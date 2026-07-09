Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdi
Misr terma jamoasi yetakchisi Muhammad Saloh JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi o‘yindan keyingi bahslar yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi.
Afrika vakili 2:0 hisobida oldinda borganiga qaramay, yakunda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi va musobaqani tark etdi. O‘yindan keyin hakamlik, Zikoning keskin gaplari va Misrning alamli mag‘lubiyati atrofida katta muhokamalar boshlangan edi.
«Buni qabul qilish juda qiyin»
Salohning aytishicha, Misr uchun bu mag‘lubiyatni qabul qilish og‘ir bo‘lgan. Chunki jamoa o‘yin davomida ikki to‘plik ustunlikka ega edi.
«Buni qabul qilish juda qiyin, chunki 2:0 hisobida oldinda edik. O‘yinni to‘liq nazorat qilyapmiz, deb o‘ylagandik», — dedi Saloh.
Uning fikricha, final svistidan keyingi reaksiyalar ko‘proq his-tuyg‘ular bilan bog‘liq bo‘lgan.
Saloh Zikoni himoya qildi
O‘yindan keyin Misr futbolchisi Mustafo Ziko hakamlik yuzasidan keskin fikrlar bildirgan edi.
Saloh esa uning gaplarini Messi yoki FIFAga nisbatan hurmatsizlik sifatida qabul qilmaslik kerakligini ta’kidladi.
«Ziko aslo Messiga yoki FIFAga hurmatsizlik qilmoqchi bo‘lmagan. U faqat final svistidan keyin bo‘lgan voqealarni juda og‘ir qabul qildi», — dedi u.
«Misr o‘g‘irlandi, deb hisoblamayman»
Saloh hakamlik masalasiga ham to‘xtaldi va ko‘pchilik kutmagan pozitsiyani bildirdi.
Uning aytishicha, Misr terma jamoasi «o‘g‘irlandi» deb o‘ylamaydi.
«Shaxsan men Misr terma jamoasi “o‘g‘irlandi”, deb hisoblamayman. Hakam boshqa har qanday arbitr kabi qarorlar qabul qildi, lekin aynan hakamlik o‘yin taqdirini hal qildi, deb o‘ylamayman», — dedi Saloh.
Misr bilan faxrlanishini aytdi
Misr terma jamoasi mag‘lubiyatga qaramay, amaldagi jahon chempioniga qarshi oxirigacha kurashdi.
Saloh jamoadoshlarining harakatlarini yuqori baholab, ulardan ortiqcha narsa talab qilib bo‘lmasligini aytdi.
«Men bu jamoadan faxrlanaman. Biz oxirgi daqiqagacha birga kurashdik, bundan ortiqni talab qilib bo‘lmaydi», — deya ta’kidladi u.
Messi va Argentinaga tabrik
Muhammad Saloh o‘yindan keyin Lionel Messi va Argentina terma jamoasini tabrikladi.
«Messi va Argentina terma jamoasini tabriklayman. Umid qilamanki, ular musobaqani oxirigacha yetib borishadi», — dedi misrlik yulduz.
Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. Misr esa JCH-2026ni alamli, ammo xarakterga boy o‘yin bilan yakunladi.
…