Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqda
Bugun, 9 iyul kuni JCH-2026 chorakfinalida Fransiya va Marokash milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
Katta o‘yin oldidan Fransiya tarkibida alohida xavotir bor: jamoaning uch nafar futbolchisi sariq kartochka olish xavfi ostida turibdi.
Fransiya uchun faqat Marokash emas, kartochkalar ham xavf
Chorakfinal bosqichida har bir epizod hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Fransiya esa Marokashga qarshi bahsda nafaqat raqib hujumlaridan, balki intizomiy holatdan ham ehtiyot bo‘lishi kerak.
Agar ayrim futbolchilar bugungi o‘yinda sariq kartochka olsa, ular ehtimoliy yarimfinalni o‘tkazib yuborishi mumkin.
Xavf ostida turgan uch futbolchi
Fransiya milliy jamoasida diskvalifikatsiya xavfi ostida turgan futbolchilar:
Manu Kone;
Maykl Olise;
Bredli Barkola.
Ulardan biri Marokashga qarshi bahsda sariq kartochka olsa, keyingi bosqichga yo‘l olingan taqdirda yarimfinalda jamoaga yordam bera olmaydi.
Hujum va yarimhimoya uchun muhim yo‘qotish bo‘lishi mumkin
Manu Kone tayanch yarimhimoyada, Maykl Olise va Bredli Barkola esa qanotlarda harakat qiladi.
Shu bois ularning har biri Fransiya o‘yin tizimi uchun muhim figura hisoblanadi. Ayniqsa, Marokashga qarshi keskin va jismoniy kurashlarga boy uchrashuvda ehtiyotsiz harakat katta oqibatga olib kelishi mumkin.
O‘yinni argentinalik hakam boshqaradi
Fransiya — Marokash bahsini argentinalik hakam Fakundo Tello boshqarib boradi.
Chorakfinal darajasidagi o‘yinda har bir fol, bahsli epizod va sariq kartochka nafaqat uchrashuv natijasiga, balki keyingi bosqichdagi tarkibga ham ta’sir qilishi mumkin.
Marokashga qarshi o‘yin ikki tomonlama sinov
Fransiya bugun Marokash to‘sig‘idan o‘tishga harakat qiladi. Ammo bu bahsda jamoa faqat g‘alaba haqida emas, ehtimoliy yarimfinalga kimlar bilan borishi haqida ham o‘ylashga majbur.
Bir sariq kartochka — va Fransiya uchun keyingi bosqich oldidan rejalar o‘zgarib ketishi mumkin.
…