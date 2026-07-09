Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadi

·0·Sport
Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadi

Germaniya futbol ittifoqi Yurgen Klopp bilan muzokaralarda muhim bosqichga yetgani xabar qilinmoqda.

Sky Sport ma’lumotiga ko‘ra, tomonlar uzoq muddatli hamkorlikning asosiy shartlari bo‘yicha kelishuvga erishgan. Endi yakuniy uchrashuv Nyu-York shahrida o‘tkazilishi kutilmoqda.

Klopp bilan asosiy shartlar kelishib olingan

Manbaga ko‘ra, Germaniya futbol ittifoqi 59 yoshli mutaxassis bilan muzokaralarni deyarli yakunlagan.

Tomonlar hamkorlikning asosiy bandlari bo‘yicha bir to‘xtamga kelgani aytilmoqda. Agar yakuniy bosqich ham muvaffaqiyatli o‘tsa, Klopp Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlanishi mumkin.

Shartnoma 2030 yilgacha bo‘lishi kutilmoqda

Xabarlarga qaraganda, Yurgen Klopp bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma imzolanishi rejalashtirilmoqda.

Bu Germaniya futbol ittifoqi qisqa muddatli yechim emas, balki uzoq yillarga mo‘ljallangan loyiha qurishni ko‘zlayotganini ko‘rsatadi.

Yakuniy bosqich Nyu-Yorkda o‘tadi

Muzokaralarning hal qiluvchi qismi Nyu-York shahrida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.

Aynan shu uchrashuvdan keyin Kloppning Germaniya milliy jamoasidagi kelajagi bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilinishi mumkin.

Klopp Red Bull tizimidan ketadi

Klopp 2025 yil yanvaridan beri Red Bull tuzilmasida futbol yo‘nalishini rivojlantirish uchun mas’ul lavozimda ishlab kelayotgan edi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Germaniya termasi bilan kelishuv to‘liq yakunlansa, u ushbu tizimdagi faoliyatini rasman tugatadi.

Germaniyada yangi davr boshlanadimi?

Yurgen Kloppning nomi yillar davomida Germaniya milliy jamoasi bilan bog‘lab kelingan. Endi esa bu ehtimol avvalgidan ham real ko‘rinmoqda.

Agar kelishuv rasmiylashsa, Germaniya termasi 2030 yilgacha bo‘lgan davrni eng xarizmatik va tajribali mutaxassislardan biri bilan boshlashi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiArsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiBugun, 17:38JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiKapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiBugun, 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi