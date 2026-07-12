NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlar
Grafik protsessorlar bozorining yetakchisi NVIDIA kompaniyasi oʻzining yangi avlod videokartalari qatorini kutilmagan model bilan boyitishni rejalashtirmoqda. GameGPU resursining xabar berishiga koʻra, ishlab chiqaruvchi GeForce RTX 5090 SE deb nomlangan yangi qurilma ustida ish olib bormoqda. Ushbu model flagman hisoblangan RTX 5090 va undan bir pogʻona pastda turuvchi RTX 5080 modellari oʻrtasidagi ulkan texnik tafovutni yopishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, RTX 5090 SE modeli flagmanning sezilarli darajada qisqartirilgan varianti boʻladi. Hozirgi kunda bozorda RTX 5080 Super haqida ham gap-soʻzlar yurgan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu modelda faqat xotira hajmi oshirilishini, unumdorlik esa deyarli oʻzgarmasligini taxmin qilishmoqda. Aynan shu sababli NVIDIA foydalanuvchilarga kuchliroq muqobil sifatida SE (Special Edition) versiyasini taklif etishni maqsad qilgan.
Texnik xususiyatlardagi oʻzgarishlarYangi videokartaning asosini flagman modeldagi kabi GB202 grafik chipi tashkil etadi, biroq uning ichki quvvati sezilarli darajada cheklanadi. Agar standart RTX 5090 modeli 21 760 ta CUDA yadrosiga ega boʻlsa, SE talqinida bu koʻrsatkich 14 080 tagacha tushirilishi kutilmoqda. Bu deyarli 35 foizga kamayish demakdir. Taqqoslash uchun, RTX 5080 modelida 10 752 ta CUDA yadrosi mavjud.
Shunga qaramay, RTX 5090 SE xotira tizimi boʻyicha RTX 5080 va uning ehtimoliy Super versiyasidan ustun turadi. Qurilma 32 GB hajmdagi videoxotirani saqlab qoladi, ammo maʼlumotlar almashish shinasi 384 bitgacha qisqartiriladi. Bu esa professional dizaynerlar va ogʻir oʻyin ishqibozlari uchun yetarli darajadagi oʻtkazuvchanlikni taʼminlaydi.
Bozordagi oʻrni va narxiHozircha yangi videokartaning aniq chiqarilish sanasi va narxi maʼlum qilinmagan. Biroq tahlilchilarning fikricha, RTX 5090 SE narxi flagmandan juda katta farq qilmasligi mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida undagi videoxotira hajmining yuqoriligi koʻrsatilmoqda, chunki xotira chiplari videokarta tannarxining salmoqli qismini tashkil etadi.
Oʻzbekiston bozorida NVIDIA mahsulotlariga boʻlgan talab doimiy ravishda yuqori boʻlib kelgan. Ayniqsa, kibersport va 3D modellashtirish sohalari rivojlanishi bilan bunday yuqori unumdorlikka ega qurilmalar oʻz xaridorini tez topadi. Agar ushbu model sotuvga chiqsa, u narx va sifat mutanosibligini qidirayotgan, lekin flagman uchun ortiqcha mablagʻ sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun ideal tanlovga aylanishi mumkin.
…