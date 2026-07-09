Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibida

·0·O‘zbekiston
Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibida

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko muzokaralar yakuni bo‘yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot berdi.

Minskdagi rasmiy tashrif ikki davlat munosabatlarida tarixiy voqea sifatida baholandi. Asosiy natijalardan biri esa O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiya imzolangani bo‘ldi.

Strategik sheriklik bo‘yicha yangi sahifa ochildi

Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoga samimiy qabul va iliq mehmondo‘stlik uchun minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, Belarus xalqini yaqinda nishonlangan Mustaqillik kuni bilan tabrikladi.

Davlat rahbari imzolangan deklaratsiya ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni uzoq muddatli rivojlantirishga xizmat qilishini ta’kidladi.

Mazkur hujjat davlatlararo munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibida

Tashrif oldidan katta tayyorgarlik ko‘rilgan

Muzokaralar muvaffaqiyatli o‘tishiga tashrif arafasida o‘tkazilgan qator tadbirlar muhim asos bo‘lgani qayd etildi.

Jumladan, Hukumatlararo komissiya va Ishbilarmonlar kengashi yig‘ilishlari, siyosiy maslahatlashuvlar, uchinchi Hududlararo forum, O‘zbekiston madaniyati kunlari hamda tahliliy doiralar uchrashuvi bo‘lib o‘tdi.

Davlat rahbarlari siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish va parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlash muhimligini alohida ta’kidladi.

Savdo hajmini 2 milliard dollarga yetkazish rejasi

Sammit oldidan tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha kompleks reja qabul qilindi.

Ushbu reja ustuvor sohalardagi yangi loyihalarni ham qamrab oladi. Xususan, quyidagi yo‘nalishlarda kooperatsiyani rivojlantirish nazarda tutilgan:

  • qishloq xo‘jaligi;

  • mashinasozlik;

  • farmatsevtika;

  • elektrotexnika;

  • mikroelektronika;

  • to‘qimachilik;

  • mebelsozlik.

Bu yo‘nalishlar kelgusida ikki davlat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.

Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibida

AES qurilishida Belarus tajribasi qo‘llanishi mumkin

Muzokaralar davomida O‘zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasi va unga bog‘liq infratuzilmani qurishda Belarus tajribasidan foydalanish masalasi ham muhokama qilindi.

Tomonlar ushbu yo‘nalishda hamkorlik qilish bo‘yicha kelishuvga erishgani qayd etildi.

Bu energetika sohasidagi strategik loyihalar uchun muhim amaliy qadam sifatida baholanmoqda.

Hududlararo forumda 230 ga yaqin tadbirkor qatnashdi

Uchinchi O‘zbekiston — Belarus Hududlararo forumi yakunlari yuqori baholandi.

Forum ishida O‘zbekistonning 230 nafarga yaqin tadbirkori ishtirok etdi. Bu hududlar o‘rtasidagi amaliy aloqalarni kuchaytirish va yangi biznes loyihalarni shakllantirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibida

Xalqaro maydonda hamkorlik davom etadi

Muzokaralarda BMT, MDH, SHHT va Qo‘shilmaslik harakati kabi mintaqaviy hamda xalqaro tuzilmalar doirasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish masalalari ham ko‘rib chiqildi.

Shuningdek, madaniyat va san’at, ta’lim, sog‘liqni saqlash hamda turizm sohalaridagi faol almashinuvlarni davom ettirishga kelishib olindi.

Joriy yilda navbatdagi tibbiyot, ta’lim va turizm forumlarini tashkil etish rejalashtirilmoqda.

Minskda do‘stlik xiyoboni barpo etiladi

Shavkat Mirziyoyev Minsk shahrida O‘zbekiston — Belarus do‘stligi xiyobonini barpo etish tashabbusi uchun minnatdorlik bildirdi.

Muzokaralar yakunida ushbu tashrif natijalari strategik sheriklikni mustahkamlash, ikki mamlakat barqaror rivojlanishi va xalqlar farovonligiga xizmat qilishi ta’kidlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiMutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiBugun, 13:26Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiBugun, 10:01O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaO‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaKecha, 20:12Toshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiToshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiKecha, 20:036,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldiKecha, 19:50Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Kecha, 19:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi