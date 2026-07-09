Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibida
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko muzokaralar yakuni bo‘yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot berdi.
Minskdagi rasmiy tashrif ikki davlat munosabatlarida tarixiy voqea sifatida baholandi. Asosiy natijalardan biri esa O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiya imzolangani bo‘ldi.
Strategik sheriklik bo‘yicha yangi sahifa ochildi
Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoga samimiy qabul va iliq mehmondo‘stlik uchun minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, Belarus xalqini yaqinda nishonlangan Mustaqillik kuni bilan tabrikladi.
Davlat rahbari imzolangan deklaratsiya ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni uzoq muddatli rivojlantirishga xizmat qilishini ta’kidladi.
Mazkur hujjat davlatlararo munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Tashrif oldidan katta tayyorgarlik ko‘rilgan
Muzokaralar muvaffaqiyatli o‘tishiga tashrif arafasida o‘tkazilgan qator tadbirlar muhim asos bo‘lgani qayd etildi.
Jumladan, Hukumatlararo komissiya va Ishbilarmonlar kengashi yig‘ilishlari, siyosiy maslahatlashuvlar, uchinchi Hududlararo forum, O‘zbekiston madaniyati kunlari hamda tahliliy doiralar uchrashuvi bo‘lib o‘tdi.
Davlat rahbarlari siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish va parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlash muhimligini alohida ta’kidladi.
Savdo hajmini 2 milliard dollarga yetkazish rejasi
Sammit oldidan tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha kompleks reja qabul qilindi.
Ushbu reja ustuvor sohalardagi yangi loyihalarni ham qamrab oladi. Xususan, quyidagi yo‘nalishlarda kooperatsiyani rivojlantirish nazarda tutilgan:
qishloq xo‘jaligi;
mashinasozlik;
farmatsevtika;
elektrotexnika;
mikroelektronika;
to‘qimachilik;
mebelsozlik.
Bu yo‘nalishlar kelgusida ikki davlat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.
AES qurilishida Belarus tajribasi qo‘llanishi mumkin
Muzokaralar davomida O‘zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasi va unga bog‘liq infratuzilmani qurishda Belarus tajribasidan foydalanish masalasi ham muhokama qilindi.
Tomonlar ushbu yo‘nalishda hamkorlik qilish bo‘yicha kelishuvga erishgani qayd etildi.
Bu energetika sohasidagi strategik loyihalar uchun muhim amaliy qadam sifatida baholanmoqda.
Hududlararo forumda 230 ga yaqin tadbirkor qatnashdi
Uchinchi O‘zbekiston — Belarus Hududlararo forumi yakunlari yuqori baholandi.
Forum ishida O‘zbekistonning 230 nafarga yaqin tadbirkori ishtirok etdi. Bu hududlar o‘rtasidagi amaliy aloqalarni kuchaytirish va yangi biznes loyihalarni shakllantirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Xalqaro maydonda hamkorlik davom etadi
Muzokaralarda BMT, MDH, SHHT va Qo‘shilmaslik harakati kabi mintaqaviy hamda xalqaro tuzilmalar doirasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish masalalari ham ko‘rib chiqildi.
Shuningdek, madaniyat va san’at, ta’lim, sog‘liqni saqlash hamda turizm sohalaridagi faol almashinuvlarni davom ettirishga kelishib olindi.
Joriy yilda navbatdagi tibbiyot, ta’lim va turizm forumlarini tashkil etish rejalashtirilmoqda.
Minskda do‘stlik xiyoboni barpo etiladi
Shavkat Mirziyoyev Minsk shahrida O‘zbekiston — Belarus do‘stligi xiyobonini barpo etish tashabbusi uchun minnatdorlik bildirdi.
Muzokaralar yakunida ushbu tashrif natijalari strategik sheriklikni mustahkamlash, ikki mamlakat barqaror rivojlanishi va xalqlar farovonligiga xizmat qilishi ta’kidlandi.
…