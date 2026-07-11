Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydi
Joriy yilning 27–28 iyul kunlari Mayami shahrida shaxmat olami muxlislari uchun katta bahs bo‘lib o‘tadi. O‘zbekiston va AQSH milliy terma jamoalari rapid hamda blis formatlarida o‘zaro kuch sinashadi.
Tarkiblarga nazar tashlansa, ikki tomonda ham jahonning eng kuchli grossmeysterlari jamlangan. Shu bois ushbu o‘rtoqlik uchrashuvi oddiy nazorat bahsidan ko‘ra ancha jiddiy to‘qnashuvga aylanishi kutilmoqda.
AQSH termasi yulduzli tarkib bilan qatnashadi
Mezbonlar safida shaxmat olamining taniqli nomlari maydonga tushadi.
AQSH terma jamoasi tarkibi:
Levon Aronyan — 2724;
Uesli So — 2765;
Fabiano Karuana — 2792;
Hikaru Nakamura — 2792;
Leiniyer Dominges — 2732, zaxira.
Ayniqsa, Karuana va Nakamuraning ishtirok etishi bahsga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi.
O‘zbekiston ham eng kuchlilarini olib boradi
O‘zbekiston terma jamoasi ham Mayamida asosiy grossmeysterlari bilan qatnashadi.
Tarkib:
Javohir Sindarov — 2777;
Nodirbek Abdusattorov — 2766;
Nodirbek Yoqubboyev — 2685;
Shamsiddin Vohidov — 2655;
Muxiddin Madaminov — 2611, zaxira.
Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov reyting bo‘yicha AQSHning yetakchi shaxmatchilariga juda yaqin turibdi. Bu esa partiyalarda keskin va teng kurash bo‘lishidan darak beradi.
Rapid va blitsda kim ustun keladi?
Uchrashuv rapid va blis formatlarida o‘tkaziladi. Bu formatlarda tez fikrlash, vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va bosim ostida aniq qaror qabul qilish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
AQSH tarkibida Nakamura va So kabi tezkor shaxmat bo‘yicha katta tajribaga ega o‘yinchilar bor. O‘zbekiston tomonida esa Abdusattorov va Sindarov so‘nggi yillarda eng kuchli yosh grossmeysterlar qatorida tilga olinmoqda.
Mayamidagi bahs qachon bo‘ladi?
O‘zbekiston va AQSH terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 27–28 iyul kunlari Mayami shahrida o‘tkaziladi.
Endi asosiy intriga bitta: O‘zbekistonning yosh va shiddatli jamoasi AQSHning tajribali yulduzlariga qarshi qanday natija ko‘rsatadi?
…