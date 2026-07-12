NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlar

·43·Texno
NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlar

Grafik protsessorlar bozorining yetakchisi NVIDIA kompaniyasi oʻzining yangi avlod videokartalari qatorini kutilmagan model bilan boyitishni rejalashtirmoqda. GameGPU resursining xabar berishiga koʻra, ishlab chiqaruvchi GeForce RTX 5090 SE deb nomlangan yangi qurilma ustida ish olib bormoqda. Ushbu model flagman hisoblangan RTX 5090 va undan bir pogʻona pastda turuvchi RTX 5080 modellari oʻrtasidagi ulkan texnik tafovutni yopishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, RTX 5090 SE modeli flagmanning sezilarli darajada qisqartirilgan varianti boʻladi. Hozirgi kunda bozorda RTX 5080 Super haqida ham gap-soʻzlar yurgan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu modelda faqat xotira hajmi oshirilishini, unumdorlik esa deyarli oʻzgarmasligini taxmin qilishmoqda. Aynan shu sababli NVIDIA foydalanuvchilarga kuchliroq muqobil sifatida SE (Special Edition) versiyasini taklif etishni maqsad qilgan.

Texnik xususiyatlardagi oʻzgarishlar

Yangi videokartaning asosini flagman modeldagi kabi GB202 grafik chipi tashkil etadi, biroq uning ichki quvvati sezilarli darajada cheklanadi. Agar standart RTX 5090 modeli 21 760 ta CUDA yadrosiga ega boʻlsa, SE talqinida bu koʻrsatkich 14 080 tagacha tushirilishi kutilmoqda. Bu deyarli 35 foizga kamayish demakdir. Taqqoslash uchun, RTX 5080 modelida 10 752 ta CUDA yadrosi mavjud.

Shunga qaramay, RTX 5090 SE xotira tizimi boʻyicha RTX 5080 va uning ehtimoliy Super versiyasidan ustun turadi. Qurilma 32 GB hajmdagi videoxotirani saqlab qoladi, ammo maʼlumotlar almashish shinasi 384 bitgacha qisqartiriladi. Bu esa professional dizaynerlar va ogʻir oʻyin ishqibozlari uchun yetarli darajadagi oʻtkazuvchanlikni taʼminlaydi.

Bozordagi oʻrni va narxi

Hozircha yangi videokartaning aniq chiqarilish sanasi va narxi maʼlum qilinmagan. Biroq tahlilchilarning fikricha, RTX 5090 SE narxi flagmandan juda katta farq qilmasligi mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida undagi videoxotira hajmining yuqoriligi koʻrsatilmoqda, chunki xotira chiplari videokarta tannarxining salmoqli qismini tashkil etadi.

Oʻzbekiston bozorida NVIDIA mahsulotlariga boʻlgan talab doimiy ravishda yuqori boʻlib kelgan. Ayniqsa, kibersport va 3D modellashtirish sohalari rivojlanishi bilan bunday yuqori unumdorlikka ega qurilmalar oʻz xaridorini tez topadi. Agar ushbu model sotuvga chiqsa, u narx va sifat mutanosibligini qidirayotgan, lekin flagman uchun ortiqcha mablagʻ sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun ideal tanlovga aylanishi mumkin.

NVIDIAGeForce RTX 5090VideokartaТехнологияGPU
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiKecha, 23:59Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKecha, 23:28Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKecha, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiNVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiKecha, 22:50Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiXitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiKecha, 22:25Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiKecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi