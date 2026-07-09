Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildi

·77·Sport
Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildi

«Manchester Siti» va Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Holandning kundalik ovqatlanish tartibi haqida yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi.

The Sun xabariga ko‘ra, 25 yoshli forvard jismoniy holatini saqlash uchun qat’iy ratsionga amal qiladi. Uning parhezi Krishtianu Ronaldu uslubidan ilhomlangani aytilmoqda.

Holand kuniga olti mahal ovqatlanadi

Manba ma’lumotiga ko‘ra, Holand kuniga taxminan 6000 kaloriya iste’mol qiladi.

Futbolchi ovqatlanishni bir necha qismga bo‘lib, kun davomida olti mahal tanovul qiladi. Bu uning yuqori jismoniy yuklamalarga tayyor turishi va maydondagi kuchini saqlab qolishi uchun muhim hisoblanadi.

Ratsionida nimalar bor?

Holandning kunlik ratsioni juda boy va sportchi organizmi uchun mo‘ljallangan mahsulotlardan iborat.

Uning taomnomasida tovuq go‘shti, makaron, bifshteks, baliq, tuxum, sabzavotlar, ichki a’zolar go‘shti, xom sut va asal borligi aytilmoqda.

Futbolchi shirinliklardan butunlay voz kechgan. Uning asosiy ichimligi esa suv hisoblanadi.

Joshua King: «U ayiqdek ovqatlanadi»

Norvegiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Joshua King Holandning ovqatlanish odatlari haqida qiziq fikr bildirdi.

«Men hech qachon bunchalik ko‘p ovqat yeydigan odamni ko‘rmaganman. U ayiqdek ovqatlanadi», — dedi King.

Bu so‘zlar Holandning jismoniy tayyorgarligi ortida qanchalik jiddiy tartib va intizom turganini yana bir bor ko‘rsatadi.

195 sm bo‘y va 94 kg vazn

Ayni paytda Erling Holandning bo‘yi 195 santimetr, vazni esa 94 kilogrammni tashkil etadi.

Uning kuchli jismoniy holati, tezligi va jarima maydonchasidagi ustunligi nafaqat mashg‘ulotlar, balki qat’iy ovqatlanish rejimi bilan ham bog‘liq ekani ta’kidlanmoqda.

Norvegiya oldida Angliya sinovi turibdi

Norvegiya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Braziliyani mag‘lub etib, chorakfinalga yo‘l oldi.

Endi norvegiyaliklar yarimfinal yo‘llanmasi uchun Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Holandning formasi va jismoniy tayyorgarligi bu o‘yinda ham hal qiluvchi omillardan biri bo‘lishi mumkin.

Erling HaalandCristiano RonaldoManchester SitiJoshua King
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiO‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiBugun, 19:19Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiSaloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiBugun, 19:06Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiKlopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiBugun, 19:04"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiArsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiBugun, 17:38JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi