Toshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindi
Toshkent shahrida o‘tkazilgan tezkor-profilaktik tadbirlar doirasida giyohvand moddalarni yashirin joylarga qoldirib ketuvchi («zakladchik») shaxslar faoliyatiga chek qo‘yildi. Poytaxt IIBB mas’ullari tomonidan o‘tkazilgan maxsus tadbirlar davomida bir nechta fuqaro ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi. Zamin.uz hodisa tafsilotlarini taqdim etadi.
Iyk-ota mahallasidagi shubhali vaziyat
Bektemir tumanining Iyk-ota mahallasi hududida xizmat olib borayotgan patrul-post xizmati xodimlari ikki nafar fuqaroning xatti-harakatlaridan shubhalanib, ularni tekshirishgan.
Xolislar ishtirokida o‘tkazilgan shaxsiy ko‘rik davomida ularning yonidan giyohvand modda qadoqlangan sotuvga tayyor 43 dona paketcha chiqdi.
Tezkor tadbirning davomi va navbatdagi hibs
Maxsus tadbirlar davomida tuman IIB tezkor xodimlari tomonidan qidiruv va surishtiruv ishlari davom ettirildi.
Natijada ushbu jinoiy zanjirga aloqador bo‘lgan yana bir shaxs qo‘lga olindi.
Uning yonida giyohvand modda qadoqlangan 15 dona paketcha borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur aniqlangan holatlar yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Qonunbuzarlikni sodir etishda gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
…