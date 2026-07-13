Bangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydi

·30·Dunyo
Bangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydi

Tailand poytaxti Bangkokda sodir bo‘lgan dahshatli yong‘in mamlakatni larzaga soldi. Avvalroq barda chiqqan yong‘in oqibatida 27 kishi halok bo‘lgani haqida xabar berilgan edi. Endi esa rasmiylar qurbonlarning shaxsini aniqlash ishlarini davom ettirayotgani hamda fojia yuzasidan barcha holatlar atroflicha o‘rganilayotganini ma’lum qildi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lganlarning 9 nafari erkak, 18 nafari esa ayollardir. Yong‘in oqibatida jarohat olgan yana 22 nafar fuqaro og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan bo‘lib, shifokorlar ularning hayotini saqlab qolish uchun zarur tibbiy yordam ko‘rsatmoqda.

Guvohlarning aytishicha, yong‘in dastlab binoga kirish qismida boshlangan. Oradan qisqa vaqt o‘tib, alanga butun zal bo‘ylab tez tarqalgan. Shu vaqtda ichkarida bo‘lgan odamlar chiqish yo‘lini topishga uringan, binodan qichqiriqlar va yordam chaqiriqlari eshitilgan. Ko‘p o‘tmay bar ichida vahima boshlangan va odamlar o‘zini qutqarish uchun turli tomonga yugurgan.

Hodisa joyida o‘tkazilgan dastlabki ko‘zdan kechirish ishlari davomida bino ichida kuyib ketgan televizorlar, ovoz kuchaytirgich karnaylar, elektr gitarasi hamda boshqa musiqa jihozlari aniqlangan. Shuningdek, derazalarning singani, stol-stullar va ichki jihozlar yong‘in oqibatida qattiq zarar ko‘rgani qayd etilgan.

Qutqaruvchilar yerda yotgan ko‘plab jasad qoplari atrofida turibdi.

Fojiadan so‘ng halok bo‘lganlarning qarindoshlari va yaqinlari politsiya morgi oldiga yig‘ilib, jasadlarni tanib olish jarayonida ishtirok etmoqda. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlarning aksariyati 25 yoshdan 50 yoshgacha bo‘lgan Tailand fuqarolaridir.

Ayni paytda hukumat idoralari xorijliklar orasida ham jabrlanganlar bor-yo‘qligini aniqlash ishlarini olib bormoqda. Xususan, Avstraliya hukumati Tailand rasmiylari bilan hamkorlikda ushbu fojiada mamlakat fuqarolari jabrlangan yoki halok bo‘lgan-bo‘lmaganini tekshirish ishlarini davom ettirayotganini ma’lum qildi.

Tergov organlari yong‘inning kelib chiqish sababi va barda xavfsizlik talablariga qay darajada rioya qilinganini o‘rganishni davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiNorvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiBugun, 18:16Bodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildiBodrumda restoran ichida 28 yoshli erkak otib o‘ldirildiBugun, 17:17Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiShvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiBugun, 15:22Egasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiEgasining imo-ishoralarini tushunadigan it tarmoqlarda ko‘pchilikni qiziqtirdiBugun, 15:12Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiHindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindiBugun, 11:09Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi