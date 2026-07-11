Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdi
«Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso London klubida ish boshlaganidan keyingi ilk his-tuyg‘ularini bayon qildi. Ispaniyalik mutaxassis bu tayinlovni katta sharaf deb atab, jamoa oldida turgan murakkab vazifalarga tayyor ekanini bildirdi.
Alonsoning so‘zlariga ko‘ra, aynan katta bosim va qiyin sinovlar futbolning eng jozibali tomonlaridan biri hisoblanadi.
«Bu men uchun katta sharaf»
Xabi Alonso «Chelsi» kabi ulkan tarix va katta maqsadlarga ega klubning bir qismiga aylanganidan mamnunligini yashirmadi.
«Bu ajoyib tuyg‘u. Avvalo, bu men uchun katta sharaf. Dunyodagi eng yirik klublardan biri, so‘nggi o‘n yilliklarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan jamoaning bir qismi bo‘lish — ulkan imtiyoz», dedi u klub matbuot xizmatiga.
Alonso qiyin vazifalardan qo‘rqmayapti
Yangi murabbiy London klubida uni oson davr kutmayotganini yaxshi anglashini ta’kidladi.
«Endi oldinda turgan sinovlarni intiqlik bilan kutyapman. Ha, bizni qiyin vazifalar kutmoqda, ammo aynan shunday chaqiriqlar futbolning eng go‘zal jihati hisoblanadi», dedi Alonso.
Bu bayonot murabbiyning «Chelsi»da katta maqsadlar bilan ish boshlayotganini ko‘rsatmoqda.
Yangi davr 1 iyuldan boshlandi
Xabi Alonso 1 iyul kuni rasman «Chelsi» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.
Endi muxlislar ispaniyalik mutaxassis klubning o‘yin uslubini qanday o‘zgartirishi va jamoani yana sovrinlar uchun kurashga qay darajada tez olib chiqishini kuzatadi.
…