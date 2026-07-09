Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emas

·65·Sport
Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emas

Portugaliya JCH-2026ni 1/8 finalda yakunladi. Ispaniyaga qarshi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin asosiy e’tibor yana Krishtianu Ronaldu va uning milliy jamoadagi kelajagiga qaratildi.

Shunday vaziyatda Portugaliya termasining sobiq yarimhimoyachisi Nani sobiq jamoadoshiga ta’sirli murojaat yo‘lladi.

Portugaliya uchun og‘ir tugash

Portugaliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga minimal hisobda mag‘lub bo‘ldi.

Bu natijadan keyin jamoa musobaqadagi ishtirokini yakunladi. Krishtianu Ronaldu uchun esa bu mag‘lubiyat yanada og‘ir qabul qilindi, chunki u yillar davomida Portugaliya termasining asosiy ramzi bo‘lib kelgan.

Nani Ronalduning merosini eslatdi

Nani ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Ronalduga murojaat qilib, uning milliy jamoa va futboldagi o‘rnini alohida ta’kidladi.

«Milliy jamoadagi va futboldagi merosing hammasini aytib turibdi. Hech qanday natija sen yaratgan tarix va unutilmas lahzalarni o‘chira olmaydi», — deb yozdi Nani.

Uning fikricha, bir o‘yin yoki bir mag‘lubiyat Ronalduning Portugaliya futboli uchun qilgan ishlarini yo‘qqa chiqara olmaydi.

«Sen bu libos uchun qancha fidokorlik qilganingni bilaman»

Nani Ronaldu bilan birga milliy jamoada ko‘p yillar to‘p tepgan. Shu bois u Portugaliya libosi Ronaldu uchun nimani anglatishini yaxshi bilishini aytdi.

«Krish, sen bilan birga ana shu lahzalarning ko‘pini boshdan kechirish nasib etgan va men bu libos uchun qanchalik fidokorlik qilganingni yaxshi bilaman», — dedi u.

Bu so‘zlar Ronalduning terma jamoadagi yo‘li faqat gollar va rekordlar bilan emas, balki fidoyilik bilan ham bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

Jamoaga ham ishonch bildirildi

Nani murojaatida faqat Ronalduni emas, butun Portugaliya terma jamoasini ham qo‘llab-quvvatladi.

«Bu jamoa hurmat, qo‘llab-quvvatlash va ishonchga loyiq», — deb yozdi sobiq yarimhimoyachi.

Uning ta’kidlashicha, Portugaliya sharafini himoya qilayotgan har bir futbolchi bu mas’uliyatni his qiladi.

Ronaldu uchun yana bir og‘ir lahza

Krishtianu Ronaldu Portugaliya futboli tarixidagi eng yirik shaxslardan biri hisoblanadi. Ammo JCH-2026dagi mag‘lubiyatdan keyin uning milliy jamoadagi kelajagi yana muhokamalar markaziga chiqishi tabiiy.

Nanining murojaati esa shuncha yillik tarix, g‘alabalar va fidoyilikni bir natija bilan o‘lchab bo‘lmasligini eslatdi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaIspaniyaNani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiManchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 23:38Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Bugun, 23:33Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiGoal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiBugun, 22:31Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaFransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaBugun, 21:28«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 21:15Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi