Ko‘milgan 500 kilolik Amerika bombasi Germaniyada katta xavotir uyg‘otdi
Germaniyaning Kyoln shahrida Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan aviatsiya bombasi topilishi yirik xavfsizlik operatsiyasiga sabab bo‘ldi. Topilma tufayli bolalar shifoxonasi to‘liq evakuatsiya qilindi, minglab aholi uylarini vaqtincha tark etishga majbur bo‘ldi. Bu haqda WDR nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, og‘irligi 500 kilogramm bo‘lgan Amerika aviatsiya bombasi Kyoln-Nippes tumanidagi Yoxannes-Gisberts bog‘i yaqinida 10 iyul kuni ertalab aniqlangan. Bomba parkni obodonlashtirish ishlari boshlanishidan avval o‘tkazilgan rejali tekshiruvlar davomida topilgan. Xavfli topilma haqida darhol tegishli xizmatlarga xabar berilgan va hudud atrofida favqulodda xavfsizlik choralari ko‘rilgan.
O‘sha kuni tushdan keyin politsiya va qutqaruv xizmatlari keng ko‘lamli evakuatsiya ishlarini boshladi. Mutaxassislar soat 15:15 atrofida maxsus operatsiya o‘tkazib, Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan bombani muvaffaqiyatli tarzda zararsizlantirdi.
Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida Amsterdam shtrasse ko‘chasida joylashgan bolalar shifoxonasidan 60 nafar bemor, jumladan, muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlar, ularning ota-onalari hamda tibbiyot xodimlari vaqtincha boshqa tibbiyot muassasasiga ko‘chirildi. Shu bilan birga, bomba topilgan joy atrofida 500 metrlik xavfli hudud belgilanib, taxminan 4300 nafar mahalliy aholi evakuatsiya qilindi.
Zararsizlantirish operatsiyasi vaqtida shaharning bir qator muhim yo‘llari ham vaqtincha yopildi. Xususan, Innere Kanalshtrasse, Amsterdam shtrasse va Shtammxaymer shtrasse kabi asosiy ko‘chalar, shuningdek Zoobryukke (Hayvonot bog‘i ko‘prigi) orqali transport harakati ham cheklandi. Bu esa Kyolnning turli hududlarida katta transport tirbandliklarini yuzaga keltirdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, evakuatsiya ishlari tufayli bolalar shifoxonasining shoshilinch tibbiy yordam bo‘limi ham vaqtincha faoliyatini to‘xtatgan. Barcha bemorlar xavfsizlik nuqtayi nazaridan Xolvayde shahar shifoxonasiga joylashtirilgan. Rasmiylarga ko‘ra, operatsiya muvaffaqiyatli yakunlanganidan keyin bemorlarni navbatdagi kuni yana o‘z shifoxonasiga qaytarish rejalashtirilgan.
Ikkinchi jahon urushi tugaganiga qariyb sakson yil bo‘lganiga qaramay, Germaniyaning turli hududlarida o‘sha davrdan qolgan portlamagan aviatsiya bombalari hanuzgacha tez-tez uchrab turibdi. Shu bois qurilish va obodonlashtirish ishlaridan avval maxsus tekshiruvlar o‘tkazish mamlakatda majburiy xavfsizlik amaliyoti hisoblanadi.
…