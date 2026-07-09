Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?

·41·Dunyo
Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?

Ko‘pchilik bananning o‘nlab navlari borligini biladi. Biroq Xua Moa nomli banan turi haqida eshitganlar juda kam. U dunyodagi eng yirik va eng noodatiy banan navlaridan biri hisoblanadi.

Xua Moa bananining uzunligi 25 santimetrgacha, eni esa qariyb 10 santimetrga yetadi. Uning vazni ba’zan 450 grammgacha chiqadi. Shu sababli bitta Xua Moa banani oddiy bananlardan bir necha barobar yirik bo‘ladi.

Bu nav asosan Gavayi orollarida yetishtiriladi. U nafaqat hajmi, balki o‘ziga xos ta’mi va yumshoq tuzilishi bilan ham qadrlanadi. Mahalliy aholi uni ko‘pincha qovurib yoki pishirib iste’mol qiladi.

Biroq Xua Moani yetishtirish oson emas. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, u turli o‘simlik kasalliklariga juda sezgir. Shu sababli so‘nggi yillarda uning plantatsiyalari keskin kamayib, ushbu noyob banan navi tobora kamyob bo‘lib bormoqda.

Bugungi kunda Xua Moa nafaqat o‘zining ulkan hajmi, balki kam uchrashi bilan ham dunyodagi eng qiziqarli banan navlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiO‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiBugun, 16:50Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiRadarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiBugun, 16:404 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 16:38Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiIlk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiBugun, 16:08NATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariNATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi