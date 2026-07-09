O‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandi

·51·O‘zbekiston
O‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandi

O‘zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini takomillashtirish bo‘yicha qonun loyihasi muhokamasi davom etmoqda. Muhokamalar jarayonida turli fikrlar bildirilayotgan bo‘lsa-da, mutaxassislar bu o‘zgarishlar faqat ayrim harflarni almashtirish emas, balki o‘zbek tilini raqamli davr talablariga moslashtirishga qaratilganini ta’kidlamoqda.

Qayd etilishicha, bugungi kunda alifbo masalasi faqat tilshunoslar uchun emas, balki dasturchilar, sun’iy intellekt muhandislari, qidiruv tizimlari va raqamli xizmatlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki zamonaviy texnologiyalar matnlarni qayta ishlashda yagona va aniq yozuv qoidalariga ehtiyoj sezadi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, muhokama qilinayotgan qonun loyihasi shoshilinch tayyorlangan hujjat emas. U bir necha yil davomida tilshunoslar, IT sohasi vakillari, jurnalistlar hamda jamoatchilik ishtirokida muhokama qilingan. Turli takliflar o‘rganilib, eng maqbul yechim ustida ish olib borilgan.

Ekspertlar fikricha, 1993 yilda qabul qilingan lotin alifbosi o‘sha davr ehtiyojlariga javob bergan. Ammo bugun internet, elektron hukumat, sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar texnologiyalari rivojlangani sababli yozuv tizimiga nisbatan talablar ham o‘zgargan.

Shuning uchun ham yangi loyihada ayrim harflarning yozilishini soddalashtirish va yagona standartga keltirish taklif etilmoqda. Bu esa elektron hujjatlar, qidiruv tizimlari, onlayn xizmatlar va sun’iy intellekt platformalarida o‘zbek tili bilan ishlashni ancha osonlashtirishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning qayd etishicha, hozirgi yozuvda ayrim harflarning turlicha apostroflar bilan yozilishi ma’lumotlar bazalari va qidiruv tizimlarida qo‘shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Yangi takliflar esa bunday texnik muammolarni qisqartirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ekspertlar bahs to‘rtta harf atrofida emasligini alohida ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, asosiy maqsad — o‘zbek tilining raqamli texnologiyalar bilan uyg‘un ishlashini ta’minlash, kelajakda sun’iy intellekt, avtomatik tarjima, elektron lug‘atlar va davlat axborot tizimlarida samaradorlikni oshirishdan iborat.

Mutaxassislar xulosasiga ko‘ra, alifboni takomillashtirish nafaqat yozuvni soddalashtiradi, balki o‘zbek tilining raqamli makonda raqobatbardoshligini kuchaytirishga ham xizmat qiladi. Bu esa tilning kelgusi o‘n yilliklarda zamonaviy texnologiyalar bilan bir qadamda rivojlanishi uchun muhim qadam sifatida baholanmoqda.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiMirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiBugun, 19:01Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaMirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaBugun, 18:54Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiMutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiBugun, 13:26Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiBugun, 10:01O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaO‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaKecha, 20:12Toshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiToshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiKecha, 20:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi