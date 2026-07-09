12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati

·39·Dunyo
12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati

Xitoyning markaziy qismida joylashgan Hubey provinsiyasida yuz bergan kuchli tornado mamlakatni larzaga soldi. Tabiiy ofat ulkan vayronagarchiliklarga sabab bo‘lib, yuzlab odamlar jabr ko‘rdi. Eng hayratlanarli holatlardan biri esa kuchli shamol 12-qavatdagi xonadonda yashagan erkakni divani va boshqa jihozlari bilan birga havoga uchirib ketgani bo‘ldi. Bu haqda CNN xabar qildi.

Sinxua axborot agentligi ma’lum qilishicha, 6 iyul kuni kechqurun yuz bergan tornado vaqtida shamol tezligi soatiga 260 kilometrgacha yetgan. Tabiiy ofat oqibatida kamida 11 kishi halok bo‘lgan, 331 nafardan ortiq odam turli darajada jarohatlangan. Shuningdek, minglab uy-joylarga jiddiy zarar yetgan, avtomobillar ag‘darilib ketgan va qishloq xo‘jaligi yerlari katta talafot ko‘rgan.

Hubey provinsiyasi Xitoyning avtomobilsozlik sohasidagi yirik sanoat markazlaridan biri hisoblanadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tornado natijasida 4855 tadan ortiq turar joy shikastlangan. Eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlardan biri Huangang shahri bo‘ldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari yozishicha, kuchli shamol 12-qavatdagi kvartirada istiqomat qilgan 30 yoshli erkakni divan, shkaf va boshqa mebellari bilan birga havoga uchirib ketgan. Jabrlanuvchi og‘ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga joylashtirilgan.

Binolar fonida qurilish chiqindilari, metall parchalari va bo‘sh bochkalar uyumi.

Tabiiy ofatning kuchi shu qadar yuqori bo‘lganki, shaharning boshqa nuqtalarida bir nechta og‘ir yuk mashinalari ham shamol ta’sirida havoga ko‘tarilib, 30 metrgacha masofaga irg‘itilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda tornadoning yaqin atrofdagi Ejou shahrida ham katta vayronagarchiliklar keltirib chiqarganini ko‘rish mumkin. U yerda besh kishi hayotdan ko‘z yumgan. Mahalliy hokimiyat tabiiy ofat yetkazgan zarar juda katta ekanini tasdiqlagan. Qutqaruv ishlariga 3000 nafardan ortiq mutaxassis va qutqaruvchi jalb etilgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Hubey provinsiyasida bunday kuchli tornadolar juda kam uchraydi. Oxirgi marta shunga o‘xshash hodisa 2021 yil may oyida qayd etilgan edi. Bu safargi ofat mamlakatda yozgi musson yomg‘irlari va «Maysak» to‘foni ta’siri bilan bir vaqtga to‘g‘ri kelgani vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.

Ayni paytda Xitoyning janubi-g‘arbidagi Guansi mintaqasida kuchli suv toshqinlari davom etmoqda, shimoli-g‘arbdagi Gansu provinsiyasida esa halokatli ko‘chkilar kuzatilgan.

Xitoy raisi Si Szinpin 7 iyul kuni barcha qutqaruv va yordam ishlarini maksimal darajada tezlashtirish, jabrlangan aholini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish hamda barcha zarur choralarni ko‘rish bo‘yicha mas’ullarga topshiriq berdi.

HubeiHuanggangEzhouCNNXinhua
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:36Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:2645 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Bugun, 17:51Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi