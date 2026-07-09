Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildi
«Manchester Siti» va Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Holandning kundalik ovqatlanish tartibi haqida yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi.
The Sun xabariga ko‘ra, 25 yoshli forvard jismoniy holatini saqlash uchun qat’iy ratsionga amal qiladi. Uning parhezi Krishtianu Ronaldu uslubidan ilhomlangani aytilmoqda.
Holand kuniga olti mahal ovqatlanadi
Manba ma’lumotiga ko‘ra, Holand kuniga taxminan 6000 kaloriya iste’mol qiladi.
Futbolchi ovqatlanishni bir necha qismga bo‘lib, kun davomida olti mahal tanovul qiladi. Bu uning yuqori jismoniy yuklamalarga tayyor turishi va maydondagi kuchini saqlab qolishi uchun muhim hisoblanadi.
Ratsionida nimalar bor?
Holandning kunlik ratsioni juda boy va sportchi organizmi uchun mo‘ljallangan mahsulotlardan iborat.
Uning taomnomasida tovuq go‘shti, makaron, bifshteks, baliq, tuxum, sabzavotlar, ichki a’zolar go‘shti, xom sut va asal borligi aytilmoqda.
Futbolchi shirinliklardan butunlay voz kechgan. Uning asosiy ichimligi esa suv hisoblanadi.
Joshua King: «U ayiqdek ovqatlanadi»
Norvegiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Joshua King Holandning ovqatlanish odatlari haqida qiziq fikr bildirdi.
«Men hech qachon bunchalik ko‘p ovqat yeydigan odamni ko‘rmaganman. U ayiqdek ovqatlanadi», — dedi King.
Bu so‘zlar Holandning jismoniy tayyorgarligi ortida qanchalik jiddiy tartib va intizom turganini yana bir bor ko‘rsatadi.
195 sm bo‘y va 94 kg vazn
Ayni paytda Erling Holandning bo‘yi 195 santimetr, vazni esa 94 kilogrammni tashkil etadi.
Uning kuchli jismoniy holati, tezligi va jarima maydonchasidagi ustunligi nafaqat mashg‘ulotlar, balki qat’iy ovqatlanish rejimi bilan ham bog‘liq ekani ta’kidlanmoqda.
Norvegiya oldida Angliya sinovi turibdi
Norvegiya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Braziliyani mag‘lub etib, chorakfinalga yo‘l oldi.
Endi norvegiyaliklar yarimfinal yo‘llanmasi uchun Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Holandning formasi va jismoniy tayyorgarligi bu o‘yinda ham hal qiluvchi omillardan biri bo‘lishi mumkin.
…