Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdi

·0·Sport
Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdi

Misr terma jamoasi yetakchisi Muhammad Saloh JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi o‘yindan keyingi bahslar yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi.

Afrika vakili 2:0 hisobida oldinda borganiga qaramay, yakunda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi va musobaqani tark etdi. O‘yindan keyin hakamlik, Zikoning keskin gaplari va Misrning alamli mag‘lubiyati atrofida katta muhokamalar boshlangan edi.

«Buni qabul qilish juda qiyin»

Salohning aytishicha, Misr uchun bu mag‘lubiyatni qabul qilish og‘ir bo‘lgan. Chunki jamoa o‘yin davomida ikki to‘plik ustunlikka ega edi.

«Buni qabul qilish juda qiyin, chunki 2:0 hisobida oldinda edik. O‘yinni to‘liq nazorat qilyapmiz, deb o‘ylagandik», — dedi Saloh.

Uning fikricha, final svistidan keyingi reaksiyalar ko‘proq his-tuyg‘ular bilan bog‘liq bo‘lgan.

Saloh Zikoni himoya qildi

O‘yindan keyin Misr futbolchisi Mustafo Ziko hakamlik yuzasidan keskin fikrlar bildirgan edi.

Saloh esa uning gaplarini Messi yoki FIFAga nisbatan hurmatsizlik sifatida qabul qilmaslik kerakligini ta’kidladi.

«Ziko aslo Messiga yoki FIFAga hurmatsizlik qilmoqchi bo‘lmagan. U faqat final svistidan keyin bo‘lgan voqealarni juda og‘ir qabul qildi», — dedi u.

«Misr o‘g‘irlandi, deb hisoblamayman»

Saloh hakamlik masalasiga ham to‘xtaldi va ko‘pchilik kutmagan pozitsiyani bildirdi.

Uning aytishicha, Misr terma jamoasi «o‘g‘irlandi» deb o‘ylamaydi.

«Shaxsan men Misr terma jamoasi “o‘g‘irlandi”, deb hisoblamayman. Hakam boshqa har qanday arbitr kabi qarorlar qabul qildi, lekin aynan hakamlik o‘yin taqdirini hal qildi, deb o‘ylamayman», — dedi Saloh.

Misr bilan faxrlanishini aytdi

Misr terma jamoasi mag‘lubiyatga qaramay, amaldagi jahon chempioniga qarshi oxirigacha kurashdi.

Saloh jamoadoshlarining harakatlarini yuqori baholab, ulardan ortiqcha narsa talab qilib bo‘lmasligini aytdi.

«Men bu jamoadan faxrlanaman. Biz oxirgi daqiqagacha birga kurashdik, bundan ortiqni talab qilib bo‘lmaydi», — deya ta’kidladi u.

Messi va Argentinaga tabrik

Muhammad Saloh o‘yindan keyin Lionel Messi va Argentina terma jamoasini tabrikladi.

«Messi va Argentina terma jamoasini tabriklayman. Umid qilamanki, ular musobaqani oxirigacha yetib borishadi», — dedi misrlik yulduz.

Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. Misr esa JCH-2026ni alamli, ammo xarakterga boy o‘yin bilan yakunladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiKlopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiBugun, 19:04"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiArsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiBugun, 17:38JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi