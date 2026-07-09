Eje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindi

·0·Madaniyat
Eje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindi

Turkiyaning mashhur «Qizil sharbat» serialida Ishil obrazini gavdalantirgan aktrisa Eje Irtemning kutilmagan vafoti yuzasidan yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi. Ilk xulosalarda uning o‘limi yurak xuruji bilan bog‘langani aytilgan bo‘lsa, keyingi sud-tibbiy ekspertiza natijalari bu taxminni inkor etdi.

Turk ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, 35 yoshli aktrisa 15 iyun kuni ertalab o‘zini yomon his qilgan. O‘sha vaqtda uning yonida onasi bo‘lgan. Voqea joyiga chaqirilgan tez tibbiy yordam xodimlari zarur reanimatsiya choralarini ko‘rganiga qaramay, aktrisaning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Oq-qora rangdagi kadrda yirik va dumaloq sirg‘a taqqan ayol tasvirlangan.

Dastlabki sud-tibbiy tekshiruvda o‘lim sababi yurak xuruji sifatida qayd etilgan edi. Keyinchalik esa aktrisaning advokati prokuraturaga murojaat qilib, Eje Irtem Tailandda sayohat vaqtida maymun hujumiga uchraganini ham tergov doirasida inobatga olishni so‘ragan. Huquqshunosning fikricha, hayvon tishlashi ham o‘limga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin edi.

Biroq 8 iyul kuni advokat Ug‘ur Go‘kkoyun sud-tibbiy ekspertizaning yakuniy xulosasiga tayanib, aktrisaning vafotiga spirtli ichimlikdan zaharlanish sabab bo‘lganini ma’lum qildi.

Jigarrang sochli va zirak taqqan ayol jilmayib turibdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, dastlabki ma’lumotlar Eje Irtem voqea sodir bo‘lgan kuni kechqurun onasi bilan uchrashishidan avval spirtli ichimlik iste’mol qilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Bu ma’lumot jamoatchilikka rasmiy xulosalar asosida taqdim etilgani ta’kidlandi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa vafotidan oldin onasi bilan bo‘lgan qahvaxona xodimining guvohligi ham tarqalgan. Uning aytishicha, Eje Irtem onasidan yashirin holda ko‘p miqdorda spirtli ichimlik iste’mol qilgan. Ammo aktrisaning advokati mazkur ma’lumotga rasmiy izoh berishdan tiyildi.

Shu tariqa, turk kinosan’ati muxlislarini larzaga solgan ushbu fojiali voqea yuzasidan o‘limning ehtimoliy sababi sifatida yurak xuruji emas, balki spirtli ichimlikdan zaharlanish ko‘rsatildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdiShakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 16:53Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)Bugun, 12:37Garri Staylz «Uembli»dagi 12 ta konsert bilan rekord o‘rnatdiGarri Staylz «Uembli»dagi 12 ta konsert bilan rekord o‘rnatdiBugun, 12:16Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:10Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga uy sovg‘a qildi (video)Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga uy sovg‘a qildi (video)Bugun, 11:46«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqdaBugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi