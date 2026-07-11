Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdi

·0·Sport
Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdi

«Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso London klubida ish boshlaganidan keyingi ilk his-tuyg‘ularini bayon qildi. Ispaniyalik mutaxassis bu tayinlovni katta sharaf deb atab, jamoa oldida turgan murakkab vazifalarga tayyor ekanini bildirdi.

Alonsoning so‘zlariga ko‘ra, aynan katta bosim va qiyin sinovlar futbolning eng jozibali tomonlaridan biri hisoblanadi.

«Bu men uchun katta sharaf»

Xabi Alonso «Chelsi» kabi ulkan tarix va katta maqsadlarga ega klubning bir qismiga aylanganidan mamnunligini yashirmadi.

«Bu ajoyib tuyg‘u. Avvalo, bu men uchun katta sharaf. Dunyodagi eng yirik klublardan biri, so‘nggi o‘n yilliklarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan jamoaning bir qismi bo‘lish — ulkan imtiyoz», dedi u klub matbuot xizmatiga.

Alonso qiyin vazifalardan qo‘rqmayapti

Yangi murabbiy London klubida uni oson davr kutmayotganini yaxshi anglashini ta’kidladi.

«Endi oldinda turgan sinovlarni intiqlik bilan kutyapman. Ha, bizni qiyin vazifalar kutmoqda, ammo aynan shunday chaqiriqlar futbolning eng go‘zal jihati hisoblanadi», dedi Alonso.

Bu bayonot murabbiyning «Chelsi»da katta maqsadlar bilan ish boshlayotganini ko‘rsatmoqda.

Yangi davr 1 iyuldan boshlandi

Xabi Alonso 1 iyul kuni rasman «Chelsi» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.

Endi muxlislar ispaniyalik mutaxassis klubning o‘yin uslubini qanday o‘zgartirishi va jamoani yana sovrinlar uchun kurashga qay darajada tez olib chiqishini kuzatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holatBugun, 22:27Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiChineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiBugun, 22:1925 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiBugun, 22:02Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiHarri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiBugun, 20:55Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiSuperkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiBugun, 20:48Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiHoland — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi