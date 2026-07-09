Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi
O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tor doirada hamda rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muhim muzokaralar o‘tkazdi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari o‘zaro munosabatlarni mutlaqo yangi darajaga olib chiquvchi Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Zamin.uz ushbu oliy darajadagi uchrashuvning eng muhim kelishuvlari va tafsilotlarini taqdim etadi.
Savdo-iqtisodiy rivojlanish: Maqsad — 2 milliard dollar
Uchrashuvda so‘nggi yillarda ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilgani alohida e’tirof etildi. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar barqaror sur’atda o‘sib bormoqda:
Raqamlar so‘zlaganda: So‘nggi besh yilda o‘zaro savdo hajmi qariyb 3 barobar oshib, o‘tgan yil yakuniga ko‘ra salkam 1 milliard dollarga yetdi. Joriy yilning ortda qolgan davrida esa bu ko‘rsatkich yana 30 foizga o‘sdi. Ayni paytda 360 ta qo‘shma korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.
Yetakchilar yaqin istiqbolda o‘zaro savdo hajmini 2 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar rejasini olqishladilar. Yangi kooperatsiya loyihalari qishloq xo‘jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, elektrotexnika, yengil sanoat va mebelsozlik kabi tarmoqlarni qamrab oladi.
«Tinch atom» va Itifoqdoshlik tashabbuslari
Muzokaralar davomida O‘zbekiston tomoni Belarus bilan tinch atomdan foydalanish va ushbu sohada zamonaviy infratuzilmani barpo etish borasida tajriba almashishdan manfaatdor ekanini bildirdi.
Shuningdek, kuni kecha (8 iyul kuni) Minsk shahrida bo‘lib o‘tgan uchinchi O‘zbekiston-Belarus hududlararo forumining samarali natijalari, imzolangan salmoqli investitsiya bitimlari yuqori baholandi. Shavkat Mirziyoyev Minskda «O‘zbekiston – Belarus do‘stligi xiyobonini» barpo etish tashabbusi uchun Lukashenkoga alohida minnatdorlik bildirdi va uni rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga kelishni taklif etdi.
Imzolangan asosiy hujjatlar ro‘yxati
Davlat rahbarlari huzurida 2026-2030 yillarga mo‘ljallangan keng qamrovli hamkorlikni nazarda tutuvchi qator ikki tomonlama muhim hujjatlar almashildi. Ular quyidagi sohalarni tartibga soladi:
Migratsiya va mehnat: Belarus hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun O‘zbekiston fuqarolarini tashkiliy asosda qabul qilish va jalb etish to‘g‘risidagi bitim hamda fuqarolarning o‘zaro qatnovlariga oid bayonnoma.
Iqtisodiyot va Sanoat: 2026-2028 yillarda agrosanoat majmuidagi hamkorlik «yo‘l xaritasi», yengil sanoat sohasidagi hamkorlik bayonnomasi hamda Moliya vazirliklari o‘rtasidagi o‘zaro anglashuv memorandumi.
Ijtimoiy himoya va Ilm-fan: Aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi hamkorlik memorandumi, Ilmiy-texnik hamkorlik bo‘yicha Fanlar akademiyalari o‘rtasidagi memorandum hamda Ekspertlar kengashini ta’sis etish to‘g‘risidagi kelishuv.
Madaniyat va Turizm: 2026-2027 yillarga mo‘ljallangan o‘zaro sayyohlar oqimini ko‘paytirish bo‘yicha qo‘shma harakatlar rejasi va madaniyat sohasidagi hamkorlik dasturlari.
Joriy yil oxiriga qadar ikki mamlakat o‘rtasida qo‘shma turizm, tibbiyot va ta’lim forumlarini tashkil etish belgilab olindi. Xalqaro maydonda esa Toshkent va Minsk BMT, MDH, SHHT va Qo‘shilmaslik harakati doirasida bir-birini qo‘llab-quvvatlashni izchil davom ettiradi.
…