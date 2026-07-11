Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdi

·0·Sport
Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdi

O‘zbekistonlik erkin kurashchi, Parij–2024 Olimpiada chempioni Razambek Jamalov Gruziyada o‘tayotgan nufuzli RAF turnirida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. Hamyurtimiz finalda amerikalik Jarret Jakesga qarshi keskin bellashuv o‘tkazdi.

Hal qiluvchi bahs taqdiri so‘nggi ochkolargacha noaniq bo‘lib turdi, ammo Jamalov yana bir bor katta musobaqalarda bosim ostida ham sovuqqonlikni saqlay olishini ko‘rsatdi.

Final keskin kurash ostida o‘tdi

Razambek Jamalov turnir davomida ishonchli harakat qilib, finalgacha yetib bordi.

Hal qiluvchi bellashuvda unga AQSH vakili Jarret Jakes raqiblik qildi. Kurash murosasiz va teng kechdi.

Yakunda o‘zbekistonlik sportchi 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, turnirning bosh sovriniga ega chiqdi.

Olimpiada chempioni yana o‘z saviyasini ko‘rsatdi

Razambek Jamalov Parij–2024 Olimpiadasida chempionlikni qo‘lga kiritganidan keyin ham yuqori natijalarni davom ettirmoqda.

Gruziyadagi mazkur g‘alaba uning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamladi va keyingi yirik musobaqalar oldidan yaxshi tayyorgarlik belgisi bo‘ldi.

O‘zbekiston uchun navbatdagi oltin natija

Jamalovning g‘alabasi O‘zbekiston kurash maktabi uchun yana bir muhim yutuq bo‘ldi.

Ayniqsa, finalda kuchli amerikalik raqib ustidan qozonilgan g‘alaba hamyurtimizning texnik va ruhiy jihatdan yuqori darajada ekanini ko‘rsatdi.

Endi asosiy e’tibor Razambek Jamalovning navbatdagi xalqaro musobaqalarda ham ushbu sur’atni saqlab qolishiga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiBugun, 23:131285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holatBugun, 22:27Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiChineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiBugun, 22:1925 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiBugun, 22:02Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiHarri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiBugun, 20:55Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiSuperkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiBugun, 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi