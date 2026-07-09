Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadi
Germaniya futbol ittifoqi Yurgen Klopp bilan muzokaralarda muhim bosqichga yetgani xabar qilinmoqda.
Sky Sport ma’lumotiga ko‘ra, tomonlar uzoq muddatli hamkorlikning asosiy shartlari bo‘yicha kelishuvga erishgan. Endi yakuniy uchrashuv Nyu-York shahrida o‘tkazilishi kutilmoqda.
Klopp bilan asosiy shartlar kelishib olingan
Manbaga ko‘ra, Germaniya futbol ittifoqi 59 yoshli mutaxassis bilan muzokaralarni deyarli yakunlagan.
Tomonlar hamkorlikning asosiy bandlari bo‘yicha bir to‘xtamga kelgani aytilmoqda. Agar yakuniy bosqich ham muvaffaqiyatli o‘tsa, Klopp Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlanishi mumkin.
Shartnoma 2030 yilgacha bo‘lishi kutilmoqda
Xabarlarga qaraganda, Yurgen Klopp bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma imzolanishi rejalashtirilmoqda.
Bu Germaniya futbol ittifoqi qisqa muddatli yechim emas, balki uzoq yillarga mo‘ljallangan loyiha qurishni ko‘zlayotganini ko‘rsatadi.
Yakuniy bosqich Nyu-Yorkda o‘tadi
Muzokaralarning hal qiluvchi qismi Nyu-York shahrida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.
Aynan shu uchrashuvdan keyin Kloppning Germaniya milliy jamoasidagi kelajagi bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilinishi mumkin.
Klopp Red Bull tizimidan ketadi
Klopp 2025 yil yanvaridan beri Red Bull tuzilmasida futbol yo‘nalishini rivojlantirish uchun mas’ul lavozimda ishlab kelayotgan edi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Germaniya termasi bilan kelishuv to‘liq yakunlansa, u ushbu tizimdagi faoliyatini rasman tugatadi.
Germaniyada yangi davr boshlanadimi?
Yurgen Kloppning nomi yillar davomida Germaniya milliy jamoasi bilan bog‘lab kelingan. Endi esa bu ehtimol avvalgidan ham real ko‘rinmoqda.
Agar kelishuv rasmiylashsa, Germaniya termasi 2030 yilgacha bo‘lgan davrni eng xarizmatik va tajribali mutaxassislardan biri bilan boshlashi mumkin.
…