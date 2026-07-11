NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildi

·39·Texno
NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildi

NVIDIA kompaniyasi oʻzining yangi avlod GeForce RTX 50 seriyali video kartalarida GPU HotSpot (eng issiq nuqta) harorati haqidagi maʼlumotlarni foydalanuvchilardan yashirishga qaror qilgan edi. Biroq, texnologiya ishqibozlari ushbu cheklovni chetlab oʻtishning yoʻlini topishdi va qurilmaning real ish holati haqida xavotirli maʼlumotlarni qoʻlga kiritishdi. Bu kashfiyot yangi grafik protsessorlarning uzoq muddatli barqarorligi borasida jiddiy savollarni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab koʻplab mutaxassislar GeForce RTX 50 modellarida HotSpot datchigi umuman mavjud emas deb hisoblashgan edi. Chunki GPU-Z, HWiNFO va MSI Afterburner kabi ommabop diagnostika dasturlari ushbu koʻrsatkichni aniqlay olmagan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Braziliyaning Paulo Gomes kanali mutaxassislari datchik apparat darajasida mavjudligini, shunchaki dasturiy ravishda bloklanganini isbotlashdi.

Ushbu maʼlumotni olish uchun ishqibozlar NVIDIA kompaniyasining faqat ichki foydalanish uchun moʻljallangan NVIDIA MODS (Modular Diagnostic Software) dasturining modifikatsiya qilingan versiyasidan foydalanishdi. Mazkur dasturiy taʼminot odatda ishlab chiqarish jarayonida grafik chiplar va xotira modullarini sinovdan oʻtkazish uchun qoʻllaniladi va u ommaga ochiq emas.

Xavfli harorat koʻrsatkichlari

Tajriba uchun GeForce RTX 5070 Ti video kartasi tanlab olindi va natijalar kutilmagan boʻlib chiqdi. Oddiy datchiklar grafik protsessor haroratini 67-68 daraja atrofida koʻrsatgan bir paytda, yashirin HotSpot datchigi harorat 100 darajadan oshib, hatto 107 darajaga yetganini qayd etdi. Bunday yuqori harorat elektron komponentlar uchun kritik daraja hisoblanadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, 100 darajadan yuqori harorat video kartaning beqaror ishlashiga, kutilmagan oʻchib qolishlarga yoki unumdorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Eng yomoni, oddiy foydalanuvchi standart dasturlar orqali muammo aynan qayerda ekanligini tushuna olmaydi, chunki umumiy harorat koʻrsatkichi meʼyorda boʻlib koʻrinadi.

Muammoning sababini aniqlash maqsadida video karta qismlarga ajratilganda, zavodda surtilgan termopastaning qisman qurib qolgani maʼlum boʻldi. Termopasta yangisiga almashtirilgandan soʻng, HotSpot harorati 100 darajagacha pasaydi. Garchi bu koʻrsatkich hali ham yuqori boʻlsa-da, qurilmaning ishlashida barqarorlik kuzatildi.

Oʻzbekiston bozoriga ham kirib kelayotgan NVIDIA GeForce RTX 50 seriyasi yuqori unumdorlikni vaʼda qilsa-da, ushbu holat foydalanuvchilarni ehtiyotkor boʻlishga chorlaydi. Agar video kartangiz ogʻir oʻyinlar yoki grafik vazifalar paytida sababsiz "qotib" qolsa, muammo aynan yashirin qizib ketishda boʻlishi mumkin. Hozircha NVIDIA ushbu datchikni nega yopib qoʻygani borasida rasmiy izoh bermadi.

NVIDIAGeForce RTX 50ТехнологияGPUVideo Karta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiBugun, 23:28Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiBugun, 22:57Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiXitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiBugun, 22:25Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiBugun, 21:57Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiKutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiBugun, 21:21Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiEnergetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi