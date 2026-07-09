Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqda

·37·Sport
Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqda

Bugun, 9 iyul kuni JCH-2026 chorakfinalida Fransiya va Marokash milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.

Katta o‘yin oldidan Fransiya tarkibida alohida xavotir bor: jamoaning uch nafar futbolchisi sariq kartochka olish xavfi ostida turibdi.

Fransiya uchun faqat Marokash emas, kartochkalar ham xavf

Chorakfinal bosqichida har bir epizod hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Fransiya esa Marokashga qarshi bahsda nafaqat raqib hujumlaridan, balki intizomiy holatdan ham ehtiyot bo‘lishi kerak.

Agar ayrim futbolchilar bugungi o‘yinda sariq kartochka olsa, ular ehtimoliy yarimfinalni o‘tkazib yuborishi mumkin.

Xavf ostida turgan uch futbolchi

Fransiya milliy jamoasida diskvalifikatsiya xavfi ostida turgan futbolchilar:

  • Manu Kone;

  • Maykl Olise;

  • Bredli Barkola.

Ulardan biri Marokashga qarshi bahsda sariq kartochka olsa, keyingi bosqichga yo‘l olingan taqdirda yarimfinalda jamoaga yordam bera olmaydi.

Hujum va yarimhimoya uchun muhim yo‘qotish bo‘lishi mumkin

Manu Kone tayanch yarimhimoyada, Maykl Olise va Bredli Barkola esa qanotlarda harakat qiladi.

Shu bois ularning har biri Fransiya o‘yin tizimi uchun muhim figura hisoblanadi. Ayniqsa, Marokashga qarshi keskin va jismoniy kurashlarga boy uchrashuvda ehtiyotsiz harakat katta oqibatga olib kelishi mumkin.

O‘yinni argentinalik hakam boshqaradi

Fransiya — Marokash bahsini argentinalik hakam Fakundo Tello boshqarib boradi.

Chorakfinal darajasidagi o‘yinda har bir fol, bahsli epizod va sariq kartochka nafaqat uchrashuv natijasiga, balki keyingi bosqichdagi tarkibga ham ta’sir qilishi mumkin.

Marokashga qarshi o‘yin ikki tomonlama sinov

Fransiya bugun Marokash to‘sig‘idan o‘tishga harakat qiladi. Ammo bu bahsda jamoa faqat g‘alaba haqida emas, ehtimoliy yarimfinalga kimlar bilan borishi haqida ham o‘ylashga majbur.

Bir sariq kartochka — va Fransiya uchun keyingi bosqich oldidan rejalar o‘zgarib ketishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 21:15Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiO‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiBugun, 19:19Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiSaloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiBugun, 19:06Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiKlopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiBugun, 19:04"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi