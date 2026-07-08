Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladi

·0·Sport
Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladi

Londonning Arsenal klubi transfer bozorida kutilmagan yurishni amalga oshirmoqda. "Kanonirlar" Lids Yunayted jamoasining sobiq posboni Illan Meslier bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. 26 yoshli fransiyalik darvozabon Emirates Stadiumga erkin agent maqomida kelib qoʻshilishi kutilmoqda. Mikel Arteta jamoaning darvozabonlar chizigʻini kuchaytirish maqsadida ushbu tajribali oʻyinchini tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Arsenal rahbariyati Meslier bilan muzokaralarni yakunlagan va futbolchi tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtadi. Klub mutasaddilari ushbu transferni "past xavfli, ammo yuqori natijali" investitsiya sifatida baholamoqda. Lids Yunayted bilan shartnomasi yakunlanganidan soʻng erkin agentga aylangan darvozabon Gʻarbiy Yorkshirda oʻtkazgan yetti mavsumi davomida 215 ta uchrashuvda ishtirok etib, katta tajriba toʻplashga ulgurgan.

Meslierning transferi Arsenal uchun strategik ahamiyatga ega. U jamoaning asosiy darvozaboni David Raya va Kepa Arrizabalaga uchun tajribali oʻrinbosar vazifasini oʻtaydi. Biroq, bu transferning oʻziga xos jihati shundaki, fransiyalik posbon uzoq vaqtdan beri rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmagan. U soʻnggi bor 2025-yilning mart oyida Lids Yunayted safida Suonsi Siti bilan bahsda (2:2) maydonga tushgan edi.

Sport formasi va murabbiylar ishonchi

2024-25-yilgi mavsumda Chempionshipda oʻyin sifati pasayib ketgani sababli, Illan Meslier murabbiy Daniel Farke qoʻl ostida asosiy tarkibdagi joyini yoʻqotgan edi. Natijada u bir yildan ortiq vaqtni zaxira oʻrindigʻida yoki qaydnomadan tashqarida oʻtkazdi. Shunga qaramay, Arsenal darvozabonlar boʻyicha murabbiyi Inaki Cana oʻyinchining zamonaviy futbol tizimiga mos kelishiga ishonmoqda.

Meslierning oyoq bilan oʻynash qobiliyati va hujumlarni boshlashdagi mahorati oʻz vaqtida Marselo Bielsa davrida yuqori baholangan edi. Aynan shu xususiyatlar Mikel Artetaning taktik sxemalarida muhim oʻrin tutadi. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, London klubi murabbiylar shtabi futbolchining jismoniy holatini tezda tiklash mumkin deb hisoblamoqda.

Yosh iqtidorlar uchun imkoniyat

Meslierning kelishi klubning boshqa bir yosh darvozaboni Tommy Setfordning taqdiriga ham taʼsir qiladi. Angliya U-21 terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 20 yoshli Setford asosiy jamoa safida oʻtkazgan ikkita oʻyinida oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. Biroq, uning oʻsishi uchun doimiy oʻyin amaliyoti zarur.

Arsenal rahbariyati Meslierni uchinchi raqamli yoki kubok oʻyinlari uchun moʻljallangan variant sifatida saqlab qolgan holda, Setfordni ijaraga berib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu orqali yosh posbon quyi ligalarda tajriba toʻplab, kelajakda "kanonirlar"ning asosiy tarkibi uchun kurashishga tayyor boʻlib qaytishi koʻzlangan.

Ushbu transfer London klubining umumiy tarkib chuqurligini oshirish strategiyasining bir qismidir. Darvozabonlar chizigʻidagi oʻzgarishlardan tashqari, Arsenal himoya chizigʻi uchun ham bir nechta nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Bu kutilayotgan ketishlar fonida jamoaning barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.

ArsenalTransferIllan MeslierAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiMisrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiBugun, 13:39Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Bugun, 12:53YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiYECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiBugun, 12:48Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi