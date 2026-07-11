Ko‘milgan 500 kilolik Amerika bombasi Germaniyada katta xavotir uyg‘otdi

·51·Dunyo
Ko‘milgan 500 kilolik Amerika bombasi Germaniyada katta xavotir uyg‘otdi

Germaniyaning Kyoln shahrida Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan aviatsiya bombasi topilishi yirik xavfsizlik operatsiyasiga sabab bo‘ldi. Topilma tufayli bolalar shifoxonasi to‘liq evakuatsiya qilindi, minglab aholi uylarini vaqtincha tark etishga majbur bo‘ldi. Bu haqda WDR nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, og‘irligi 500 kilogramm bo‘lgan Amerika aviatsiya bombasi Kyoln-Nippes tumanidagi Yoxannes-Gisberts bog‘i yaqinida 10 iyul kuni ertalab aniqlangan. Bomba parkni obodonlashtirish ishlari boshlanishidan avval o‘tkazilgan rejali tekshiruvlar davomida topilgan. Xavfli topilma haqida darhol tegishli xizmatlarga xabar berilgan va hudud atrofida favqulodda xavfsizlik choralari ko‘rilgan.

O‘sha kuni tushdan keyin politsiya va qutqaruv xizmatlari keng ko‘lamli evakuatsiya ishlarini boshladi. Mutaxassislar soat 15:15 atrofida maxsus operatsiya o‘tkazib, Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan bombani muvaffaqiyatli tarzda zararsizlantirdi.

Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida Amsterdam shtrasse ko‘chasida joylashgan bolalar shifoxonasidan 60 nafar bemor, jumladan, muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlar, ularning ota-onalari hamda tibbiyot xodimlari vaqtincha boshqa tibbiyot muassasasiga ko‘chirildi. Shu bilan birga, bomba topilgan joy atrofida 500 metrlik xavfli hudud belgilanib, taxminan 4300 nafar mahalliy aholi evakuatsiya qilindi.

Zanglagan yirik aviabomba yuk mashinasi kuzovida tasmalar bilan bog‘langan.

Zararsizlantirish operatsiyasi vaqtida shaharning bir qator muhim yo‘llari ham vaqtincha yopildi. Xususan, Innere Kanalshtrasse, Amsterdam shtrasse va Shtammxaymer shtrasse kabi asosiy ko‘chalar, shuningdek Zoobryukke (Hayvonot bog‘i ko‘prigi) orqali transport harakati ham cheklandi. Bu esa Kyolnning turli hududlarida katta transport tirbandliklarini yuzaga keltirdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, evakuatsiya ishlari tufayli bolalar shifoxonasining shoshilinch tibbiy yordam bo‘limi ham vaqtincha faoliyatini to‘xtatgan. Barcha bemorlar xavfsizlik nuqtayi nazaridan Xolvayde shahar shifoxonasiga joylashtirilgan. Rasmiylarga ko‘ra, operatsiya muvaffaqiyatli yakunlanganidan keyin bemorlarni navbatdagi kuni yana o‘z shifoxonasiga qaytarish rejalashtirilgan.

Ikkinchi jahon urushi tugaganiga qariyb sakson yil bo‘lganiga qaramay, Germaniyaning turli hududlarida o‘sha davrdan qolgan portlamagan aviatsiya bombalari hanuzgacha tez-tez uchrab turibdi. Shu bois qurilish va obodonlashtirish ishlaridan avval maxsus tekshiruvlar o‘tkazish mamlakatda majburiy xavfsizlik amaliyoti hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Bugun, 18:51Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiVayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiBugun, 18:41Afg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiAfg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiBugun, 18:20Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Bugun, 18:08Fransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiFransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiBugun, 17:49Quyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkinQuyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkinBugun, 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi