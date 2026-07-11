Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydi

·37·Sport
Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydi

Joriy yilning 27–28 iyul kunlari Mayami shahrida shaxmat olami muxlislari uchun katta bahs bo‘lib o‘tadi. O‘zbekiston va AQSH milliy terma jamoalari rapid hamda blis formatlarida o‘zaro kuch sinashadi.

Tarkiblarga nazar tashlansa, ikki tomonda ham jahonning eng kuchli grossmeysterlari jamlangan. Shu bois ushbu o‘rtoqlik uchrashuvi oddiy nazorat bahsidan ko‘ra ancha jiddiy to‘qnashuvga aylanishi kutilmoqda.

AQSH termasi yulduzli tarkib bilan qatnashadi

Mezbonlar safida shaxmat olamining taniqli nomlari maydonga tushadi.

AQSH terma jamoasi tarkibi:

  • Levon Aronyan — 2724;

  • Uesli So — 2765;

  • Fabiano Karuana — 2792;

  • Hikaru Nakamura — 2792;

  • Leiniyer Dominges — 2732, zaxira.

Ayniqsa, Karuana va Nakamuraning ishtirok etishi bahsga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi.

O‘zbekiston ham eng kuchlilarini olib boradi

O‘zbekiston terma jamoasi ham Mayamida asosiy grossmeysterlari bilan qatnashadi.

Tarkib:

  • Javohir Sindarov — 2777;

  • Nodirbek Abdusattorov — 2766;

  • Nodirbek Yoqubboyev — 2685;

  • Shamsiddin Vohidov — 2655;

  • Muxiddin Madaminov — 2611, zaxira.

Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov reyting bo‘yicha AQSHning yetakchi shaxmatchilariga juda yaqin turibdi. Bu esa partiyalarda keskin va teng kurash bo‘lishidan darak beradi.

Rapid va blitsda kim ustun keladi?

Uchrashuv rapid va blis formatlarida o‘tkaziladi. Bu formatlarda tez fikrlash, vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va bosim ostida aniq qaror qabul qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

AQSH tarkibida Nakamura va So kabi tezkor shaxmat bo‘yicha katta tajribaga ega o‘yinchilar bor. O‘zbekiston tomonida esa Abdusattorov va Sindarov so‘nggi yillarda eng kuchli yosh grossmeysterlar qatorida tilga olinmoqda.

Mayamidagi bahs qachon bo‘ladi?

O‘zbekiston va AQSH terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 27–28 iyul kunlari Mayami shahrida o‘tkaziladi.

Endi asosiy intriga bitta: O‘zbekistonning yosh va shiddatli jamoasi AQSHning tajribali yulduzlariga qarshi qanday natija ko‘rsatadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKecha, 23:51Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiRazambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiKecha, 23:38Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiKecha, 23:131285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holatKecha, 22:27Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiChineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiKecha, 22:1925 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiKecha, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi