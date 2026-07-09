Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi

·0·O‘zbekiston
Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi

O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tor doirada hamda rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muhim muzokaralar o‘tkazdi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari o‘zaro munosabatlarni mutlaqo yangi darajaga olib chiquvchi Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Zamin.uz ushbu oliy darajadagi uchrashuvning eng muhim kelishuvlari va tafsilotlarini taqdim etadi.

Savdo-iqtisodiy rivojlanish: Maqsad — 2 milliard dollar

Uchrashuvda so‘nggi yillarda ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilgani alohida e’tirof etildi. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar barqaror sur’atda o‘sib bormoqda:

Raqamlar so‘zlaganda: So‘nggi besh yilda o‘zaro savdo hajmi qariyb 3 barobar oshib, o‘tgan yil yakuniga ko‘ra salkam 1 milliard dollarga yetdi. Joriy yilning ortda qolgan davrida esa bu ko‘rsatkich yana 30 foizga o‘sdi. Ayni paytda 360 ta qo‘shma korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

Yetakchilar yaqin istiqbolda o‘zaro savdo hajmini 2 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar rejasini olqishladilar. Yangi kooperatsiya loyihalari qishloq xo‘jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, elektrotexnika, yengil sanoat va mebelsozlik kabi tarmoqlarni qamrab oladi.

Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi

«Tinch atom» va Itifoqdoshlik tashabbuslari

Muzokaralar davomida O‘zbekiston tomoni Belarus bilan tinch atomdan foydalanish va ushbu sohada zamonaviy infratuzilmani barpo etish borasida tajriba almashishdan manfaatdor ekanini bildirdi.

Shuningdek, kuni kecha (8 iyul kuni) Minsk shahrida bo‘lib o‘tgan uchinchi O‘zbekiston-Belarus hududlararo forumining samarali natijalari, imzolangan salmoqli investitsiya bitimlari yuqori baholandi. Shavkat Mirziyoyev Minskda «O‘zbekiston – Belarus do‘stligi xiyobonini» barpo etish tashabbusi uchun Lukashenkoga alohida minnatdorlik bildirdi va uni rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga kelishni taklif etdi.

Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi

Imzolangan asosiy hujjatlar ro‘yxati

Davlat rahbarlari huzurida 2026-2030 yillarga mo‘ljallangan keng qamrovli hamkorlikni nazarda tutuvchi qator ikki tomonlama muhim hujjatlar almashildi. Ular quyidagi sohalarni tartibga soladi:

  • Migratsiya va mehnat: Belarus hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun O‘zbekiston fuqarolarini tashkiliy asosda qabul qilish va jalb etish to‘g‘risidagi bitim hamda fuqarolarning o‘zaro qatnovlariga oid bayonnoma.

  • Iqtisodiyot va Sanoat: 2026-2028 yillarda agrosanoat majmuidagi hamkorlik «yo‘l xaritasi», yengil sanoat sohasidagi hamkorlik bayonnomasi hamda Moliya vazirliklari o‘rtasidagi o‘zaro anglashuv memorandumi.

  • Ijtimoiy himoya va Ilm-fan: Aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi hamkorlik memorandumi, Ilmiy-texnik hamkorlik bo‘yicha Fanlar akademiyalari o‘rtasidagi memorandum hamda Ekspertlar kengashini ta’sis etish to‘g‘risidagi kelishuv.

  • Madaniyat va Turizm: 2026-2027 yillarga mo‘ljallangan o‘zaro sayyohlar oqimini ko‘paytirish bo‘yicha qo‘shma harakatlar rejasi va madaniyat sohasidagi hamkorlik dasturlari.

Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi

Joriy yil oxiriga qadar ikki mamlakat o‘rtasida qo‘shma turizm, tibbiyot va ta’lim forumlarini tashkil etish belgilab olindi. Xalqaro maydonda esa Toshkent va Minsk BMT, MDH, SHHT va Qo‘shilmaslik harakati doirasida bir-birini qo‘llab-quvvatlashni izchil davom ettiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaMirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaBugun, 18:54Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiMutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiBugun, 13:26Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiBugun, 10:01O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaO‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaKecha, 20:12Toshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiToshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiKecha, 20:036,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldiKecha, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi