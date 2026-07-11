Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdi
O‘zbekistonlik erkin kurashchi, Parij–2024 Olimpiada chempioni Razambek Jamalov Gruziyada o‘tayotgan nufuzli RAF turnirida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. Hamyurtimiz finalda amerikalik Jarret Jakesga qarshi keskin bellashuv o‘tkazdi.
Hal qiluvchi bahs taqdiri so‘nggi ochkolargacha noaniq bo‘lib turdi, ammo Jamalov yana bir bor katta musobaqalarda bosim ostida ham sovuqqonlikni saqlay olishini ko‘rsatdi.
Final keskin kurash ostida o‘tdi
Razambek Jamalov turnir davomida ishonchli harakat qilib, finalgacha yetib bordi.
Hal qiluvchi bellashuvda unga AQSH vakili Jarret Jakes raqiblik qildi. Kurash murosasiz va teng kechdi.
Yakunda o‘zbekistonlik sportchi 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, turnirning bosh sovriniga ega chiqdi.
Olimpiada chempioni yana o‘z saviyasini ko‘rsatdi
Razambek Jamalov Parij–2024 Olimpiadasida chempionlikni qo‘lga kiritganidan keyin ham yuqori natijalarni davom ettirmoqda.
Gruziyadagi mazkur g‘alaba uning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamladi va keyingi yirik musobaqalar oldidan yaxshi tayyorgarlik belgisi bo‘ldi.
O‘zbekiston uchun navbatdagi oltin natija
Jamalovning g‘alabasi O‘zbekiston kurash maktabi uchun yana bir muhim yutuq bo‘ldi.
Ayniqsa, finalda kuchli amerikalik raqib ustidan qozonilgan g‘alaba hamyurtimizning texnik va ruhiy jihatdan yuqori darajada ekanini ko‘rsatdi.
Endi asosiy e’tibor Razambek Jamalovning navbatdagi xalqaro musobaqalarda ham ushbu sur’atni saqlab qolishiga qaratiladi.
…