Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldi
Foto: Reuters
Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an Anqarada o‘tgan NATO sammitidan so‘ng Yevropa Ittifoqi va ayrim Yevropa davlatlari rahbarlariga o‘yma naqshli to‘pponcha va o‘q-dori sovg‘a qilgani xabar qilindi.
Reuters manbalariga ko‘ra, bu diplomatik sovg‘a bir tomondan Turkiya mudofaa sanoati imkoniyatlarini ko‘rsatishga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan yevropalik amaldorlar uchun huquqiy va logistika jihatidan noqulay vaziyat tug‘dirgan.
Sovg‘a Yevropa yetakchilariga topshirilgan
Xabarlarga ko‘ra, sovg‘a olganlar orasida Yevropa komissiyasi rahbari Ursula fon der Lyayen, Yevropa kengashi raisi Antoniu Koshta va boshqa Yevropa yetakchilari bor.
Koshtaning xavfsizlik xizmati qurollarni tekshirish uchun olib ketgan. Yevropalik amaldorlar Belgiyada qurol muomalasi bo‘yicha qat’iy qoidalar amal qilishini, shu sabab Koshta va fon der Lyayen bu sovg‘ani shaxsan saqlashi dargumon ekanini aytgan.
Ayrim rahbarlar sovg‘ani Turkiyada qoldirdi
Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer va Niderlandiya hukumati rahbari Rob Yetten to‘pponchalarni Turkiyada qoldirishga qaror qilgan.
Niderlandiya hukumati vakili Yettenga berilgan qurol Anqaradagi elchixonada qoldirilganini tasdiqlagan.
Turkiya bu orqali nimani ko‘rsatmoqchi bo‘ldi?
Kuzatuvchilar fikricha, bunday g‘ayrioddiy diplomatik sovg‘a Turkiya mudofaa sanoatining rivojlanishi va mamlakatning yirik o‘qotar qurol eksportchilaridan biri sifatidagi maqomini ta’kidlash uchun tanlangan bo‘lishi mumkin.
Biroq amalda bu sovg‘a ko‘plab ishtirokchilar uchun murakkab masalaga aylandi. Chunki Yevropa davlatlarida qurolni olib kirish, saqlash va rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha qoidalar ancha qat’iy.
NATO sammiti Anqarada o‘tdi
NATO sammiti 7–8 iyul kunlari Turkiya poytaxtidagi Beshtepa prezident majmuasida bo‘lib o‘tdi.
Unda alyansning barcha 32 mamlakati yetakchilari, shuningdek, boshqa davlatlar delegatsiyalari ishtirok etdi. Yevropa Ittifoqi nomidan sammitda Antoniu Koshta va Ursula fon der Lyayen qatnashdi.
Diplomatik sovg‘a bahsga aylandi
Odatda sammitlardan keyin yetakchilarga ramziy sovg‘alar topshiriladi. Ammo bu safargi sovg‘a o‘zining mazmuni va huquqiy oqibatlari bilan alohida muhokama mavzusiga aylandi.
Erdo‘g‘anning bu qadami Turkiya sanoat qudratini namoyish qilishga qaratilgan bo‘lishi mumkin, ammo Yevropa yetakchilari uchun asosiy savol boshqacha bo‘ldi: bunday sovg‘ani qayerda va qanday saqlash mumkin?
…