini oʻtaydi. Biroq, bu transferning oʻziga xos jihati shundaki, fransiyalik posbon uzoq vaqtdan beri rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmagan. U soʻnggi bor 2025-yilning mart oyida Lids Yunayted safida Suonsi Siti bilan bahsda (2:2) maydonga tushgan edi.
Sport formasi va murabbiylar ishonchi2024-25-yilgi mavsumda Chempionshipda oʻyin sifati pasayib ketgani sababli, Illan Meslier murabbiy Daniel Farke qoʻl ostida asosiy tarkibdagi joyini yoʻqotgan edi. Natijada u bir yildan ortiq vaqtni zaxira oʻrindigʻida yoki qaydnomadan tashqarida oʻtkazdi. Shunga qaramay, Arsenal darvozabonlar boʻyicha murabbiyi Inaki Cana oʻyinchining zamonaviy futbol tizimiga mos kelishiga ishonmoqda.
Meslierning oyoq bilan oʻynash qobiliyati va hujumlarni boshlashdagi mahorati oʻz vaqtida Marselo Bielsa davrida yuqori baholangan edi. Aynan shu xususiyatlar Mikel Artetaning taktik sxemalarida muhim oʻrin tutadi. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, London klubi murabbiylar shtabi futbolchining jismoniy holatini tezda tiklash mumkin deb hisoblamoqda.
Yosh iqtidorlar uchun imkoniyatMeslierning kelishi klubning boshqa bir yosh darvozaboni Tommy Setfordning taqdiriga ham taʼsir qiladi. Angliya U-21 terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 20 yoshli Setford asosiy jamoa safida oʻtkazgan ikkita oʻyinida oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. Biroq, uning oʻsishi uchun doimiy oʻyin amaliyoti zarur.
Arsenal rahbariyati Meslierni uchinchi raqamli yoki kubok oʻyinlari uchun moʻljallangan variant sifatida saqlab qolgan holda, Setfordni ijaraga berib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu orqali yosh posbon quyi ligalarda tajriba toʻplab, kelajakda "kanonirlar"ning asosiy tarkibi uchun kurashishga tayyor boʻlib qaytishi koʻzlangan.
Ushbu transfer London klubining umumiy tarkib chuqurligini oshirish strategiyasining bir qismidir. Darvozabonlar chizigʻidagi oʻzgarishlardan tashqari, Arsenal himoya chizigʻi uchun ham bir nechta nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Bu kutilayotgan ketishlar fonida jamoaning barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.
…