Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdi
Belgiya milliy jamoasi darvozaboni Tibo Kurtua termadagi faoliyatini vaqtincha to‘xtatishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi. 34 yoshli posbon Millatlar ligasida ishtirok etmasligi, keyinchalik esa Yevro–2028 saralashi oldidan qaytishi mumkinligini aytdi.
Eng qizig‘i, Kurtua Ispaniyaga qarshi JCH–2026 chorakfinal bahsi uning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yini bo‘lib qolishi ehtimolini ham istisno etmadi.
Kurtua Millatlar ligasini o‘tkazib yuborishi mumkin
«Real» darvozaboni yaqin vaqt ichida Belgiya termasida ko‘rinmasligi mumkinligini ochiq aytdi.
«Ko‘ramiz. Ehtimol, Millatlar ligasida ishtirok etmasman, chunki bu eng muhim musobaqa emas», dedi Kurtua.
Uning so‘zlariga ko‘ra, hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan.
Yevro–2028 saralashida qaytishi ehtimol
Kurtua milliy jamoa bilan aloqani butunlay uzmoqchi emas. U Yevro–2028 saralash bosqichi oldidan yana termaga qaytish variantini ham tilga oldi.
«Balki Yevro–2028 saralash bosqichiga qaytarman. Lekin yakuniy qaror baribir federatsiya ixtiyorida», dedi u.
Bu gaplar darvozabonning faoliyatiga nuqta qo‘ymayotgani, balki vaqtincha tanaffus haqida o‘ylayotganini ko‘rsatadi.
Ispaniyaga qarshi o‘yin so‘nggisi bo‘lishi mumkin
Kurtua eng keskin fikrini JCH–2026 chorakfinalida Ispaniyaga qarshi bahsdan keyin bildirdi.
«Bugungi o‘yin men uchun terma jamoadagi so‘nggi bahs bo‘lishi ham mumkin», dedi u.
Bu bayonot Belgiya muxlislari orasida katta muhokamaga sabab bo‘lishi kutilmoqda.
Belgiya uchun jiddiy yo‘qotish
Tibo Kurtua ko‘p yillardan beri Belgiya milliy jamoasining asosiy darvozaboni va yetakchilaridan biri hisoblanadi. Uning ehtimoliy tanaffusi jamoa himoyasi va katta turnirlar rejasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Endi asosiy savol — Kurtua faqat Millatlar ligasini o‘tkazib yuboradimi yoki Ispaniyaga qarshi bahs haqiqatan ham uning Belgiya termasidagi oxirgi o‘yini bo‘lib qoladimi?
…