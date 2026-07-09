Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldi

·1·Dunyo
Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldi

Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov Fransiya poytaxti Parijda 2024 yilda boshlangan shov-shuvli jinoiy ish doirasida yana bir bor so‘roq qilindi. Fransiya ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, bu unga rasmiy ayblov e’lon qilinganidan beri o‘tkazilgan to‘rtinchi so‘roq bo‘lib, u 6 soatdan ziyod davom etdi. Zamin.uz milliarder atrofidagi global bosim va tergovning yangi tafsilotlarini taqdim etadi.

«Aniq dalillar yo‘q»: 6 soatlik so‘roq va advokatlar bayonoti

Le Figaro gazetasi manbalariga tayanib xabar berishicha, Fransiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari Telegram platformasi orqali sodir etilishi mumkin bo‘lgan jinoyatlarga nisbatan messenjer rahbariyatining ehtimoliy javobgarligi yuzasidan tergov harakatlarini izchil davom ettirmoqda.

Uzoq davom etgan so‘roq yakunlanganidan so‘ng, Pavel Durovning uch nafar advokati AFP agentligiga bayonot berdi. Himoyachilarning ta’kidlashicha, deyarli ikki yildan beri davom etayotgan tergov davomida ularning mijoziga qo‘yilgan ayblovlarni tasdiqlovchi birorta ham aniq dalil taqdim etilmagan. Hozirda advokatlar Fransiya sud organlari hamda Yevropa sud instansiyalariga tegishli shikoyatlarni kiritishgan.

Durovga qo‘yilgan ayblovlar aslida nimalardan iborat?

Pavel Durov 2024 yil 24 avgust kuni Parij aeroportida kutilmaganda qo‘lga olingan edi. Fransiya tergov organlari unga nisbatan jiddiy siyosiy va jinoiy da’volarni ilgari surmoqda:

  • Kontent nazoratining yo‘qligi: Telegram platformasida moderatsiya tizimining yetarli darajada ishlamagani;

  • Hamkorlikdan bosh tortish: Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qonuniy talablari va so‘rovlarini bajarmaslik.

Tergov xulosasiga ko‘ra, messenjerdagi bunday erkinlik va nazoratsizlik ortidan bolalar pornografiyasi tarqalishi, giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi, firibgarlik hamda boshqa og‘ir jinoyatlarga qarshi kurashish tizimi jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan.

Fransiya va Rossiya: Durovga nisbatan ikki tomonlama bosim xronologiyasi

Pavel Durov ayni damda nafaqat G‘arbda, balki Rossiya rasmiylari tomonidan ham juda katta bosim ostida qolmoqda. Quyidagi jadvalda milliarder va uning loyihasiga nisbatan qo‘llanilayotgan choralar taqdim etilgan:

Davlat

Joriy etilgan cheklovlar va ayblovlar

Joriy holati (2026 yil)

Fransiya

2025 yil noyabr oyida Durovning mamlakatdan chiqishiga qo‘yilgan cheklovlar (Dubaydan tashqariga chiqmaslik va politsiyada ro‘yxatdan o‘tish majburiyati) bekor qilingan edi.

Tergov davom etmoqda. 2026 yil may oyida Parij prokuraturasi jinoiy ish hali yopilmaganini rasman ma’lum qildi.

Rossiya

2025 yil avgust oyidan buyon WhatsApp va Telegram orqali qo‘ng‘iroqlar bloklangan. 2026 yil fevralidan esa messenjer faoliyati sun’iy ravishda sekinlashtirilgan.

Yangi jinoiy ish. 2026 yil fevral oyida Durov Rossiyada unga nisbatan terrorizmga ko‘maklashish moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilganini e’lon qildi.

Tarix takrorlanmoqda: Rossiya va Telegram qarama-qarshiligi

Rossiya rasmiylari hozirgi cheklovlarni go‘yoki firibgarlik holatlariga qarshi kurash bilan izohlayotgan bo‘lsa-da, bu Kremlning Telegram'ni jilovlashga bo‘lgan birinchi urinishi emas.

Eslatib o‘tamiz, Rossiya hukumati 2018–2020 yillar davomida ham messenjerni butun mamlakat bo‘ylab bloklashga uringan edi. O‘shanda bunga kompaniyaning Federal xavfsizlik xizmati (FXX/FSB) talabiga binoan foydalanuvchilarning shaxsiy yozishmalarini shifrdan chiqarish kalitlarini (encryption keys) taqdim etishdan qat’iy bosh tortgani sabab bo‘lgandi. Zamonaviy bosqichda esa Durov uchun vaziyat yanada murakkab tus olmoqda, chunki u bir vaqning o‘zida ikki yirik tizimning qattiq qurshovida qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaKecha, 23:25Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishEron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishKecha, 23:21Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaErdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaKecha, 23:08Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiKecha, 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi