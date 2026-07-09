Beruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildi

·52·Jamiyat
Beruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildi

Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan sudlarning noqonuniy qurilmalarni buzish to‘g‘risidagi qarorlarining ijrosi jadallashtirilmoqda.

Masalan, Fuqarolik ishlari bo‘yicha Beruniy tumanlararo sudining 2026 yil 16 mart kungi qaroriga asosan, Beruniy tumani, “Turon” MFY Shabbaz massivi hududiga o‘zboshimchalik bilan qurilgan, umumiy maydoni 244,8 kv.m bo‘lgan turar joy qurilishi uchun mo‘ljallangan poydevorni (fundament) javobgar M.A.ning hisobidan majburiy buzdirish va yer maydonini yaroqli holatga keltirish belgilangan.

Ushbu qaror bo‘yicha chiqarilgan ijro hujjat Majburiy ijro byurosi Beruniy tuman bo‘limi ish yurituviga kelib tushib, bo‘lim davlat ijrochisi tomonidan ijro harakatlariga kirishilgan.

Jumladan, javobgar M.A.ga o‘zboshimchalik bilan qurilgan noqonuniy qurilmani ixtiyoriy ravishda buzish uchun 15 kunlik muddat berilgan.

Berilgan muddat ichida sud qarori talabi bajarilmaganligi sababli, noqonuniy qurilma maxsus texnika vositalari yordamida majburiy buzdirib tashlangan.

BeruniyQoraqalpog'istonTuron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqdaBolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqdaBugun, 18:21Noqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaNoqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaBugun, 17:14“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildiBugun, 16:28Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiHisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiBugun, 16:17Toshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiToshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiBugun, 15:09Toshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiToshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiBugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda