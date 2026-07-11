Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligi

·0·Texno
Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligi

Dunyo boʻylab kompyuter texnikasini yangilash niyatida boʻlgan foydalanuvchilar uchun 2027-yil eng qiyin davr boʻlishi kutilmoqda. Janubiy Koreyaning SK hynix kompaniyasi rahbari Kvak No Chjonning maʼlum qilishicha, jahon xotira chiplari bozori oʻz tarixidagi eng jiddiy tanqislikka duch kelishi mumkin. Bu holat nafaqat narxlarning keskin koʻtarilishiga, balki butlovchi qismlarning yetishmovchiligiga ham sabab boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligiga bergan intervyusida SK hynix rahbari taklif va talab oʻrtasidagi muvozanat buzilishini prognoz qildi. Uning soʻzlariga koʻra, ishlab chiqaruvchilarning imkoniyatlari mijozlar talabini qondirishga yetmaydi va bu tendensiya hatto 2030-yildan keyin ham davom etishi ehtimoli yuqori. Bunday prognozlar kompyuter texnologiyalari olamida jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda.

Sunʼiy intellekt va HBM texnologiyasining taʼsiri

Bunday global taqchillikning asosiy sababi sifatida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi koʻrsatilmoqda. Zamonaviy AI-tezlatkichlar, xususan NVIDIA va AMD mahsulotlari juda katta hajmdagi yuqori tezlikka ega HBM (High Bandwidth Memory) xotiralarini talab qiladi. HBM chiplarini ishlab chiqarish esa anʼanaviy DDR5 operativ xotiralariga qaraganda ancha murakkab va resurs talab qiluvchi jarayondir.

HBM chiplari ilgʻor texnologik jarayonlarni, murakkab qadoqlash usullarini va bitta tayyor modul uchun koʻproq kremniy plastinalarini talab etadi. Shu sababli, dunyodagi eng yirik ishlab chiqaruvchilar — SK hynix, Samsung Electronics va Micron Technology oʻz quvvatlarining katta qismini aynan HBM ishlab chiqarishga yoʻnaltirmoqda. Bu esa oddiy kompyuterlar va serverlar uchun moʻljallangan anʼanaviy xotira chiplari hajmining kamayishiga olib keladi.

Narxlar va bozor konʼyunkturasi

Bozordagi vaziyatni yirik korporatsiyalar oʻrtasidagi uzoq muddatli shartnomalar ham murakkablashtirmoqda. Gigant kompaniyalar ishlab chiqarish quvvatlarini oldindan band qilib qoʻyishi natijasida chakana savdo va kichikroq xaridorlar uchun chiplar yetishmovchiligi yuzaga keladi. TrendForce tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, DRAM xotiralari uchun shartnomaviy narxlar allaqachon oʻsishni boshlagan va bu jarayon davom etishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki mamlakatimizga kirib kelayotgan noutbuklar va shaxsiy kompyuterlar butlovchi qismlari narxi bevosita jahon bozoridagi kotirovkalarga bogʻliq. Xotira chiplarining qimmatlashishi yangi tizim yigʻish yoki mavjud kompyuterni kuchaytirish (upgrade) xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, texnologik gigantlar oʻz eʼtiborini yuqori daromad keltiruvchi sunʼiy intellekt sektoriga qaratayotgan bir paytda, oddiy foydalanuvchilar qimmat narxlar va tanqislik bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Mutaxassislar kompyuter texnikasini yangilashni rejalashtirayotganlarga ushbu jarayonni 2027-yilgacha yakunlashni yoki uzoq muddatli narxlar oʻsishiga tayyor turishni maslahat bermoqda.

ТехнологияСК ҳйнихSunʼiy IntellektKompyuterBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiBugun, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiNVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiBugun, 22:50Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiXitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiBugun, 22:25Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiBugun, 21:57Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiKutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiBugun, 21:21Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiEnergetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi