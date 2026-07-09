Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?
Ko‘pchilik bananning o‘nlab navlari borligini biladi. Biroq Xua Moa nomli banan turi haqida eshitganlar juda kam. U dunyodagi eng yirik va eng noodatiy banan navlaridan biri hisoblanadi.
Xua Moa bananining uzunligi 25 santimetrgacha, eni esa qariyb 10 santimetrga yetadi. Uning vazni ba’zan 450 grammgacha chiqadi. Shu sababli bitta Xua Moa banani oddiy bananlardan bir necha barobar yirik bo‘ladi.
Bu nav asosan Gavayi orollarida yetishtiriladi. U nafaqat hajmi, balki o‘ziga xos ta’mi va yumshoq tuzilishi bilan ham qadrlanadi. Mahalliy aholi uni ko‘pincha qovurib yoki pishirib iste’mol qiladi.
Biroq Xua Moani yetishtirish oson emas. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, u turli o‘simlik kasalliklariga juda sezgir. Shu sababli so‘nggi yillarda uning plantatsiyalari keskin kamayib, ushbu noyob banan navi tobora kamyob bo‘lib bormoqda.
Bugungi kunda Xua Moa nafaqat o‘zining ulkan hajmi, balki kam uchrashi bilan ham dunyodagi eng qiziqarli banan navlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.
…