Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildi

·64·Dunyo
Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildi

Buxoro shahrida halok bo‘lgan 22 yoshli hindistonlik talabaning o‘limi xalqaro darajada ham huquqiy jarayonga aylandi. Hindistonning Kerala shtati politsiyasi mazkur voqea yuzasidan qasddan odam o‘ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atgani ma’lum qilindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ish marhumaning ota-onasi arizasi asosida Alappuja tumani Haripad politsiya bo‘limida rasman ro‘yxatga olingan. Shu bilan birga, Keralada sud-tibbiy ekspertiza ham tashkil etilgan.

Kerala politsiyasi vakillarining bildirishicha, jinoyat O‘zbekiston hududida sodir etilgan bo‘lsa-da, amaldagi qonunchilik xalqaro huquqiy tartib asosida Hindistonda ham ish ochish imkonini beradi. Agar O‘zbekistonda gumonlanuvchi qonun oldida javobgarlikka tortilsa, ish tugatiladi. Aks holda, tergov Hindiston tomonidan davom ettirilishi mumkin.

Buning uchun Hindistonning O‘zbekistondagi elchixonasi hamda Tashqi ishlar vazirligi orqali O‘zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlari bilan hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, gumonlanuvchining hibsga olingani haqidagi ma’lumotlar ham o‘rganilmoqda.

Marhumaning yaqinlari esa tergovning faqat O‘zbekiston bilan cheklanib qolmasligini istamoqda. Ular ish Keralada ham to‘liq o‘rganilishi va asosiy gumonlanuvchi xalqaro huquqiy mexanizmlar orqali Hindistonga ekstraditsiya qilinishi masalasi ko‘rib chiqilishini talab qilmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojiaga qizning kursdoshi gumon qilinmoqda. Tergov versiyasiga ko‘ra, ikki talaba o‘rtasida chiqqan janjal vaqtida yigit noutbuk bilan qizning bosh qismiga zarba bergan va bu halokatga sabab bo‘lgan.

Biroq marhumaning oilasi voqea rasmiy ma’lumotlarda keltirilganidan ancha og‘ir bo‘lganini ta’kidlamoqda. Ularning aytishicha, jasad O‘zbekistondan olib kelinganida tanasida ko‘plab jarohat izlari aniqlangan. Yaqinlarining ma’lum qilishicha, tergov davomida marhuma o‘limidan oldin zo‘ravonlikka uchragani haqida ham ayrim ma’lumotlar berilgan.

Oila vakillari qizning o‘limiga faqat bitta zarba emas, balki unga nisbatan avval sodir etilgan zo‘ravonliklar ham sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ilgari surmoqda. Shu bois ular O‘zbekistondagi tergov natijalarini diqqat bilan kuzatayotganini bildirgan.

Ayni vaqtda O‘zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlari mazkur jinoyat ishi bo‘yicha qo‘shimcha rasmiy ma’lumot e’lon qilgani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:3545 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Bugun, 17:51Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi