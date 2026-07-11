Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?

·55·Dunyo
Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?

Mashhur Numbeo portali yashash uchun jahondagi eng qimmat shaharlarning navbatdagi global reytingini e’lon qildi. Dunyoning 549 ta yirik shahri kiritilgan ushbu ro‘yxatda O‘zbekiston poytaxti — Toshkent shahri ham qayd etildi. Zamin.uz reyting tafsilotlari va poytaxtimizdagi yashash qiymatini boshqa davlatlar bilan taqqosladi.

Toshkent dunyo va Osiyo reytingida

Reyting natijalariga ko‘ra, Toshkent shahri 549 ta shahar ichida 488-o‘rinda qayd etildi. Poytaxtimiz 31,2 ball to‘plagan holda, Osiyo qit’asi shaharlari orasida 74-o‘rindan joy oldi.

Markaziy Osiyodagi vaziyat qanday?

Markaziy Osiyo mintaqasida yashash qiymati bo‘yicha Qozog‘iston shaharlari yetakchilik qilmoqda. Toshkent esa quyidagi ko‘rsatkichlar bilan mintaqada uchinchi o‘rinni egallagan:

Mintaqa shaharlari

Mintaqadagi o‘rni

To‘plagan balli

Olmaota (Qozog‘iston)

1-o‘rin

40,1 ball

Ostona (Qozog‘iston)

2-o‘rin

34,5 ball

Toshkent (O‘zbekiston)

3-o‘rin

31,2 ball

Dushanbe (Tojikiston)

4-o‘rin

29,9 ball

Bishkek (Qirg‘iziston)

5-o‘rin

29,7 ball

Dunyoning eng qimmat va eng arzon shaharlari

Reytingga ko‘ra, sayyoramizning eng qimmat hududlari Yevropa va Karib havzasida joylashgan bo‘lsa, eng hamyonbop shaharlar Osiyo qit’asi hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

  • Eng qimmat shaharlar: Shveysariyaning Syurix (123,4 ball) va Bazel (111,9 ball) shaharlari hamda Kayman orollari poytaxti Jorjtaun dunyoda yashash eng qimmat bo‘lgan hududlar deb e’tirof etildi.

  • Eng arzon shaharlar: Hindistonning o‘ndan ortiq shaharlari 17,3–18,8 ball o‘rtasidagi ko‘rsatkich bilan dunyoning eng arzon shaharlari sifatida qayd etilgan.

Reyting qanday hisoblanadi?

Taqqoslash mezoni: Indeksni tuzishda AQSHning Nyu-York shahridagi yashash qiymati asos sifatida olingan bo‘lib, unga 100 ball berilgan. Undan yuqori bo‘lgan har bir ball yashash narxi Nyu-Yorkdagidan bir foizga qimmatligini, undan past ball esa tegishlicha arzonligini bildiradi.

Masalan, Syurixda yashash narxi Nyu-Yorkdagidan 23,4 foizga qimmatroq. Toshkentda esa yashash narxi Nyu-Yorkka qaraganda 68,6 foizga arzonroqdir.

Mazkur nufuzli indeksni shakllantirishda mutaxassislar tomonidan quyidagi asosiy omillar hisobga olingan:

  • Uy-joy ijarasi narxi;

  • Oziq-ovqat mahsulotlari qiymati;

  • Restoranlardagi narx-navolar;

  • Aholining xarid qilish salohiyati.

ТошкентO'zbekistonQozog'istonНю-ЙоркЦюрих
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiKecha, 22:50150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildiKecha, 22:27Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBerlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiKecha, 21:36Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Kecha, 21:23Germaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiGermaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiKecha, 19:16Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Kecha, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi