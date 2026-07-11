Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdi

·49·Sport
Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdi

Belgiya milliy jamoasi darvozaboni Tibo Kurtua termadagi faoliyatini vaqtincha to‘xtatishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi. 34 yoshli posbon Millatlar ligasida ishtirok etmasligi, keyinchalik esa Yevro–2028 saralashi oldidan qaytishi mumkinligini aytdi.

Eng qizig‘i, Kurtua Ispaniyaga qarshi JCH–2026 chorakfinal bahsi uning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yini bo‘lib qolishi ehtimolini ham istisno etmadi.

Kurtua Millatlar ligasini o‘tkazib yuborishi mumkin

«Real» darvozaboni yaqin vaqt ichida Belgiya termasida ko‘rinmasligi mumkinligini ochiq aytdi.

«Ko‘ramiz. Ehtimol, Millatlar ligasida ishtirok etmasman, chunki bu eng muhim musobaqa emas», dedi Kurtua.

Uning so‘zlariga ko‘ra, hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan.

Yevro–2028 saralashida qaytishi ehtimol

Kurtua milliy jamoa bilan aloqani butunlay uzmoqchi emas. U Yevro–2028 saralash bosqichi oldidan yana termaga qaytish variantini ham tilga oldi.

«Balki Yevro–2028 saralash bosqichiga qaytarman. Lekin yakuniy qaror baribir federatsiya ixtiyorida», dedi u.

Bu gaplar darvozabonning faoliyatiga nuqta qo‘ymayotgani, balki vaqtincha tanaffus haqida o‘ylayotganini ko‘rsatadi.

Ispaniyaga qarshi o‘yin so‘nggisi bo‘lishi mumkin

Kurtua eng keskin fikrini JCH–2026 chorakfinalida Ispaniyaga qarshi bahsdan keyin bildirdi.

«Bugungi o‘yin men uchun terma jamoadagi so‘nggi bahs bo‘lishi ham mumkin», dedi u.

Bu bayonot Belgiya muxlislari orasida katta muhokamaga sabab bo‘lishi kutilmoqda.

Belgiya uchun jiddiy yo‘qotish

Tibo Kurtua ko‘p yillardan beri Belgiya milliy jamoasining asosiy darvozaboni va yetakchilaridan biri hisoblanadi. Uning ehtimoliy tanaffusi jamoa himoyasi va katta turnirlar rejasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Endi asosiy savol — Kurtua faqat Millatlar ligasini o‘tkazib yuboradimi yoki Ispaniyaga qarshi bahs haqiqatan ham uning Belgiya termasidagi oxirgi o‘yini bo‘lib qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiMayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiKecha, 23:49Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiRazambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiKecha, 23:38Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiKecha, 23:131285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holatKecha, 22:27Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiChineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiKecha, 22:1925 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiKecha, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi