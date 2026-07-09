Angliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldi

·0·Dunyo
Angliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldi

Angliya va Uelsda 2025 yilda tug‘ilgan o‘g‘il bolalar orasida Muhammad ismi eng ommabop nom sifatida yana birinchi o‘rinni egalladi. Shu tariqa, mazkur ism uchinchi yil ketma-ket mamlakatdagi eng ko‘p tanlangan o‘g‘il bolalar ismi bo‘lib qolmoqda.

Rasmiy statistikaga ko‘ra, o‘tgan yil davomida qariyb 6 ming nafar chaqaloqqa Muhammad ismi berilgan. Bu ko‘rsatkich reytingda ikkinchi o‘rinni egallagan Noa ismidan qariyb ikki ming nafarga ko‘pdir. Muhammad va Noa so‘nggi uch yildan beri eng mashhur ismlar ro‘yxatining yuqori pog‘onalarini band etib kelmoqda.

Bu yilgi reytingda Leo va Luka ismlari ham yuqori natija qayd etib, uchinchi va to‘rtinchi o‘rinlarga ko‘tarildi. Ular avvalgi yillarda yuqori o‘rinlarda bo‘lgan Artur, Oliver va Jorj kabi ismlarni ortda qoldirdi.

Tahlillarga ko‘ra, Muhammad ismining boshqa yozilish shakllari ham mashhurlikni saqlab qolmoqda. Mohammed varianti eng ommabop ismlar ro‘yxatida 20-o‘rinni, Mohammad esa 55-o‘rinni egalladi. Bu ikki ko‘rinish ham qo‘shimcha ravishda minglab yangi tug‘ilgan chaqaloqlarga qo‘yilgan.

Qiz bolalar orasida esa Oliviya ismi ketma-ket yana eng mashhur nom sifatida qayd etildi. Keyingi o‘rinlardan Lili, Ameliya, Ayla va Florens joy olgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Muhammad ismi 2016 yildan buyon mamlakatdagi eng mashhur o‘ntalikdan tushmagan. Ilk bor 1997 yilda eng ommabop 100 ta ism qatoriga kirgan mazkur ism yil sayin ommalashib bormoqda.

Britaniya Milliy statistika xizmati bu holatni mamlakatdagi musulmon aholisi sonining ortishi bilan ham bog‘lamoqda. Hozirgi kunda Buyuk Britaniyada qariyb 4 million nafar musulmon istiqomat qiladi va ular mamlakat aholisining taxminan 6 foizini tashkil etadi.

Ta’kidlanishicha, musulmon oilalar uchun Muhammad ismi nafaqat farzandga qo‘yiladigan nom, balki diniy va madaniy qadriyatlarni saqlab qolish ramzi sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mamlakatda turli millat va madaniyatlarga xos ismlarga qiziqish ham yildan yilga ortib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:2645 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Bugun, 17:51Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda