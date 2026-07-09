Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldi

·42·Dunyo
Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldi

Foto: Reuters

Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an Anqarada o‘tgan NATO sammitidan so‘ng Yevropa Ittifoqi va ayrim Yevropa davlatlari rahbarlariga o‘yma naqshli to‘pponcha va o‘q-dori sovg‘a qilgani xabar qilindi.

Reuters manbalariga ko‘ra, bu diplomatik sovg‘a bir tomondan Turkiya mudofaa sanoati imkoniyatlarini ko‘rsatishga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan yevropalik amaldorlar uchun huquqiy va logistika jihatidan noqulay vaziyat tug‘dirgan.

Sovg‘a Yevropa yetakchilariga topshirilgan

Xabarlarga ko‘ra, sovg‘a olganlar orasida Yevropa komissiyasi rahbari Ursula fon der Lyayen, Yevropa kengashi raisi Antoniu Koshta va boshqa Yevropa yetakchilari bor.

Koshtaning xavfsizlik xizmati qurollarni tekshirish uchun olib ketgan. Yevropalik amaldorlar Belgiyada qurol muomalasi bo‘yicha qat’iy qoidalar amal qilishini, shu sabab Koshta va fon der Lyayen bu sovg‘ani shaxsan saqlashi dargumon ekanini aytgan.

Ayrim rahbarlar sovg‘ani Turkiyada qoldirdi

Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer va Niderlandiya hukumati rahbari Rob Yetten to‘pponchalarni Turkiyada qoldirishga qaror qilgan.

Niderlandiya hukumati vakili Yettenga berilgan qurol Anqaradagi elchixonada qoldirilganini tasdiqlagan.

Turkiya bu orqali nimani ko‘rsatmoqchi bo‘ldi?

Kuzatuvchilar fikricha, bunday g‘ayrioddiy diplomatik sovg‘a Turkiya mudofaa sanoatining rivojlanishi va mamlakatning yirik o‘qotar qurol eksportchilaridan biri sifatidagi maqomini ta’kidlash uchun tanlangan bo‘lishi mumkin.

Biroq amalda bu sovg‘a ko‘plab ishtirokchilar uchun murakkab masalaga aylandi. Chunki Yevropa davlatlarida qurolni olib kirish, saqlash va rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha qoidalar ancha qat’iy.

NATO sammiti Anqarada o‘tdi

NATO sammiti 7–8 iyul kunlari Turkiya poytaxtidagi Beshtepa prezident majmuasida bo‘lib o‘tdi.

Unda alyansning barcha 32 mamlakati yetakchilari, shuningdek, boshqa davlatlar delegatsiyalari ishtirok etdi. Yevropa Ittifoqi nomidan sammitda Antoniu Koshta va Ursula fon der Lyayen qatnashdi.

Diplomatik sovg‘a bahsga aylandi

Odatda sammitlardan keyin yetakchilarga ramziy sovg‘alar topshiriladi. Ammo bu safargi sovg‘a o‘zining mazmuni va huquqiy oqibatlari bilan alohida muhokama mavzusiga aylandi.

Erdo‘g‘anning bu qadami Turkiya sanoat qudratini namoyish qilishga qaratilgan bo‘lishi mumkin, ammo Yevropa yetakchilari uchun asosiy savol boshqacha bo‘ldi: bunday sovg‘ani qayerda va qanday saqlash mumkin?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:2645 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Bugun, 17:51Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi