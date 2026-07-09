Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emas
Portugaliya JCH-2026ni 1/8 finalda yakunladi. Ispaniyaga qarshi 0:1 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin asosiy e’tibor yana Krishtianu Ronaldu va uning milliy jamoadagi kelajagiga qaratildi.
Shunday vaziyatda Portugaliya termasining sobiq yarimhimoyachisi Nani sobiq jamoadoshiga ta’sirli murojaat yo‘lladi.
Portugaliya uchun og‘ir tugash
Portugaliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga minimal hisobda mag‘lub bo‘ldi.
Bu natijadan keyin jamoa musobaqadagi ishtirokini yakunladi. Krishtianu Ronaldu uchun esa bu mag‘lubiyat yanada og‘ir qabul qilindi, chunki u yillar davomida Portugaliya termasining asosiy ramzi bo‘lib kelgan.
Nani Ronalduning merosini eslatdi
Nani ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Ronalduga murojaat qilib, uning milliy jamoa va futboldagi o‘rnini alohida ta’kidladi.
«Milliy jamoadagi va futboldagi merosing hammasini aytib turibdi. Hech qanday natija sen yaratgan tarix va unutilmas lahzalarni o‘chira olmaydi», — deb yozdi Nani.
Uning fikricha, bir o‘yin yoki bir mag‘lubiyat Ronalduning Portugaliya futboli uchun qilgan ishlarini yo‘qqa chiqara olmaydi.
«Sen bu libos uchun qancha fidokorlik qilganingni bilaman»
Nani Ronaldu bilan birga milliy jamoada ko‘p yillar to‘p tepgan. Shu bois u Portugaliya libosi Ronaldu uchun nimani anglatishini yaxshi bilishini aytdi.
«Krish, sen bilan birga ana shu lahzalarning ko‘pini boshdan kechirish nasib etgan va men bu libos uchun qanchalik fidokorlik qilganingni yaxshi bilaman», — dedi u.
Bu so‘zlar Ronalduning terma jamoadagi yo‘li faqat gollar va rekordlar bilan emas, balki fidoyilik bilan ham bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.
Jamoaga ham ishonch bildirildi
Nani murojaatida faqat Ronalduni emas, butun Portugaliya terma jamoasini ham qo‘llab-quvvatladi.
«Bu jamoa hurmat, qo‘llab-quvvatlash va ishonchga loyiq», — deb yozdi sobiq yarimhimoyachi.
Uning ta’kidlashicha, Portugaliya sharafini himoya qilayotgan har bir futbolchi bu mas’uliyatni his qiladi.
Ronaldu uchun yana bir og‘ir lahza
Krishtianu Ronaldu Portugaliya futboli tarixidagi eng yirik shaxslardan biri hisoblanadi. Ammo JCH-2026dagi mag‘lubiyatdan keyin uning milliy jamoadagi kelajagi yana muhokamalar markaziga chiqishi tabiiy.
Nanining murojaati esa shuncha yillik tarix, g‘alabalar va fidoyilikni bir natija bilan o‘lchab bo‘lmasligini eslatdi.
…