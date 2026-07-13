Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildi

·43·Dunyo
Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildi

Norvegiya sohillari yaqinida arxeologlar XVIII asrga oid noyob kema qoldiqlarini aniqladi. Mutaxassislar ushbu topilmani Shimoliy Yevropada shu kungacha uchragan eng yaxshi saqlangan yukka ega kemalardan biri sifatida baholamoqda. Ayniqsa, kema ichidagi yukning deyarli o‘zgarmagan holda saqlanib qolgani olimlarda katta qiziqish uyg‘otgan.

Norvegiya Madaniy meros boshqarmasi direktori Xanna Geyranning ta’kidlashicha, mazkur kemadagi yuk Shimoliy Yevropada avval hech qachon uchramagan darajada yaxshi holatda saqlangan. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu kabi topilma XVIII asr savdo kemalari tarixi va o‘sha davr xalqaro savdosi haqida yangi ma’lumotlar berish imkoniga ega.

Kashfiyot haqida tashkilot joriy yil iyun oyida rasman ma’lum qildi. Kema qoldiqlari soatsoz va masofadan boshqariladigan suvosti apparatlari (ROV) bilan ishlovchi kichik tadqiqot kompaniyasi rahbari Espen Sostad tomonidan aniqlangan.

Ma’lum qilinishicha, kema Norvegiyaning janubi-sharqiy sohillari yaqinidagi Skagerrak bo‘g‘ozida, dengiz sathidan taxminan 600 metr (1970 fut) chuqurlikda yotibdi. Suvosti suratlarida kema qoldiqlari orasida taxlab qo‘yilgan chinni idishlar va boshqa qimmatbaho buyumlar deyarli butun holatda saqlanganini ko‘rish mumkin.

Oq matoda ko‘k naqshli piyola va likopchalar, yonida shisha butilkalar turibdi.

Xanna Geyranning aytishicha, XVIII asrga mansub kemalardan bu darajada yaxshi saqlangan yukni topish juda kam uchraydi. Hozirgacha kemadan katta miqdorda shikastlanmagan xitoy chinni idishlari, shuningdek, qandil qismlari, qadahlar, shisha idishlar va don to‘ldirilgan bo‘chkalar aniqlangan.

Bundan tashqari, arxeologlar qator qilib joylashtirilgan bir nechta yashiklarni ham topishgan. Ammo ular hozircha ochib o‘rganilmagan. Mutaxassislardan birining taxminiga ko‘ra, ulardan biri to‘qimachilik mahsulotlarini saqlagan bo‘lishi mumkin. Yana bir yashik ichida esa choy, dorivor giyohlar va turli dori vositalari kabi organik mahsulotlar bo‘lishi ehtimoli yuqori.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, yukning qariyb uch asr davomida shunday yaxshi holatda saqlanib qolgani hayratlanarli holatdir. Biroq zamonaviy baliq ovlash trallari kema qoldiqlarining ayrim qismlariga zarar yetkazgani ham qayd etilgan.

Hozircha olimlar kema qayerdan yo‘lga chiqqan va qaysi manzilga ketayotganini aniqlay olmagan. Ammo topilgan ayrim buyumlar bu sirni ochishga yordam berishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, xitoy chinni buyumlaridan tashqari boshqa qimmatbaho mahsulotlar Angliya yoki Germaniyadan keltirilgan bo‘lishi mumkin. Eng qiziqarli topilmalardan biri esa kema oshxonasida ishlatilgan g‘isht bo‘lib, unda Germaniyaning Lyubek shahrida XV asrdan 1772 yilgacha faoliyat yuritgan Lübecker Ratsziegelei g‘isht ishlab chiqarish korxonasining muhri saqlangan.

Ikki kishi dengiz fonida qo‘llarida qadimiy chinni idishlarni ushlab turibdi.

Arxeologlar yukning o‘sha davrdagi aniq qiymatini hisoblab chiqmagan. Biroq ularning ta’kidlashicha, XVIII asr o‘rtalarida xitoy chinni buyumlari Yevropada eng qimmat va nufuzli tovarlardan biri sanalgan. Keyinchalik esa ular o‘rta tabaqa vakillari uchun ham nisbatan ommalasha boshlagan.

Bugungi kunda ushbu kema qoldiqlarining eng katta qiymati moddiy emas, balki tarixiy va madaniy ahamiyati bilan baholanmoqda. U rasman muhofaza qilinadigan madaniy meros obyekti hisoblanadi.

Xanna Geyranning so‘zlariga ko‘ra, olimlar oldindagi tadqiqotlardan katta umid qilmoqda. Ular kema bag‘rida yana qancha noyob buyumlar saqlanib qolganini aniqlashni rejalashtirgan. Suvosti tasvirlarida hatto chinnidan yasalgan ajoyib lotos guli haykalchasi ham ko‘zga tashlangani tadqiqotchilarning qiziqishini yanada oshirgan.

НорвегияХанна ГейранSkagerrakEspen Sostad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydiBangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydiBugun, 17:55Bodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildiBodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildiBugun, 17:17Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiShvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiBugun, 15:22Egasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiEgasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiBugun, 15:12Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiHindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiBugun, 11:09Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi