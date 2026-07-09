Xitoyda suv toshqinidan so‘ng yuzlab ilonlar qishloqlarga tarqaldi
Xitoy janubidagi Guangxi avtonom rayonida kuchli yog‘ingarchilik va Maysak to‘foni ortidan yuzaga kelgan suv toshqinlari kutilmagan muammoga sabab bo‘ldi. Tabiiy ofat oqibatida ilonlar yetishtiriladigan fermalardan qariyb 900 ta ilon qochib ketib, yaqin atrofdagi bir nechta qishloqlarga tarqalgan.
Mahalliy rasmiylarning ma’lum qilishicha, ilonlarning aksariyati zaharsiz bo‘lsa-da, ular orasida yovvoyi va zaharli turlari ham bo‘lishi ehtimoli inkor etilmayapti. Shu sababli aholi ehtiyotkor bo‘lishga chaqirilgan.
Hozirda hududda maxsus xizmatlar tomonidan ilonlarni tutish va xavfsiz joyga olib chiqish ishlari davom etmoqda. Mutaxassislar qishloq aholisiga baland o‘tloqlar, butazorlar va suv bosgan hududlarda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishni tavsiya qilmoqda.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinib, ko‘plab foydalanuvchilar tabiiy ofatlar kutilmagan va xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
…