Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)

·94·Dunyo
Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)

Rossiya poytaxti Moskva shahrida 9 iyul kuni mamlakat tarixida ilk bor gumanoid robotlar uchun ramziy nikoh marosimi tashkil etildi. «RIA Novosti» agentligining xabar berishicha, Pushkin nomidagi kutubxonada avvalroq Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026)da tanishtirilgan Robert va Matilda nomli gumanoid robotlar «turmush qurdi».

Marosimda ofis xodimi va bloger sifatida ishlab chiqilgan Robert hamda balerina obrazida yaratilgan Matilda o‘zaro nikoh ittifoqini tuzdi. Tantanani Mariya Pantyuxina olib bordi. U bu voqeani Rossiyadagi birinchi gumanoid robotlar to‘yi sifatida e’lon qildi hamda qasamyodlar va ramziy nikoh bilaguzuklari almashilganidan so‘ng ularni rasman «robot turmush o‘rtoqlari» deb e’lon qildi.

Kelin-kuyov libosidagi ikki robot va ularning o‘rtasida ayol kishi turibdi.

Marosimning yana bir qiziqarli jihati shundaki, yangi «kelin-kuyov» uchun nikoh bilaguzuklarini sahnaga Dogmatik nomli robot-it olib chiqdi. Bu holat tadbir ishtirokchilari va mehmonlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Robotlarni ishlab chiqqan IT-Imperial kompaniyasi bosh direktori o‘rinbosari Anna Bagdasaryanning ta’kidlashicha, bunday tadbirlar gumanoid robototexnikaga jamoatchilik e’tiborini jalb qilish va robotlarning inson hayotida qay tarzda foyda keltirishi mumkinligini namoyish etishga xizmat qiladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, mehnat jarayonlarini avtomatlashtirish odamlarga ko‘proq bo‘sh vaqt ajratish, madaniyat va shaxsiy hayotga e’tibor qaratish imkonini yaratadi. Bu maqsadlarga erishishda esa zamonaviy robototexnika muhim o‘rin tutadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:2645 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi