45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi

·108·Dunyo
45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi

Hindistonning Gujarat shtatida sodir bo‘lgan noodatiy voqea jamoatchilikni hayratga soldi. Sher hujumiga uchragan 45 yoshli cho‘pon qariyb 30 daqiqa davomida yirtqich changalidan tirik qolishga muvaffaq bo‘ldi. Eng qizig‘i, u vahimaga berilmasdan o‘zini bosiq tutgani tufayli hayotini saqlab qolgan. Bu haqda The Times of India xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Gujarat shtatining Palitana hududida joylashgan Garajiya qishlog‘ida yuz bergan. 45 yoshli Kalu Parmar ertalab sigirlarini o‘tlatish uchun chiqqan paytda to‘satdan sher hujumiga uchragan. Yirtqich uni yerga yiqitib, tanasi ustida qariyb yarim soat davomida ushlab turgan.

Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, sher bir necha marta cho‘ponning harakatlanishini kuzatgan, biroq Kalu Parmar sarosimaga tushmasdan mutlaqo jim yotgan. Ayrim ma’lumotlarda esa u hayvonni tinchlantirish maqsadida hatto uni silagani ham aytilmoqda. Shu vaqt davomida atrofdagi odamlar sherni qo‘rqitish uchun baqirib, unga toshlar otgan.

«Men sigirimni bog‘lab, hovlida turgan edim. Uyga kirish uchun burilishim bilan orqamdan nimadir qattiq urildi. Nima bo‘lganini anglashga ulgurmay yerga yiqildim. Bu sher ekanini tushunishim uchun bir necha soniya kerak bo‘ldi», — deydi Kalu Parmar.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda sherning yerda yotgan cho‘ponni bosib turganini ko‘rish mumkin. Keyinchalik mahalliy aholi va qutqaruvchilarning harakatlari natijasida erkak qutqarib olingan va shifoxonaga yetkazilgan. Uning tanasida turli jarohatlar aniqlangan bo‘lsa-da, shifokorlar uning hayoti xavfdan chiqqani va ahvoli barqaror ekanini ma’lum qildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda mazkur hududda odamlar va Osiyo sherlari o‘rtasidagi to‘qnashuvlar soni oshib bormoqda. Hozirda rasmiy idoralar ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:26Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Bugun, 17:51Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi